Норвегия потъва в скръб: Хиляди се прощават с крал Харалд V

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След смъртта на крал Харалд V в Норвегия днес се провеждат възпоменателни служби, включително в катедралата в Осло, където се очаква да присъства премиерът Юнас Гар Стьоре.

Новият крал Хокон VIII, заедно с кралица Соня и децата си Ингрид Александра и Свере Магнус, ще отдаде почит на покойния монарх на служба в Аскер.

Хиляди норвежци вече поднасят цветя, писма и запалени свещи в памет на Харалд V. Хокон VIII ще положи конституционна клетва пред парламента във вторник.

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People flocked to the Royal Palace Square #Oslo. Many laid flowers, flags and candles in memory of #Norway's King Harald V after his death on 28 Aug. 2026.



ประชาชนรวมตัวกันบริเวณหน้าพระราชวังหลวง #ออสโล เพื่อร่วมรำลึกและแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของกษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5… pic.twitter.com/8Cc0P4ly0q — Royal World Thailand 🇹🇭 (@rwthofficial) August 29, 2026

След смъртта на крал Харалд Пети днес в цяла Норвегия ще се проведат възпоменателни служби, предаде ДПА.

Хората ще се съберат и в катедралата в Осло, за да отдадат почит на монарха, който почина в петък сутринта на 89-годишна възраст. Очаква се премиерът Юнас Гар Стьоре също да присъства на службата там.

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Кралският двор съобщи, че новият крал Хокон Осми, децата му Ингрид Александра и Свере Магнус, както и кралица Соня, ще присъстват на възпоменателната служба в Аскер, близо до семейния дом на Хокон - замъка Скаугум.

От вчера в цялата страна бяха поставени книги за съболезнования, в които хората могат да се подпишат, за да изразят своята почит.

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Откакто новината за смъртта на популярния крал се разпространи, хиляди се стичат към площада на замъка, за да положат цветя и писма, да запалят свещи и заедно да почетат Харалд Пети. Новият крал е неговият син.

Хокон трябва да положи конституционна клетва пред парламента на Норвегия във вторник на церемония, която ще бъде излъчена на живо по телевизията.