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Животът на Ратко Младич - от генерал до „Касапина на Босна“

Ратко Младич почина в затвора в Хага, след като сръбските власти не успяха да осигурят предсрочното му освобождаване и връщането му в родината

30 август 2026, 09:55
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  • Ратко Младич, известен като „Касапина на Босна“, почина на 84 години в затвора в Хага, където излежаваше доживотна присъда за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството.
  • Като командир на босненските сръбски сили Младич ръководи обсадата на Сараево и операцията в Сребреница през юли 1995 г., при която са убити около 8000 босненски мъже и момчета, престъпление, признато от международните съдилища за геноцид.
  • След 16 години в нелегалност Младич е арестуван през май 2011 г., а през 2017 г. е окончателно осъден на доживотен затвор. През 2025 г. молбата му за предсрочно освобождаване по здравословни причини е отхвърлена.

Почина генерал Ратко Младич

Ратко Младич, осъден за военни престъпления заради ролята си в организирането на геноцида в Сребреница през 1995 г., първия геноцид на европейска територия след Втората световна война, почина в затвора в Хага на 84-годишна възраст, пише Al Jazeera.

Той излежаваше доживотна присъда за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството, престъпления, чиято „сериозност“ генералният секретар на ООН Антониу Гутериш подчерта отново след смъртта му в четвъртък.

„Генералният секретар изразява солидарност с жертвите, оцелелите и техните семейства, пострадали от престъпленията, за които г-н Младич беше признат за виновен ... [и] отново призовава всички, които заемат властови позиции, да не омаловажават сериозността на престъпленията, за които вече има съдебни решения“, заяви говорителят на Гутериш Стефан Дюжарик в изявление.

В петък сръбският президент Александър Вучич обвини съда на ООН за военните престъпления в „нецивилизовано поведение“, защото не е позволил предсрочното освобождаване на Младич, което би му дало възможност да почине в Сърбия. По-рано тази година Белград поиска той да получи разрешение за медицинско лечение извън затвора, като заяви, че здравословното му състояние е „сериозно“.

Известен като „Касапина на Босна“, Младич беше един от най-скандално известните военни командири по време на войните, последвали разпадането на Югославия. Под негово командване босненските сръбски сили превзеха Сребреница, близо до сръбската граница, през юли 1995 г., въпреки че ООН беше обявила общината за „защитена зона“. През следващите дни силите убиха повече от 8000 босненски мъже и момчета.

Осъдиха Младич доживот, той: Вие лъжете!

Ето хронология на основните събития от живота на Младич, довели до смъртта му в ареста тази седмица:

  • 1942-1966 г.: Раждане и личен живот

Ратко Младич, босненски сърбин, е роден през март 1942 г. в село Божановичи в Кралство Югославия, на територията на днешна Босна и Херцеговина. Баща му е бил член на ръководената от комунистите съпротива срещу силите на Оста по време на Втората световна война.

През 1966 г. Младич се жени за Босилка Йедич, от която по-късно има две деца - Дарко и Ана.

  • 1965-1991 г.: Военна кариера

На 22-годишна възраст Младич се присъединява към Югославската народна армия (ЮНА) и постепенно се издига във военната йерархия. До 1991 г. той е началник на Оперативно-учебния отдел на 9-и корпус в Книн, днешна Хърватия, а по-късно поема командването на щаба на Морската дивизия на 9-и корпус.

Ратко Младич
Ратко Младич Източник: getty
  • 1991-1992 г.: Пристигане в Сараево

Председателството на Социалистическа федеративна република Югославия повишава Младич в чин генерал-майор през 1991 г., а през април 1992 г. той получава звание генерал-подполковник. Младич командва щаба на Втори военен район на ЮНА в Сараево.

  • 1992-1995 г.: Обсадата на Сараево

Босненската сръбска армия, ръководена от Младич, обсажда столицата Сараево.

Най-дългата военна обсада на столица в съвременната история продължава 1460 дни и отнема живота на повече от 11 500 души. По града са изстреляни приблизително между 480 000 и 500 000 снаряда.

  • Юли 1995 г.: Геноцидът в Сребреница

През юли 1995 г. войските на Младич превземат Сребреница и Жепа, анклави, намиращи се под закрилата на ООН. В събитията, които по-късно са определени като геноцид, са убити около 8000 босненски мъже и момчета, а между 25 000 и 30 000 души са прогонени от района.

  • Юли и ноември 1995 г.: Обвинение в геноцид

Младич и Радован Караджич, политическият лидер на босненските сърби, са обвинени от Международния трибунал за бивша Югославия (МТБЮ) във военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина. Обвиненията включват убийствата в Сребреница, както и масовото прогонване на босненски цивилни.

Младич е обвинен по 20 пункта, включително за геноцид. През 1996 г. МТБЮ издава международна заповед за ареста на Младич и Караджич.

Ратко Младич
Ратко Младич Източник: getty
  • 1997-2011 г.: Живот в нелегалност

След повдигането на обвиненията от МТБЮ Младич остава в укритие, като се мести на различни места в Сърбия.

Прокурори, разследващи военни престъпления, и журналисти продължават да проследяват движенията на Младич въз основа на слухове, интервюта със свидетели, разузнавателна информация и съдебни документи.

През 2001 г. се съобщава, че той се е преместил в Босна и Херцеговина, преди отново да се върне в Сърбия.

Младич ще умре в затвора, но победи в Босна

  • 2011-2016 г.: Арест и процес

На 26 май 2011 г. Младич е арестуван в Лазарево, Северна Сърбия, в дома на свой братовчед. Той е задържан в Белград, а след това е прехвърлен в Хага, за да бъде съден от МТБЮ.

Процесът започва през юни 2011 г., а заключителните пледоарии са произнесени през декември 2016 г. Младич отказва да сключи споразумение за признаване на вина.

Арестът на Младич: Голям ден за правосъдието

  • Ноември 2017 г.: Окончателна присъда

През 2017 г. Младич е осъден на доживотен затвор заради геноцида в Сребреница, военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

  • Юни 2025 г.: Отказ за освобождаване

В края на 2022 г. Младич е хоспитализиран в „лошо здравословно състояние“, съобщават тогава членовете на семейството му.

През юни 2025 г. Младич подава молба за освобождаване, като заявява, че му остават само няколко месеца живот. Искането му е отхвърлено.

  • 27 август 2026 г.: Младич умира

Младич умира, докато е настанен в болница в Хага, след като прекарва приблизително 15 години под стража и в ареста заради военните престъпления, извършени в Босна.

Източник: Al Jazeera    
Ратко Младич Геноцид в Сребреница Военни престъпления Хага Касапина на Босна Обсада на Сараево Международен трибунал за бивша Югославия Война в Босна Босненски сърби Доживотна присъда
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