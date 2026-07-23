Заради скъпия бензин: Гърция отчита по-малко нощувки от туристи

Ц ените на горивата в Гърция продължават да се покачват, а туристите намаляват броя на нощувките, за да компенсират скъпия бензин.



Цената на безоловния бензин отново достигна 2 евро за литър в континенталната част на страната. На островите цените се движат от 2,15 евро нагоре. Средната цена на дизела е 1,85 евро.

Ново поскъпване на бензина в Гърция



От началото на този месец има увеличение на горивата с около 20%, което се отразява на цената на всички стоки.



Ако не се спре поскъпването на горивата в световен мащаб, скоро цената на дизела ще е по-висока от тази на бензина, коментират пред медиите енергийни експерти.



Правителството в началото на месеца съобщи за споразумение с рафинериите за запазване през туристическия сезон на цените на горивата. Това не доведе до намаляване на стойността на бензиностанциите поради засилване на напрежението в Персийския залив.



Скъпите горива отново се отразяват на туризма, съобщават хотелиерите. Част от туристите се отказват да пътуват на по-далечни разстояния и променят резервации. Други намаляват броя на нощувките, за да компенсират разходите за гориво.



Опозицията за поред път настоява за сваляне на акцизите върху горивата докато продължава напрежението в Персийския залив.