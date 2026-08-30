Норвегия потъва в скръб: Хиляди се прощават с крал Харалд V

- След смъртта на крал Харалд V в Норвегия днес се провеждат възпоменателни служби, включително в катедралата в Осло, където се очаква да присъства премиерът Юнас Гар Стьоре.
- Новият крал Хокон VIII, заедно с кралица Соня и децата си Ингрид Александра и Свере Магнус, ще отдаде почит на покойния монарх на служба в Аскер.
- Хиляди норвежци вече поднасят цветя, писма и запалени свещи в памет на Харалд V. Хокон VIII ще положи конституционна клетва пред парламента във вторник.
🇳🇴— Royal World Thailand 🇹🇭 (@rwthofficial) August 29, 2026
People flocked to the Royal Palace Square #Oslo. Many laid flowers, flags and candles in memory of #Norway's King Harald V after his death on 28 Aug. 2026.
ประชาชนรวมตัวกันบริเวณหน้าพระราชวังหลวง #ออสโล เพื่อร่วมรำลึกและแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของกษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5… pic.twitter.com/8Cc0P4ly0q
След смъртта на крал Харалд Пети днес в цяла Норвегия ще се проведат възпоменателни служби, предаде ДПА.
Хората ще се съберат и в катедралата в Осло, за да отдадат почит на монарха, който почина в петък сутринта на 89-годишна възраст. Очаква се премиерът Юнас Гар Стьоре също да присъства на службата там.
Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си
Кралският двор съобщи, че новият крал Хокон Осми, децата му Ингрид Александра и Свере Магнус, както и кралица Соня, ще присъстват на възпоменателната служба в Аскер, близо до семейния дом на Хокон - замъка Скаугум.
От вчера в цялата страна бяха поставени книги за съболезнования, в които хората могат да се подпишат, за да изразят своята почит.
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Откакто новината за смъртта на популярния крал се разпространи, хиляди се стичат към площада на замъка, за да положат цветя и писма, да запалят свещи и заедно да почетат Харалд Пети. Новият крал е неговият син.
Хокон трябва да положи конституционна клетва пред парламента на Норвегия във вторник на церемония, която ще бъде излъчена на живо по телевизията.
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