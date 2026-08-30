Свят

Норвегия потъва в скръб: Хиляди се прощават с крал Харалд V

Новият крал ще положи конституционна клетва пред парламента във вторник

30 август 2026, 09:04
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  • След смъртта на крал Харалд V в Норвегия днес се провеждат възпоменателни служби, включително в катедралата в Осло, където се очаква да присъства премиерът Юнас Гар Стьоре.
  • Новият крал Хокон VIII, заедно с кралица Соня и децата си Ингрид Александра и Свере Магнус, ще отдаде почит на покойния монарх на служба в Аскер.
  • Хиляди норвежци вече поднасят цветя, писма и запалени свещи в памет на Харалд V. Хокон VIII ще положи конституционна клетва пред парламента във вторник.

След смъртта на крал Харалд Пети днес в цяла Норвегия ще се проведат възпоменателни служби, предаде ДПА.  

Хората ще се съберат и в катедралата в Осло, за да отдадат почит на монарха, който почина в петък сутринта на 89-годишна възраст. Очаква се премиерът Юнас Гар Стьоре също да присъства на службата там. 

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Кралският двор съобщи, че новият крал Хокон Осми, децата му Ингрид Александра и Свере Магнус, както и кралица Соня, ще присъстват на възпоменателната служба в Аскер, близо до семейния дом на Хокон - замъка Скаугум.  

От вчера в цялата страна бяха поставени книги за съболезнования, в които хората могат да се подпишат, за да изразят своята почит. 

Крал Харалд V почина: Норвегия се сбогува с „дядото“ на нацията

Откакто новината за смъртта на популярния крал се разпространи, хиляди се стичат към площада на замъка, за да положат цветя и писма, да запалят свещи и заедно да почетат Харалд Пети. Новият крал е неговият син. 

 Хокон трябва да положи конституционна клетва пред парламента на Норвегия във вторник на церемония, която ще бъде излъчена на живо по телевизията. 

Вижте повече в нашата галерия: Норвегия отдава почит на покойния крал с церемонии в цялата страна

Норвегия отдава почит на покойния крал с церемонии в цялата страна
10 снимки
Норвегия отдава почит на покойния крал с церемонии в цялата
Норвегия отдава почит на покойния крал с церемонии в цялата
Норвегия отдава почит на покойния крал с церемонии в цялата
Норвегия отдава почит на покойния крал с церемонии в цялата
Източник: БТА, Виктор Турмаков    
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