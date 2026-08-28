Свят

Броят на жертвите при наводненията в Непал и Китай се увеличава, появи се и нова заплаха

Властите предупреждават за опасност от нови внезапни наводнения

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 24 минути / 28 август 2026, 07:45
Хокон VIII наследява короната след 35 години управление на Харалд V

Хокон VIII наследява короната след 35 години управление на Харалд V
Почина кралят на Норвегия Харалд V на 89-годишна възраст

Почина кралят на Норвегия Харалд V на 89-годишна възраст
Тръмп нареди езерото Онтарио да бъде преименувано на Америка

Тръмп нареди езерото Онтарио да бъде преименувано на Америка
Българка за ужаса в Непал: Хора крещяха и скачаха от автобуса ни

Българка за ужаса в Непал: Хора крещяха и скачаха от автобуса ни
Кой ще наследи богатството на Доли Партън от $450 милиона?

Кой ще наследи богатството на Доли Партън от $450 милиона?
„Сърцето ми се къса

„Сърцето ми се къса": Майли Сайръс с разтърсваща изповед след смъртта на кръстницата си Доли Партън
Откриха българката, обявена за изчезнала в Непал

Откриха българката, обявена за изчезнала в Непал
Аудиозапис от 911 разкрива нови подробности около смъртта на Тим Къри

Аудиозапис от 911 разкрива нови подробности около смъртта на Тим Къри

Н ай-малко 552 души са загинали, а повече от 1400 остават в неизвестност след опустошителните внезапни наводнения и свлачища в граничния район между Непал и китайския автономен район Тибет. Огромна водна вълна, описвана от очевидци като подобна на цунами, помете селища и причини сериозни разрушения от двете страни на границата.

Непалската полиция съобщи за най-малко 547 загинали, докато китайските държавни медии потвърдиха смъртта на петима души от тибетската страна. Сред изчезналите има стотици чуждестранни граждани.

  • Спасителите достигнаха основната зона на бедствието

Китайските власти съобщиха, че професионални спасителни екипи са достигнали до основната зона на бедствието в Тибет.

„Около 16:30 часа на 28 август шестима членове на първия екип на пожарно-спасителния корпус на Тибет и 15 спасители с едно куче от първия екип на пожарно-спасителния корпус на Съчуан пристигнаха в граничния район“, съобщи агенция „Синхуа“, цитирана от АФП. Те са първите професионални екипи, достигнали до основната зона на спасителната операция.

До петък сутринта са били евакуирани 555 туристи и 499 местни жители от засегнатите райони. Националността на туристите не се уточнява.

  • Опасност от нова водна вълна

Спасителните операции бяха временно преустановени от китайска страна, след като езеро, образувало се зад огромно количество отломки, започна да прелива.

По-късно китайските държавни медии съобщиха, че опасността от езерото намалява и спасителните дейности са възобновени „по организиран начин“.

Междувременно непалските власти призоваха населението да се премести на по-високи места след информация за скъсване на естествена преграда в Тибет.

Засега не е ясно дали става дума за същия воден басейн, образувал се зад естествена преграда от отломки, за който по-рано беше отправено предупреждение.

Експерти предупреждават, че опасността от вторични внезапни наводнения остава висока. Според Мохд Фарук Азам, старши специалист по криосфера в Международния център по интегрирано планинско развитие (ICIMOD) в Непал, огромни количества ледени и скални отломки са се натрупали на места, където реките се вливат, и могат да образуват временни водни басейни. При тяхното внезапно разрушаване е възможно да се образуват нови мощни приливни вълни.

  • Китай изпрати спасители, Ли Цян посети района

Китайският премиер Ли Цян, вторият по ранг политик в страната, посети засегнатия район Гиронг и се срещна със спасители и хора, настанени във временни центрове.

Той призова за засилена координация с чужди правителства и други заинтересовани страни при издирването на изчезналите хора, както и за своевременно и прозрачно предоставяне на информация за бедствието и спасителните операции.

Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия също проведе заседание за координиране на спасителните дейности. Президентът Си Дзинпин настоя за максимални усилия за издирването на изчезнали хора както от Китай, така и от други държави.

Китайските власти предупредиха, че спасителните операции се провеждат при „изключително тежки предизвикателства“. Те засилиха наблюдението за ледникови езера, свлачища и други потенциално опасни естествени прегради.

Си Дзинпин е изпратил и съболезнователно послание до непалския президент Рам Чандра Паудел и е предложил помощта на Китай за справяне с последиците от бедствието.

