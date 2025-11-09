Разкриха кой е мистериозният мъж с шапка пред Лувъра в деня на обира

Ж урналисти разкриха най-после самоличността на мъжа с шапка „Федора“, когото фотограф на Асошиейтед прес засне пред Лувъра малко след обира на музея миналия месец. Когато тази снимка се завъртя в социалните мрежи и в други медии мнозина предположиха, че мистериозният млад, елегантен мъж, напомнящ на Ален Делон в ролите му в полицейски филми, е всъщност специален детектив, нает от разследващите на обира в прочутия музей.

Източник: БТА/АР

Оказа се, че мистериозният мъж е всъщност 15-годишният тийнейджър Педро Елиас Гарсон Делво. Първоначално, когато той научил за шумотевицата, породена от снимката му в деня на обира в Лувъра, той изобщо не побързал да разкрие самоличността си.

Като почитател на Шерлок Холмс и на Еркюл Поаро, младежът, който живее с родителите си и дядо си в Рамбуйе, на 30 километра от Париж, решила да подържи хората и най-вече журналистите в съспенс за известно време.

Но в крайна сметка се решил да даде интервю на агенцията, която го направи известен по неволя.

За това интервю той позира пред камерата на фоторепортера от Асошиейтед прес в дома си отново елегантен, с шлифер на „Ив Сен Лоран“ и костюм на „Томи Хилфигер“ и с папийонка. Носи и руски часовник от военно време. Както и шапката „Федора“ в чест на героя от френската съпротива Жан Мулен.

Източник: БТА/АР

Педро е умен тийнейджър, който намира за забавно по чиста случайност да попадне в една глобална история. Той казва, че обществеността е била привлечена от вида му, защото от снимката се вижда, че той прилича по-скоро на човек от 40-те години на миналия век, отколкото от 2025 г.

В дъното на снимката се виждала и майката на момчето и тогава негови познати го разпознали.

Педро разказва, че в деня на обира в Лувъра той, майка му и дядо му дошли да посетят музея, но той бил вече затворен заради грабежа. И тогава фотографът на Асошиейтед прес Тибо Камю го заснел.

Сега снимката на момчето е видяна от десетки милиони души по целия свят.

Педро разказва, че е започнал да се облича по начина, по който е документиран на фотографията, преди една година, вдъхновен от историята на 20-и век и от черно-белите снимки на костюмирани държавници и на детективи от филмите.

"Харесва ми да съм шик. На училище ходя облечен така“, допълва той.

В училищното море от дънки, суитчъри и маратонки, той се откроява с костюмите си в три части, а шапката „Федора“ носи само през уикендите, на празници и по време на визити в музеите.

Той казва, че разбира защо снимката му е породила такива тълкувания – когато става дума за едно необичайно престъпление, каквото е обирът в Лувъра, хората си представят, че с разследването ще се захване един необичаен детектив.

Този поглед към света от страна на Педро идва от семейството, в което той произхожда. Майка му – Фелисите Гарсоп Делво е израснала в дворец от 18-и век, който днес е и музей. Тя е дъщеря на куратор и художник и редовно води сина си по изложби.

Сега след като е разкрил самоличността си, Педро на шега казва, че очаква хората да се свържат с него за заснемане на филми и обещава, че няма да променя нищо в стила си на обличане.