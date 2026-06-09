Хиляди на протест във Франция след бруталното убийство на 11-годишната Лиана

Разсекретени файлове разкриха грандиозен гаф за $500 000 при сваляне на НЛО, оказало се балон

Ериксен колабира на терена срещу Украйна, в какво състояние е

Стотици евакуирани, след като 11-метрови вълни удариха столицата на Нова Зеландия

Над 20 000 души останаха без дом след мощното земетресение във Филипините, отнело най-малко 37 живота

Най-мощното земетресение от почти 150 години насам разтърси Куба, Мексико и Флорида

„Биби, ще останеш сам“: Нетаняху отмени мащабен удар срещу Иран след намеса на Тръмп

Х иляди протестиращи излязоха по улиците на Париж и десетки други населени места във Франция, за да изразят възмущението си от убийството на 11-годишната Лиана. Гневът им е предизвикан от пропуските на правосъдието по този случай и по-общо при разглеждането на казуси на сексуално насилие.

Смъртта на 11-годишно момиче разгневи Франция: Сигнали е имало, действия - не

Момичето изчезна безследно на 29 май, а на 4 юни беше открито тялото ѝ. За отвличането ѝ е обвинен 41-годишният Жером Барела, в чиято кола детето е било видяно да се качва в деня на изчезването.

Бурни реакции срещу правосъдната система предизвикаха разкритията, че не са предприети никакви действия по предишни обвинения в изнасилване на деца срещу основния заподозрян.

Thousands of demonstrators gathered in Paris amid outrage in France over the killing of an 11-year-old girl after authorities disclosed they had not acted on previous allegations of child rape against the main suspect pic.twitter.com/YyaZMrDb7K — Reuters (@Reuters) June 9, 2026

Френските прокурори бяха задължени спешно да преразгледат всички жалби за малтретиране на деца след бруталното убийство на малолетно момиче.

Френският министър Жералд Дарманен разпореди пълна ревизия на всички преписки, свързани с деца, станали жертва на сексуално насилие във Франция.

Дарманен е инструктирал прокуратурата да „провери абсолютно всички“ неразгледани жалби, засягащи деца, в срок до 14 юли. Това включва около 70 000 случая на територията на цялата страна.

Пред телевизия LCI министърът заяви, че е „бесен“ от пропуските в правосъдната система, допуснали главният заподозрян за смъртта на малката Лиана да остане на свобода.

Въпросният обвиняем, идентифициран като Жером Барела, е баща на съученичка на убитото момиче и последно е видян в нейната компания. Оказа се, че срещу него са подавани множество сигнали за сексуално насилие, включително четири жалби за изнасилване на непълнолетни. Нито една от тях обаче не е била напълно разследвана от органите на реда.

„Няма да изляза в отпуск“, категоричен бе Дарманен. Той допълни, че същото важи и за висшите магистрати, докато не се проведат лични срещи с всеки окръжен прокурор за оценка на ситуацията по места.

В безпрецедентен за ранга си ход, министърът публично се извини на семейството на Лиана от името на цялата съдебна система, признавайки за фатално забавяне и бездействие по сигналите срещу насилника. Случаят отприщи вълна от обществено недоволство във Франция заради системните провали в защитата на децата.

C'est un drame qui a profondément marqué le pays. Après la mort de Lyhanna, 11 ans, des collectifs, des associations de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants appelaient à des rassemblements ce lundi 8 juin au soir. https://t.co/cNkg8vr09C — Le Dauphiné Libéré (@ledauphine) June 8, 2026

„Недопустими пропуски“

Френският президент Еманюел Макрон също остро осъди случая, определяйки пропуските в правосъдието като „абсолютно недопустими“.

Редица феминистки организации и сдружения за защита на правата на децата призоваха за масови протести пред Министерството на правосъдието и съдебните палати в цялата страна.

В родния град на убитото момиче – Фльоранс, намиращ се на 80 километра от Тулуза, над 6000 души се включиха в мълчаливо шествие в нейна памет.

В същото време прокурори и съдии реагираха предпазливо на критиките. Те предупредиха съдебната власт да не бъде превръщана в изкупителна жертва за по-дълбоки, институционални проблеми.

Очаква се кризата с недостига на ресурси и кадри в системата да бъде основна тема на предстоящите дебати. Въпреки че бюджетът за правосъдие във Франция беше увеличен през последните години, по-голямата част от средствата се изразходват за издръжка на затворите, алармира Фредерик Шевалие, председател на Националната конференция на прокурорите.

Той посочи и сериозен структурен проблем, който бави бързината на производствата: Франция разполага с едва трима прокурори на 100 000 жители, докато средното ниво за Европа е 12,2 магистрати.