  • В Непал продължава издирването

Непалските спасителни служби също продължават операциите в засегнатите райони.

Военни са открили хора, блокирани в тунелите на хидроенергийния проект „Тришули 3А“. Изпратени са два хеликоптера, но спасителните действия са затруднени, тъй като входовете на тунелите трудно могат да бъдат открити.

Около 350 работници и жители вече са били изведени на безопасно място, но спасителите продължават да търсят начин да достигнат до повече от 100 души, които все още са блокирани в района.

Индийските власти съобщиха и за открити седем тела в реки, които идват от Непал. Предполага се, че те са на жертви на наводненията.

Непал отправи призив за международна финансова помощ, но засега не е поискал изпращането на чуждестранни спасителни екипи. Според говорителя на външното министерство Лок Бахадур Четри местните сили за сигурност разполагат с необходимия капацитет, а при нужда страната ще поиска специализирана помощ и експертен опит.

  • Бедствието засегна и български туристи

На фона на мащабната спасителна операция българското посолство в Пекин продължава да поддържа контакт с туристическа група от 15 български граждани, намираща се в засегнатия район.

Дипломатическото представителство е в постоянна комуникация с китайските власти и местната туристическа агенция. Уточняват се необходимите разрешения за влизане на територията на Тибет и безопасното извеждане на групата.

Планът е българските туристи да се придвижат по суша до Лхаса, а оттам със самолет да достигнат до Катманду, откъдето да се върнат в България с първоначално планирания полет.

В посолството все още няма допълнителна информация за друг български гражданин, за когото китайската страна е подала сигнал, че е в неизвестност.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Александър Евстатиев, Асен Георгиев; БГНЕС    
Наводнения в Непал Бедствие Жертви Изчезнали Спасителна операция Непал Китай Българин в неизвестност Природно бедствие Евакуация
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Румен Радев: Отскубнали са заглушителя в

Румен Радев: Отскубнали са заглушителя в "Драгалевци" в последния момент

Почина гласът на Оптимус Прайм и Йори от „Мечо Пух“

Почина гласът на Оптимус Прайм и Йори от „Мечо Пух“

Ратклиф е посъветвал Москва да прекрати войната в Украйна

Ратклиф е посъветвал Москва да прекрати войната в Украйна

Дали Земята не се чисти от нас? Хипотезата за Гея и нейното зловещо предупреждение

Дали Земята не се чисти от нас? Хипотезата за Гея и нейното зловещо предупреждение

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата
Ексклузивно

27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата

Преди 1 ден
В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък
Ексклузивно

В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък

Преди 1 ден
Може ли Иран да направи войната още по-скъпа за САЩ и света
Ексклузивно

Може ли Иран да направи войната още по-скъпа за САЩ и света

Преди 1 ден
Най-охраняваната граница в Европа: Туристи пръскат хиляди, за да ходят пеш до Русия
Ексклузивно

Най-охраняваната граница в Европа: Туристи пръскат хиляди, за да ходят пеш до Русия

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КРИБ е против ново увеличение на максималния осигурителен доход през 2027 г.

КРИБ е против ново увеличение на максималния осигурителен доход през 2027 г.

България Преди 10 минути

Според първоначалните бюджетни разчети се предвижда таванът да нарасне от 2300 на 2400 евро

<p>Внимание:&nbsp;ГДБОП алармира за нова имейл измама с обвинения за престъпления</p>

"Ще бъдете арестуван до 48 часа": ГДБОП алармира за нова имейл измама с обвинения за престъпления

България Преди 13 минути

Съобщенията са озаглавени „Известие за полицейска призовка“ и максимално наподобяват официална кореспонденция

В центъра на събитията: Кои зодии не могат да живеят без внимание

В центъра на събитията: Кои зодии не могат да живеят без внимание

Любопитно Преди 47 минути

Някои зодиакални знаци са особено ярки в компания и нямат нищо против да получават възхитени погледи. Звездна класация разказва кои зодии обичат най-много вниманието

xAI на Мъск съди потребители заради дийпфейкове, генерирани с Grok

xAI на Мъск съди потребители заради дийпфейкове, генерирани с Grok

Свят Преди 48 минути

Докато предполагаеми жертви съдят компанията заради генерирани от ИИ материали със сексуално насилие над деца, xAI пренася съдебната битка срещу собствените си потребители

Ратко Младич

31 години от клането на Маркале: В Босна почитат жертвите, а в Република Сръбска - Ратко Младич

Свят Преди 1 час

43 души бяха убити при нападението на пазара в Сараево през 1995 г., докато стотици се събраха в памет на осъдения военнопрестъпник

Български и румънски полицаи започнаха съвместни проверки край "Дунав мост 2"

Български и румънски полицаи започнаха съвместни проверки край "Дунав мост 2"

България Преди 1 час

Специализираната акция ще продължи до края на месец септември

Влакче на ужасите

Мозъчен кръвоизлив след влакче на ужасите: Колко опасни са екстремните атракциони?

