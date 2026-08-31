"Мъжът блъскаше колите по улицата": Съседи разказват за убийството на младата жена в София

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Разследват убийство на млада жена в столичния квартал "Бъкстон", арестуван е украинец

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Н ови подробности се появяват около случая с убитата млада жена в столичния квартал „Бъкстон“.

Жител на района твърди в публикация в социалните мрежи, че малко след 5:00 часа тази сутрин е подал сигнал на телефон 112, след като се е събудил от силни удари и шум на улица „Симеон Радев“.

Разследват убийство на млада жена в столичния квартал "Бъкстон", арестуван е украинец

Източник: NOVA

По думите му мъж е блъскал и повреждал паркирани автомобили.

„В 05:28 ч. тази сутрин подадох сигнал на 112, след като се събудих от трясъци“, пише потребителят на Facebook.

Към момента няма официално потвърждение от полицията дали инцидентът с автомобилите е свързан със задържания по случая с убийството.

По данни, разпространени от очевидци, задържаният мъж е стоял около час пред входа на жилищната сграда, тъй като вратата била заключена.

Съсед разказва, че мъжът говорил на руски език и в един момент решил да влезе във входа със сила.

„Говореше на руски език и по някое време реши да се пробва. Счупи стъклото и все пак успя да си влезе във входа“, твърди очевидецът.

При инцидента са нанесени материални щети по два автомобила, паркирани пред жилищната сграда.

Източник: NOVA

Както вече беше съобщено, във връзка с убийството на млада жена в квартал „Бъкстон“ е задържан украински гражданин.

Към момента самоличността на жертвата все още не е официално установена. Не са ясни и мотивите и точните обстоятелства около тежкото престъпление.

От СДВР към момента няма официална информация дали задържаният е същият мъж, за когото жители на квартала твърдят, че е буйствал по улица „Симеон Радев“ и е нанесъл щети по паркирани автомобили.

Очаква се повече информация от разследващите органи, които изясняват всички обстоятелства около случая.