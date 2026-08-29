"Наистина ГОЛЯМА загуба": Тръмп с емоционално послание след смъртта на крал Харалд V

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази съболезнования за смъртта на норвежкия крал Харалд V, когото определи като силен, горд и уважаван монарх, обичан от народа си.

Крал Харалд почина на 89 години и беше изключително популярен в Норвегия. Междувременно отношенията на Тръмп със страната са обтегнати заради позициите му за Гренландия и критиките към Норвегия във връзка с Нобеловата награда за мир.

Допълнително напрежение предизвика наградата за мир на ФИФА, присъдена на Тръмп през 2025 г., както и спор около предполагаема политическа намеса в наказание на американски футболист.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази съболезнованията си по повод смъртта на норвежкия крал Харалд V, описвайки покойния монарх като „силен, горд и невероятно уважаван човек“, предаде ДПА, като цитира публикация в акаунта му в собствената му платформа Трут Соушъл.

"(Харалд) обичаше своята страна и беше наистина обичан и уважаван от своя народ", написа Тръмп рано тази сутрин. "Сърцата ни са с кралското семейство и с цяла Норвегия в този труден момент. Наистина ГОЛЯМА загуба!", добави той.

Крал Харалд V почина: Норвегия се сбогува с „дядото“ на нацията

Крал Харалд, който почина в петък на 89‑годишна възраст, беше изключително популярен в родината си. Тръмп обаче не е особено харесван сред норвежците, по няколко причини, отбелязва ДПА.

Президентът на САЩ отчужди съюзниците от НАТО в Скандинавия, които разчитат на солидарността в алианса, с многократните си заплахи да "поеме контрола" над Гренландия, арктическия остров, който принадлежи на съседна Дания. Освен това той държеше Норвегия пряко отговорна за това, че не е получил Нобеловата награда за мир, която традиционно се връчва в Осло.

Тръмп изрази мнениуето, че напълно заслужава отличието. През януари той обобщи чувствата си в едно изречение: "Загубих много уважение към Норвегия", припомня ДПА.

Норвегия отказа на Тръмп

Въведената през 2025 г. награда за мир на ФИФА, присъдена на Тръмп от президента на организацията Джани Инфантино, също предизвика подигравки в северната страна. Ръководителката на Норвежката футболна федерация Лизе Клавенес критикува отличието като политическа награда без никаква основа и призова то да бъде незабавно отменено.

На Световното първенство в САЩ тя обвини Тръмп в намеса в спорта, след като, след телефонно обаждане от Тръмп до Инфантино, беше отменено наказанието на американския нападател Фоларин Балогун за осминафиналния мач срещу Белгия. Случаят, безпрецедентен в скорошната история на Световните първенства, предизвика възмущение не само в Норвегия, но и по целия свят.