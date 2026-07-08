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Глобите в Гърция минават онлайн: какво се променя за шофьорите

Пътната полиция ще издава актове през смартфон, а книжката може да бъде отнемана дигитално

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

8 юли 2026, 15:14
Глобите в Гърция минават онлайн: какво се променя за шофьорите
Източник: istock

Пътните полицаи в Гърция ще използват служебни смартфони за проверки на автомобили и водачи, както и за електронно издаване на актове на място.

Новата процедура беше представена официално в Главната полицейска дирекция на Атика, съобщи гръцкото Министерство за защита на гражданите. Според ведомството системата трябва да намали бюрокрацията, да ограничи грешките при ръчното обработване на актове и да съкрати времето за установяване на нарушенията.

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Гърция вече тества дигитално установяване на пътни нарушения още от края на март — включително чрез камери в автобусни ленти и „умни“ камери, които засичат липса на каска, непоставен колан, превишена скорост, преминаване на червено и използване на телефон при шофиране. Новото сега е, че електронното установяване на нарушения вече влиза по-активно и в ежедневната работа на пътните полицаи на терен.

  • Какво се променя на практика

При досегашния ред актовете за пътни нарушения в Гърция се издаваха на хартия, а след това данните се въвеждаха ръчно в полицейските системи. Това забавяше обработката и създаваше риск от технически грешки при прехвърлянето на информацията.

С новата система полицаят ще въвежда данните директно през мобилно устройство. Така нарушението ще се регистрира електронно още при проверката, без допълнително ръчно пренасяне на информацията на по-късен етап.

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Според гръцки медии актът ще може да се изпраща електронно, включително чрез дигиталната пощенска кутия на гражданина, SMS или имейл, а плащането и подаването на възражение също ще могат да се извършват онлайн.

Това е съществената промяна за шофьорите: по-малко ходене по служби, но и по-малко възможност една глоба да „заседне“ между проверката на пътя и въвеждането ѝ в системата.

  • 390 нови устройства за пътната полиция

Гръцката полиция получава още 390 смартфона за нуждите на пътния контрол. От тях 250 са за Пътна полиция – Атика, 60 за Пътна полиция – Солун, а останалите 80 са за звената за бързо реагиране. Това съобщава министърът на защитата на гражданите Михалис Хрисохоидис в официалното съобщение на ведомството.

Устройствата и софтуерът са осигурени чрез дарение от Motor Oil Hellas и Nova Telecommunications & Media, като към тях са включени SIM карти и телекомуникационна инфраструктура. Според гръцкото министерство целта е пътната полиция да работи по-бързо, по-прозрачно и с по-малко административно забавяне.

  • Проверка на застраховка, преглед и книжка на място

Дигиталната система няма да служи само за издаване на актове. При проверка на пътя полицаят ще може по-бързо да сверява данни за автомобила и водача — включително за валидна застраховка, технически преглед и шофьорска книжка, съобщават гръцки медии.

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Това е важна част от промяната. Контролът вече не се изчерпва с това дали шофьорът носи определен документ в себе си. Все по-голяма част от информацията ще се проверява директно в системите.

  • И отнемането на книжка влиза в електронната процедура

Гръцки медии съобщават и за още един важен детайл — при нарушения, за които законът предвижда временно отнемане на шофьорската книжка, мярката също ще се отразява дигитално.

Това означава, че санкцията няма да зависи само от физическо предаване или задържане на документ. Информацията за отнетото право на управление ще може да се проверява електронно при последващ контрол.

  • Защо Гърция въвежда новата система

Официалният мотив е пътна безопасност, по-бърза работа на полицията и по-добро обслужване на гражданите. В съобщението на гръцкото Министерство за защита на гражданите се посочва, че новата система намалява бюрокрацията, елиминира грешките от ръкописната процедура, съкращава времето за установяване на нарушенията и увеличава оперативната готовност на екипите на Пътна полиция.

От Пътна полиция – Атика посочват и данни за засилен контрол. Според официалното съобщение през първото полугодие на 2026 г. смъртоносните катастрофи са намалели с 42%, нарушенията за неносене на каска — с 21%, а проверките за алкохол са достигнали 720 258 спрямо 78 975 преди това.

Така дигиталните актове не са самостоятелна мярка, а част от по-широка промяна в пътния контрол — повече проверки, по-бърза обработка и по-малко административни „дупки“ между нарушението и санкцията.

  • За какво да внимават българските шофьори

За българските туристи важният въпрос не е дали гръцкият полицай ще пише акта на хартия или на телефон. Важният въпрос е какво става след нарушението — кой получава глобата, как се плаща и дали сумата може да бъде начислена по-късно.

Това е особено важно при автомобил под наем. Ако нарушение бъде установено с камера или от пътна полиция, санкцията може първо да стигне до компанията, която е собственик на колата. След това тя може да прехвърли сумата към клиента по договора за наем. Възможно е към самата глоба да бъде добавена и административна такса за обработка.

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Затова при наемане на автомобил в Гърция има смисъл да се провери не само цената на ден и размерът на депозита, а и условията при пътна глоба: дали компанията може да удържи сума от картата, начислява ли отделна такса за обработка и как уведомява клиента, ако актът пристигне след връщането на автомобила.

При личен автомобил практическата полза е друга: ако получите съобщение, писмо или уведомление за нарушение, трябва да проверите внимателно данните — регистрационен номер, дата, място, вид нарушение и начин на плащане. Особено важно е да се внимава с линкове за плащане, защото гръцките власти вече предупреждаваха за фалшиви SMS-и за уж неплатени пътни глоби.

Автор: Маргарита Костадинова
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