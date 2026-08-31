Свят

Няма български граждани в списъка на изчезналите в Непал

Това сочат данните на Информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район

Василена Василева Василена Василева

31 август 2026, 12:16
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Н яма имена на български граждани в списъка на изчезналите в Непал. Това сочат данните на Информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район, предава NOVA.

Открита е една жена, която по-рано беше издирвана от мъжа си.

Същевременно със съдействието на посолството на България в Делхи, на друга българка - Сузана Алексиева, е издаден временен документ за пътуване от представителство на държава членка на ЕС в Непал.

През изминалите дни, след бедствието в Непал, представителството ни в Пекин беше в постоянен контакт с китайските власти и с организираната туристическа група от 15 български граждани, както и с партньорската местна туристическа агенция, съобщават от МВнР.

Към момента групата се придвижва сухопътно до Лхаса, като на 1 септември им предстои полет от Лхаса до Катманду, откъдето да се прибере по план до България.

На този фон МВнР предупреждава, че в граничния район между Тибет и Непал са възможни вторични наводнения през следващите дни. Съществува риск от пробив на изкуственото езеро, образувало се след свлачището в планинския район на 26 август, повторно изливане на големи водни обеми и обилни валежи.

МВнР препоръчва на българските граждани, пътуващи самостоятелно или организирано, стриктно да спазват указанията на местните власти и да не предприемат никакви пътувания в близост до засегнатите райони.

При необходимост от съдействие, българските граждани, намиращи се на тибетска територия, могат да се обръщат към посолството на България в Китай на моб. телефон: + 86 156 4658 8195, както и на дежурни телефони в извънработно време: +86 156 4658 8195; +86 10 6532 1916. Сигнали за съдействие се приемат и на имейл адрес: Consulate.Beijing@mfa.bg

Българските граждани, намиращи се на непалска територия могат да се обръщат за съдействие към посолството на България в Индия на телефони: +911126115550, +911126115549 ; +911124121054, както и на дежурен телефон в извънработно време: +919910999498.

Сигнали за съдействие се приемат и на имейл адрес: Embassy.Delhi@mfa.bg.

За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.

От външното ни министерство препоръчват на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…” тук и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“.

На този фон Непал засили спасителната операция след опустошителното бедствие в Хималаите. Над 900 са загиналите, а 4 247 остават в неизвестност.

Стотици от изчезналите се смятат за блокирани в тунелите на водно-електрическа централа. Спасителни екипи, включително от Китай и Индия, се опитват да достигнат до хората под земята. Двама души вече са извадени живи. Екипите продължават да разчистват калта и отломките в района.

По-рано стана ясно, че още през май Непал е поискал от Китай повече данни за ледниковите рискове и водните нива. Според непалските представители получената информация не е била достатъчна.

Пекин обаче отвърна, че предоставял данните своевременно.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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