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Хиляди на протест във Франция след бруталното убийство на 11-годишната Лиана

Жестокото убийство на 11-годишната Лиана от мъж с десетки неразследвани обвинения за педофилия предизвика вълна от недоволство във Франция. Властите наредиха спешна проверка на 70 000 висящи дела, а президентът Макрон призна за системни пропуски.

9 юни 2026, 10:06
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Х иляди протестиращи излязоха по улиците на Париж и десетки други населени места във Франция, за да изразят възмущението си от убийството на 11-годишната Лиана. Гневът им е предизвикан от пропуските на правосъдието по този случай и по-общо при разглеждането на казуси на сексуално насилие.

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Момичето изчезна безследно на 29 май, а на 4 юни беше открито тялото ѝ. За отвличането ѝ е обвинен 41-годишният Жером Барела, в чиято кола детето е било видяно да се качва в деня на изчезването.

Бурни реакции срещу правосъдната система предизвикаха разкритията, че не са предприети никакви действия по предишни обвинения в изнасилване на деца срещу основния заподозрян. 

Френските прокурори бяха задължени спешно да преразгледат всички жалби за малтретиране на деца след бруталното убийство на малолетно момиче.

Френският министър Жералд Дарманен разпореди пълна ревизия на всички преписки, свързани с деца, станали жертва на сексуално насилие във Франция. 

Дарманен е инструктирал прокуратурата да „провери абсолютно всички“ неразгледани жалби, засягащи деца, в срок до 14 юли. Това включва около 70 000 случая на територията на цялата страна.

Пред телевизия LCI министърът заяви, че е „бесен“ от пропуските в правосъдната система, допуснали главният заподозрян за смъртта на малката Лиана да остане на свобода.

Въпросният обвиняем, идентифициран като Жером Барела, е баща на съученичка на убитото момиче и последно е видян в нейната компания. Оказа се, че срещу него са подавани множество сигнали за сексуално насилие, включително четири жалби за изнасилване на непълнолетни. Нито една от тях обаче не е била напълно разследвана от органите на реда.

Масово недоволство във Франция след убийството на 11-годишната Лиана
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протест Лиана
протест Лиана
протест Лиана
протест Лиана

„Няма да изляза в отпуск“, категоричен бе Дарманен. Той допълни, че същото важи и за висшите магистрати, докато не се проведат лични срещи с всеки окръжен прокурор за оценка на ситуацията по места.

В безпрецедентен за ранга си ход, министърът публично се извини на семейството на Лиана от името на цялата съдебна система, признавайки за фатално забавяне и бездействие по сигналите срещу насилника. Случаят отприщи вълна от обществено недоволство във Франция заради системните провали в защитата на децата.

  • „Недопустими пропуски“

Френският президент Еманюел Макрон също остро осъди случая, определяйки пропуските в правосъдието като „абсолютно недопустими“.

Редица феминистки организации и сдружения за защита на правата на децата призоваха за масови протести пред Министерството на правосъдието и съдебните палати в цялата страна.

В родния град на убитото момиче – Фльоранс, намиращ се на 80 километра от Тулуза, над 6000 души се включиха в мълчаливо шествие в нейна памет.

В същото време прокурори и съдии реагираха предпазливо на критиките. Те предупредиха съдебната власт да не бъде превръщана в изкупителна жертва за по-дълбоки, институционални проблеми.

Очаква се кризата с недостига на ресурси и кадри в системата да бъде основна тема на предстоящите дебати. Въпреки че бюджетът за правосъдие във Франция беше увеличен през последните години, по-голямата част от средствата се изразходват за издръжка на затворите, алармира Фредерик Шевалие, председател на Националната конференция на прокурорите.

Той посочи и сериозен структурен проблем, който бави бързината на производствата: Франция разполага с едва трима прокурори на 100 000 жители, докато средното ниво за Европа е 12,2 магистрати.

Източник: www.rfi.fr    
Франция убийство на дете сексуално насилие правосъдна система протести Лиана Жералд Дарманен
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