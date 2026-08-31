Военни продължават да оказват помощ в Струмяни след бедствието

В оеннослужещи от Сухопътните войски продължават и днес да оказват помощ на пострадалото от бедствието село Струмяни в Област Благоевград.

Обявиха бедствено положение в община Струмяни

На терен работят 20 военнослужещи от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване, под ръководството на лейтенант Радослав Кръстев. Военните екипи разчистват натрупаните наноси, кал, тиня, растителност, отпадъци и падналите дървета, съобщиха от Министерството на отбраната.

Радев от Струмяни: Държавата няма да изостави хората след наводненията

Основната цел остава възможно най-бързо преодоляване на последствията от бедствието и пълно възстановяване на инфраструктурата в най-тежко засегнатите райони на селото.

След потопа в Струмяни: Общината зове за доброволци, водата остава негодна за пиене

Община Струмяни отправи призив към доброволци да се включат във възстановителните и почистващите дейности след наводнението, причинено от поройните дъждове.

Желаещите могат да се регистрират всеки ден от 7:30 часа пред сградата на Общината, откъдето ще бъдат разпределяни по задачи.