Свят Преди 1 час

Проучванията показват, че тежките увреждания са редки, но определени атракциони и здравословни състояния могат да повишат риска

Пътят от Космоса до Земята: Превръщането в метеорит отнема точно 7 етапа

Пътят от Космоса до Земята: Превръщането в метеорит отнема точно 7 етапа

Любопитно Преди 2 часа

Как една космическа скала се превръща в метеорит? Ново изследване разкрива, че процесът не е просто изгаряне, а преминава през точно 7 сложни фази - от формирането на вакуум до финалната топлинна коричка

Започна строителството на бул. "Копенхаген" в София

Започна строителството на бул. "Копенхаген" в София

България Преди 2 часа

Проектът включва 2,8 км релсов път, 2,8 км велоалеи, 8400 кв. м нови тротоари, 389 нови дървета

Три деца пострадаха след челна катастрофа на пътя Ловеч - Троян

Три деца пострадаха след челна катастрофа на пътя Ловеч - Троян

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал около 11:00 часа, в района на Калейшкото ханче

Доналд Тръмп

Шест месеца война с Иран - разказани чрез публикациите на Тръмп в социалните мрежи

Свят Преди 2 часа

Как една война беше обявена, водена, обявена за спечелена, превърната в преговори и след това подновена - всичко това с думите на самия президент

Терзиев за „Топлофикация“: Ремонтираме сега, за да няма аварии през зимата

Терзиев за „Топлофикация“: Ремонтираме сега, за да няма аварии през зимата

България Преди 2 часа

Кметът на София заяви, че дружеството има нужда от над 1,5 млрд. инвестиции и от дългосрочно решение за огромния си дълг

Тревога край Бургас: ВМС унищожиха дрон до остров Свети Иван

Тревога край Бургас: ВМС унищожиха дрон до остров Свети Иван

България Преди 2 часа

Военнослужещите са действали след постъпило искане от областния управител на Бургас

„Никога повече не коментирайте тялото на жена ми!“: Бруклин Бекъм с остра реакция

„Никога повече не коментирайте тялото на жена ми!“: Бруклин Бекъм с остра реакция

Любопитно Преди 3 часа

Бруклин Бекъм защити публично съпругата си Никола Пелц от груби коментари за външния ѝ вид. Скандалът идва на фона на пълния разрив между най-големия син на Дейвид и Виктория и неговото семейство, с което той окончателно скъса връзка.

Шишков: Завършването на Околовръстния път е решението за трафика през Владая

Шишков: Завършването на Околовръстния път е решението за трафика през Владая

България Преди 3 часа

Подготвят се нови мерки за безопасност по Е-79, а до края на 2026 г. се очаква процедура за автоматично управление на реверсивното движение

Изповедта на Робърт де Ниро: Бащинството на 83 г., вината и семейството му от 7 деца

Изповедта на Робърт де Ниро: Бащинството на 83 г., вината и семейството му от 7 деца

Любопитно Преди 3 часа

83-годишният Робърт де Ниро направи откровена изповед за бащинството, вината и отглеждането на седем деца от четири различни жени. Холивудската легенда разкри защо никога не спира да подкрепя наследниците си, независимо от изборите им.

Всичко от днес

От мрежата

Котките потят ли се

dogsandcats.bg

15 красиви породи кучета, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

За първи път в историята: Майка спечели короната на Miss USA

Edna.bg

Силвия Лулчева на 57 - гласът, който не можем да забравим

Edna.bg

Кюстендилеца: Вие отбихте номера по срамен начин

Gong.bg

НА ЖИВО: Жребият на ЦСКА в Лигата на конференциите

Gong.bg

Румен Радев: Отскубнали са заглушаващото устройство в "Драгалевци" в последния момент

Nova.bg

Три деца са в болница след челна катастрофа на пътя Ловеч-Троян

Nova.bg