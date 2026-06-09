Разкриха окончателната причина за смъртта на Хълк Хоган

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Х ълк Хоган е починал от естествена смърт миналата година, според доклад от 72 страници на полицията във Флорида, който официално затваря разследването за кончината му.

Легендата на професионалната борба (кеча), чието истинско име беше Тери Болеа, почина на 24 юли миналата година на 71-годишна възраст.

Полицейското управление в Клиъруотър публикува доклада в петък, обобщавайки изчерпателен преглед на показания, медицински досиета, записи от камери за видеонаблюдение и визуален оглед на тялото, пише The Independent.

„Няма доказателства, които да сочат, че смъртта на Тери Болеа е била нещо различно от естествена. В хода на разследването не бяха открити доказателства за извършено престъпление, свързано със смъртта му. Този случай ще бъде затворен и ще се счита за разрешен, некриминален“, се казва в доклада.

Според доклада, съпругата на Хоган, както и домашен здравен асистент и ерготерапевт, са били с Хоган в дома му, когато той е спрял да диша. Съпругата му, Скай Дейли Хоган, се обадила на спешния телефон 911, след което тримата извършили сърдечно-белодробна реанимация (CPR) на Хълк Хоган, докато пристигнат пожарникарите и спешните медици.

Тери Хълк Хоган в кадри
10 снимки
Хълк Хоган
Хълк Хоган
Хълк Хоган
Хълк Хоган

Членове на семейството са споделили пред разследващите, че Хоган е страдал от множество здравословни проблеми през седмиците преди смъртта си, включително левкемия, неравномерен сърдечен ритъм, пневмония и бъбречна недостатъчност. През годините преди смъртта си той е претърпял и множество хоспитализации и операции.

Първоначалните изявления на ерготерапевта пред полицията доведоха до спекулации, че смъртта на Хоган е свързана с увреждане на диафрагмалния му нерв по време на скорошна операция. По-късно обаче ерготерапевтът заяви, че все още е бил силно разстроен от извършването на сърдечно-белодробната реанимация и е говорил прибързано и не на място.

Местният съдебен лекар е заключил, че Хоган е починал от сърдечен удар и е отказал да извърши пълна аутопсия. Частна аутопсия, платена от семейството, подкрепи първоначалната оценка, като не откри „разумни травматични или терминални токсикологични фактори“.

Хоган беше може би най-голямата звезда в дългата история на WWE (Световната федерация по кеч), известен както с колосалната си личност, така и с подвизите си на ринга. Той беше основната атракция за първата „КечМания“ (WrestleMania) през 1985 г. и беше неизменна част от шоуто в продължение на години, изправяйки се срещу всички – от Андре Гиганта и Ренди Савидж до Скалата и дори съоснователя на WWE Винс Макмеън.

Хоган спечели най-малко шест шампионски титли на WWE, беше въведен в Залата на славата през 2005 г. и правата му там бяха възстановени през 2018 г. Той беше премахнат от Залата на славата през 2015 г., след като беше записан да прави расистки изказвания срещу чернокожи, за което по-късно се извини.

Няколко седмици след смъртта на Хоган в църква в Ларго, Флорида, се проведе добре посетена, но частна погребална церемония.

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Източник: The Independent    
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