Свят

Нетаняху потвърди, че ще се кандидатира за нов мандат в Израел

Партията „Ликуд“ обяви решението на фона на политически напрежения, социологически съмнения и коментари от Доналд Тръмп

Василена Василева Василена Василева

10 юни 2026, 14:25
Нетаняху потвърди, че ще се кандидатира за нов мандат в Израел
Източник: AP/БТА

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху ще се кандидатира за преизбиране на предстоящите избори тази година, съобщи партията му "Ликуд", след като американският президент Доналд Тръмп изрази несигурност дали израелският лидер ще участва в надпреварата, предаде "Ройтерс".

В кратко официално изявление от "Ликуд" се посочва, че Нетаняху ще се включи в изборите и "с Божията помощ" ще ги спечели.

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Датата на вота все още не е официално обявена, но изборите трябва да се проведат най-късно до октомври. Те ще бъдат първите след атаката на "Хамас" от 7 октомври 2023 г., която се определя като най-сериозния пробив в сигурността на Израел и доведе до последвалата офанзива в ивицата Газа.

По-рано кореспондентът на АBC News във Вашингтон Джонатан Карл съобщи в социалната мрежа X, че Доналд Тръмп е заявил, че не е сигурен дали Нетаняху ще се кандидатира отново, като е коментирал: "Не знам, той има невероятна кариера. Иска ли да продължи?".

Нетаняху е на власт от декември 2022 г., когато оглави най-дясната коалиция в историята на Израел. Управлението му беше съпътствано от масови антиправителствени протести, както и от военни конфликти в Газа, Ливан и напрежение с Иран.

Социологически проучвания в страната показват, че коалицията, водена от "Ликуд", би имала затруднения да спечели парламентарно мнозинство. Според изследване на "Институт за демокрация в Израел" от 9 юни, 61% от израелците смятат, че Нетаняху не трябва да се кандидатира отново.

В същото време други проучвания сочат, че и опозиционните партии биха имали трудности да съставят мнозинство без подкрепата на арабски формации, което част от политическите лидери вече отхвърлят.

Отношенията между Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху остават близки, макар и на моменти напрегнати, като двамата лидери поддържат редовен контакт и координация по регионални теми.

През последните седмици Тръмп е призовал Израел да ограничи военните си действия в Ливан на фона на преговорите на Вашингтон с Техеран. Миналата седмица той също потвърди, че в телефонен разговор е нарекъл Нетаняху "напълно луд", но подчерта, че отношенията им остават добри.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА - Елена Инджева    
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