Ново поскъпване на бензина в Гърция

Oт началото на следващата седмица в Гърция започва ново покачване на цената на бензина, съобщиха собственици на бензиностанции. Очаква се цената на масовия безоловен бензин А95 да достигне до 2,15 евро за литър. Пътуващите към гръцките острови трябва да предвидят, че там цената е поне с 10 евроцента по-висока поради транспортните разходи.

На редица гръцки острови вече бензинът се продава над 2 евро за литър, а от следващата седмица ще стане още по-скъп.

Масови проверки заради скъпия бензин в Гърция

Поскъпването на горивата се дължи на продължаващата нестабилност на международните петролни пазари, казаха специалисти от сектора.

Скъпото гориво е в резултат и от голямото търсене през летния сезон, както и затруднения в доставките на суров петрол.

На съобщението реагираха собственици на хотели. Те очакват намаляване на туристопотока поради скъпия бензин предимно към островите, намаляване на нощувките за почивка, за да се покрият разходите за гориво.