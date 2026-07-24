Хвърлен фас от колата в Гърция може да донесе сериозна глоба

Шофьор на остров Корфу беше глобен с 1312,50 евро, след като хвърлил незагасена цигара през прозореца на автомобила си.

Нарушението е установено в Северен Корфу при целенасочена проверка на служители от звеното за разследване на палежи към гръцката пожарна служба, съобщи обществената телевизия ERT.

Пожар не е възникнал, но това не е попречило на властите да наложат сериозна санкция.

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Глобата е от 500 до 5000 евро

Според действащото законодателство в Гърция за изхвърляне на незагасена цигара или друг запалителен предмет глобата е от 500 до 5000 евро. Размерът се определя според риска от възникване на пожар.

При причинен пожар към административната глоба може да се добави и наказателна отговорност.

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Следят и с необозначени автомобили

Гръцката пожарна служба продължава засилените проверки по цялата пътна мрежа на Корфу. Патрулите се извършват както със служебни автомобили, така и с коли без отличителни знаци.

Целта е да бъдат ограничени действията, които могат да предизвикат горски пожари и да застрашат хората и природата.

Случаят е важно предупреждение и за българските шофьори, които пътуват в Гърция: хвърленият фас през прозореца може да струва над хиляда евро, дори когато не е предизвикан пожар.