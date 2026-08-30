Броят на жертвите от опустошителните наводнения в Непал и Китай надхвърли 800 души

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Б роят на жертвите при опустошителните наводнения в района на границата между Непал и Китай при Тибет надхвърли 800 души, съобщава агенция ДПА.

Непалските власти потвърждават смъртта на 788 души на своя територия, докато китайските официални източници докладват за 16 загинали. Предишните данни от непалска страна сочеха за 750 жертви, докато при данните от Китай няма промяна.

BREAKING: Devastating floods near the border with China killed at least 781 people in Nepal, with 2,502 people missing as rescue efforts continue for a fifth day, according to Nepal's disaster agency.



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Мащабът на бедствието остава тревожен, тъй като в неизвестност продължават да бъдат над 3000 души, сред които стотици чуждестранни граждани. Спасителните екипи работят денонощно в опит да открият оцелели.

Издирвателните операции обаче се провеждат в изключително тежки условия и под постоянна заплаха от нови внезапни наводнения. Китайските власти обявиха повишена готовност заради образуването на ново езеро в Хималаите, което създава риск от допълнителни разливи и опасни свлачища.