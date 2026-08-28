Броят на жертвите при наводненията в Непал и Китай се увеличава, появи се и нова заплаха

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Н ай-малко 552 души са загинали, а повече от 1400 остават в неизвестност след опустошителните внезапни наводнения и свлачища в граничния район между Непал и китайския автономен район Тибет. Огромна водна вълна, описвана от очевидци като подобна на цунами, помете селища и причини сериозни разрушения от двете страни на границата.

Непалската полиция съобщи за най-малко 547 загинали, докато китайските държавни медии потвърдиха смъртта на петима души от тибетската страна. Сред изчезналите има стотици чуждестранни граждани.

Спасителите достигнаха основната зона на бедствието

Китайските власти съобщиха, че професионални спасителни екипи са достигнали до основната зона на бедствието в Тибет.

„Около 16:30 часа на 28 август шестима членове на първия екип на пожарно-спасителния корпус на Тибет и 15 спасители с едно куче от първия екип на пожарно-спасителния корпус на Съчуан пристигнаха в граничния район“, съобщи агенция „Синхуа“, цитирана от АФП. Те са първите професионални екипи, достигнали до основната зона на спасителната операция.

До петък сутринта са били евакуирани 555 туристи и 499 местни жители от засегнатите райони. Националността на туристите не се уточнява.

Опасност от нова водна вълна

Спасителните операции бяха временно преустановени от китайска страна, след като езеро, образувало се зад огромно количество отломки, започна да прелива.

По-късно китайските държавни медии съобщиха, че опасността от езерото намалява и спасителните дейности са възобновени „по организиран начин“.

Междувременно непалските власти призоваха населението да се премести на по-високи места след информация за скъсване на естествена преграда в Тибет.

Засега не е ясно дали става дума за същия воден басейн, образувал се зад естествена преграда от отломки, за който по-рано беше отправено предупреждение.

Експерти предупреждават, че опасността от вторични внезапни наводнения остава висока. Според Мохд Фарук Азам, старши специалист по криосфера в Международния център по интегрирано планинско развитие (ICIMOD) в Непал, огромни количества ледени и скални отломки са се натрупали на места, където реките се вливат, и могат да образуват временни водни басейни. При тяхното внезапно разрушаване е възможно да се образуват нови мощни приливни вълни.

Китай изпрати спасители, Ли Цян посети района

Китайският премиер Ли Цян, вторият по ранг политик в страната, посети засегнатия район Гиронг и се срещна със спасители и хора, настанени във временни центрове.

Той призова за засилена координация с чужди правителства и други заинтересовани страни при издирването на изчезналите хора, както и за своевременно и прозрачно предоставяне на информация за бедствието и спасителните операции.

Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия също проведе заседание за координиране на спасителните дейности. Президентът Си Дзинпин настоя за максимални усилия за издирването на изчезнали хора както от Китай, така и от други държави.

Китайските власти предупредиха, че спасителните операции се провеждат при „изключително тежки предизвикателства“. Те засилиха наблюдението за ледникови езера, свлачища и други потенциално опасни естествени прегради.

Си Дзинпин е изпратил и съболезнователно послание до непалския президент Рам Чандра Паудел и е предложил помощта на Китай за справяне с последиците от бедствието.

В Непал продължава издирването

Непалските спасителни служби също продължават операциите в засегнатите райони.

Военни са открили хора, блокирани в тунелите на хидроенергийния проект „Тришули 3А“. Изпратени са два хеликоптера, но спасителните действия са затруднени, тъй като входовете на тунелите трудно могат да бъдат открити.

Около 350 работници и жители вече са били изведени на безопасно място, но спасителите продължават да търсят начин да достигнат до повече от 100 души, които все още са блокирани в района.

Индийските власти съобщиха и за открити седем тела в реки, които идват от Непал. Предполага се, че те са на жертви на наводненията.

Непал отправи призив за международна финансова помощ, но засега не е поискал изпращането на чуждестранни спасителни екипи. Според говорителя на външното министерство Лок Бахадур Четри местните сили за сигурност разполагат с необходимия капацитет, а при нужда страната ще поиска специализирана помощ и експертен опит.

Бедствието засегна и български туристи

На фона на мащабната спасителна операция българското посолство в Пекин продължава да поддържа контакт с туристическа група от 15 български граждани, намираща се в засегнатия район.

Дипломатическото представителство е в постоянна комуникация с китайските власти и местната туристическа агенция. Уточняват се необходимите разрешения за влизане на територията на Тибет и безопасното извеждане на групата.

Планът е българските туристи да се придвижат по суша до Лхаса, а оттам със самолет да достигнат до Катманду, откъдето да се върнат в България с първоначално планирания полет.

В посолството все още няма допълнителна информация за друг български гражданин, за когото китайската страна е подала сигнал, че е в неизвестност.