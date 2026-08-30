Свят

Норвегия изпраща крал Харалд V на 9 септември

Държавното погребение ще се състои в катедралата в Осло, страната остава в официален траур

Стела Христова Стела Христова

30 август 2026, 21:11
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К ралският дворец на Норвегия съобщи тази вечер, че погребението на покойния крал Харалд Пети ще се състои в сряда, 9 септември, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

Церемонията ще се проведе в катедралата в Осло от 13 ч. местно време.

Норвегия отдава почит на покойния крал с церемонии в цялата страна
10 снимки
Норвегия отдава почит на покойния крал с церемонии в цялата
Норвегия отдава почит на покойния крал с церемонии в цялата
Норвегия отдава почит на покойния крал с церемонии в цялата
Норвегия отдава почит на покойния крал с церемонии в цялата

Норвежци се наредиха отрано днес пред катедрали и църкви в цялата страна за възпоменателните служби в чест на покойния крал, който почина на 89 години. Харалд издъхна в петък, а синът му веднага стана новият крал Хокон VIII.

След смъртта на Харалд кралското семейство и страната са в официален траур. 

Норвегия потъна в скръб: Последно сбогом с любимия крал Харалд
19 снимки
Норвегия крал Харалд
Норвегия крал Харалд
Норвегия крал Харалд
Норвегия крал Харалд

Десетки хиляди норвежци изразиха скръбта си през уикенда, като оставяха цветя, писаха картички и палеха свещи пред кралския дворец в Осло, където ковчегът пристигна късно в петък от болницата.

Редактор: Стела Христова
Източник: Асен Георгиев/БТА    
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