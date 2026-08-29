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България и Германия изказаха съболезнованията си на Непал и Китай

Хиляди спасители са изпратени в засегнатите райони, а ЕС отпусна 2 милиона евро хуманитарна помощ

29 август 2026, 10:08
България и Германия изказаха съболезнованията си на Непал и Китай
Източник: БТА
  • Бедствието в Хималаите е отнело живота на 623 души, а над 2500 са в неизвестност; спасителните операции са затруднени от лошото време, разрушените пътища и опасния терен.
  • България и Германия изразиха солидарност и съболезнования към Непал и Китай, като германските власти съобщиха и за изчезнали германски граждани. ЕС отпусна 2 млн. евро хуманитарна помощ за Непал.
  • Непал поиска международна специализирана и техническа помощ за възстановяване на инфраструктурата, идентифициране на жертвите и работа с ДНК, докато спасителните операции на терен продължават основно с местни екипи.

Непал поиска чуждестранна помощ след катастрофалните наводнения

Политици изразиха солидарност с народите на Непал и Китай след срутването на част от ледник в Хималаите в сряда, предизвикало огромен поток от скали, лед, кал и отломки по речните системи в района. Бедствието отне живота на близо 600 души в Непал и Тибет, а над 2000 души все още са в неизвестност. Междувременно Европейският съюз отпусна 2 милиона евро хуманитарна помощ за пострадалите от опустошителните наводнения в Непал.

Броят на жертвите при наводненията в Непал и Китай се увеличава

България изразява солидарност с народите на Непал и Китай, написа президентът Илияна Йотова в социалната мрежа Х. 

Съболезнования на семействата на загиналите и бързо възстановяване на пострадалите. Кураж и успех в спасителните и възстановителните дейности, както и в преодоляването на последиците от това катастрофално бедствие, заявява още държавният глава.

Дълбоко сме натъжени от трагичната загуба на човешки животи и разрушенията, причинени от внезапните наводнения в Непал и Китай, написаха от Министерството на външните работи в Х в четвъртък. Мислите ни са със семействата на загиналите и с близките на изчезналите. Изразяваме пълна солидарност с местните общности и спасителните екипи на терен, посочиха още от външното ведомство.

Канцлерът Фридрих Мерц също изказа съболезнованията си на Китай и Непал след смъртоносните внезапни наводнения в граничния регион между двете страни, предаде ДПА.

В телеграма със съболезнования, изпратена вчера до премиера на Непал Балендра Шах, Мерц е написал, че "нашите мисли са с жертвите, техните семейства и всички, които са загубили домовете си в резултат на бедствието. Пожелавам бързо и пълно възстановяване на пострадалите".

В писмо до китайския президент Си Цзинпин Мерц също изразява дълбокото си огорчение от мащаба на бедствието в сряда. Мислите му, посочи той, са с жертвите и всички засегнати от бедствието "в тези трудни часове".

Повече от 600 души са загубили живота си при бедствието. Около 2 500 са в неизвестност, включително "едноцифрен брой германски граждани", съобщи германското външно министерство в Берлин в отговор на запитване. "Нашите колеги в посолствата в Катманду и Пекин са информирани за германски граждани, за които се смята, че са били в региона и с които все още няма връзка след бедствието", заявиха служители.

Хиляди спасители си проправят днес път към сърцето на зоната, опустошена от свлачището в Тибет, за да открият изчезнали хора. Общо 2141 спасители вече са на място, както и 86 експерти, натоварени да наблюдават геологичните рискове, които могат да застрашат спасителните екипи, предаде Синхуа.

Общо изчезналите от двете страни на границата са над 2500, а жертвите са 623, от които 7 в Китай, предаде ДПА.

Спасителните дейности са затруднени от дъжда, прекъснатите пътища за достъп, стръмния релеф и риска от преливане на водоем, разположен над района. Пожарникари, военни и цивилни трябва да се придвижват по опасни планински пътеки, отбелязва Франс прес.

Непал се нуждае от чуждестранна помощ в специализирани и технически области, в които няма експертиза след опустошителното наводнение, което тази седмица удари неговата хималайска граница с Китай, но не и в издирването и спасяването, заяви външният министър Шисир Канал, цитиран от Ройтерс. Той каза, че Катманду има нужда от чужда помощ в области като спасяване на хора, блокирани в тунели, възстановяване на транспортни и комуникационни услуги на места, където мостовете са разрушени, идентификация на загинали, ДНК‑тестове и съхранение на тела за продължителен период от време.

В. "Катманду пост" съобщи, че Индия, Китай, Съединените щати, Великобритания, Япония, Южна Корея, Шри Ланка и Бангладеш са поискали от правителството да позволи на техните екипи за издирване и спасяване да участват в операцията.

„Вече сме отправили искания за такива специализирани услуги и техническа помощ в области, в които нямаме достатъчно експертиза и технически знания“, каза Канал късно снощи.

Гигантските съседи Индия и Китай, между които е притисната бедната хималайска държава, са били помолени да предоставят сглобяеми мостове, за да бъде възстановен по‑рано транспортът и комуникациите в засегнатия от бедствието район.

Източник: БТА    
Непал Китай Хималаите Наводнения Природно бедствие Жертви Спасителни операции Международна помощ Солидарност Срутване на ледник
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