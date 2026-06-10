Свят

Нощ на ярост в Белфаст: Антимигрантски протести разтърсиха града

Автобуси, полицейски автомобили и къщи бяха подпалени, след като напрежението се изостри след нападение с нож, извършено от имигрант от Судан

10 юни 2026, 07:50
Нощ на ярост в Белфаст: Антимигрантски протести разтърсиха града
Източник: AP/БТА

П ротести срещу миграцията прераснаха в сериозни безредици в Белфаст, след като демонстранти подпалиха автобус на градския транспорт, полицейски автомобили и жилищни сгради. Според местните медии напрежението ескалира след нападение с нож, за което е обвинен имигрант от Судан.

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По информация на в. Belfast Telegraph, цитирана от световните агенции, по улиците на северноирландската столица са били подпалени множество автомобили, включително полицейски бронирани коли. Изданието публикува снимки, на които се виждат горящи превозни средства, както и трактор, обхванат от пламъци.

Евакуация на жители и нападения срещу домове

Ситуацията е наложила евакуацията на жители в източната част на Белфаст заради опасността от разпространение на пожарите.

BBC съобщава, че около 100 маскирани мъже са преминали през кварталите в района, като са удряли по входните врати на жилища и са чупили прозорци. Според очевидци участниците в безредиците са заявявали, че искат да „изгонят чужденците“.

Телевизия Sky News информира и за пожар в супермаркет, специализиран в продажбата на продукти от Близкия изток.

Как започна всичко

Повод за протестите стана нападение с нож, извършено от имигрант от Судан. Случаят предизвика остра обществена реакция и отприщи вълна от недоволство, която бързо прерасна в насилие.

Властите в Северна Ирландия осъдиха нападенията и призоваха гражданите към спокойствие, а полицията започна разследване на палежите и вандалските прояви.

Напрежението се разпространява и в други части на Великобритания

Безредиците в Белфаст идват на фона на засилващи се антимигрантски настроения във Великобритания. Според вестник Times подобни протести са се провели и в шотландските градове Глазгоу и Единбург.

Daily Mail публикува снимки от демонстрации в Лондон и Саутхемптън, където протестиращи също са изразили недоволството си от миграционната политика.

Белфаст пламна: Антимигрантски протести прераснаха в погроми
13 снимки
Белфаст
Белфаст
Белфаст
Белфаст

Темата за миграцията остава една от най-чувствителните във Великобритания през последните години. След рекордния брой нелегални преминавания през Ламанша и продължаващия политически дебат за контрола по границите, отделни престъпления, извършени от чуждестранни граждани, често се превръщат в катализатор за обществени протести.

Експерти предупреждават, че подобни прояви на насилие могат допълнително да задълбочат разделението в обществото и да доведат до нова ескалация на напрежението в различни части на Обединеното кралство.

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