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Броят на жертвите от опустошителните наводнения в Непал и Китай надхвърли 800 души

Черната равносметка след опустошителните бедствия на границата между Непал и Китай продължава да расте. Над 800 души са загубили живота си, а издирването на повече от 3000 изчезнали се затруднява от опасността от нови внезапни наводнения

Стела Христова Стела Христова

30 август 2026, 17:38
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Б роят на жертвите при опустошителните наводнения в района на границата между Непал и Китай при Тибет надхвърли 800 души, съобщава агенция ДПА.

Непалските власти потвърждават смъртта на 788 души на своя територия, докато китайските официални източници докладват за 16 загинали. Предишните данни от непалска страна сочеха за 750 жертви, докато при данните от Китай няма промяна.

Мащабът на бедствието остава тревожен, тъй като в неизвестност продължават да бъдат над 3000 души, сред които стотици чуждестранни граждани. Спасителните екипи работят денонощно в опит да открият оцелели.

Издирвателните операции обаче се провеждат в изключително тежки условия и под постоянна заплаха от нови внезапни наводнения. Китайските власти обявиха повишена готовност заради образуването на ново езеро в Хималаите, което създава риск от допълнителни разливи и опасни свлачища.

Редактор: Стела Христова
Източник: Николай Станоев/БТА    
наводнения Непал Китай бедствие жертви спасителни операции
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