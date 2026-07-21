Лято в Гърция: Ето за какво може да бъдете глобени

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Г ръцките власти засилват проверките по плажовете в разгара на летния туристически сезон и отново напомнят на туристите и местните жители да спазват действащите правила. Целта е да бъдат гарантирани безопасността на почиващите, общественият ред и опазването на крайбрежната природа.

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Сред най-често констатираните нарушения са неправилното използване на SUP дъски, играта с плажни ракети и топка извън определените за това зони, силната музика, дивото къмпингуване, както и замърсяването на плажната ивица и морето.

Пред NOVA гръцкият икономист Плутархос Маридакис подчерта, че тези правила не са нови.

„Те са ясни и не важат само за Гърция, а са в съответствие с правилата, които се прилагат в целия Европейски съюз“, посочи той.

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Какви са правилата на плажа

По думите му SUP дъските трябва да се използват само от един човек, като ползването на спасителна жилетка е задължително.

Освен това спортове с топка, плажни ракети и други подобни игри са разрешени единствено в обозначените за целта места, за да не се създава опасност за останалите плажуващи.

Същото важи и за силната музика, която не е разрешена в зоните за общо ползване на плажа.

При установени нарушения могат да бъдат налагани глоби.

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Строги правила и на пътя

Маридакис обърна внимание и на правилата за движение по пътищата в Гърция, които според него са ясни и се контролират стриктно, особено през активния туристически сезон.

Той посочи, че шофирането с неподходящи обувки, които могат да попречат на безопасното управление на автомобила, е забранено.

В същото време няма забрана водачът да пие вода или кафе зад волана, стига това да не отвлича вниманието му и да не застрашава безопасността на движението.

Няма изискване целият багаж да бъде поставен единствено в багажника, но той не трябва да ограничава видимостта през задното стъкло или да създава риск при пътуване.

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Глобите могат да бъдат сериозни

По думите на Маридакис санкциите за нарушения не са малки, макар че максималните размери не се налагат често.

Той подчерта, че през летните месеци контролът традиционно се засилва заради големия брой туристи, а целта е не толкова да се събират глоби, колкото да се предотвратяват инциденти и да се гарантира спокойствието на всички почиващи.