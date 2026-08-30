Свят

Расте броят на жертвите на опустошителните наводнения в Непал

Властите предупреждават за ново покачване на нивата на реките в засегнатия хималайски регион

30 август 2026, 10:49
Расте броят на жертвите на опустошителните наводнения в Непал
Наводненията на границата между Непал и Китай   
Източник: БТА
  • Най-малко 750 души са загинали при катастрофалните наводнения в Непал и Китай, а хиляди са в неизвестност.
  • Непалските власти предупреждават за ново покачване на нивата на реките, особено по река Бхотекоши, докато се издирват оцелели.
  • Експерти предполагат, че срутване на ледник може да е предизвикало бедствието; САЩ обявиха 3,6 млн. долара хуманитарна помощ за Непал.

Броят на жертвите при наводненията в Непал и Китай се увеличава, появи се и нова заплаха

Непалските власти предупредиха за покачване на нивата на реките в засегнатия от катастрофални наводнения регион по границата с Китай, отнели по последни данни живота на най-малко 750 души, предаде ДПА. 

Националният орган за намаляване и управление на риска от бедствия предупреди жителите и спасителите да бъдат внимателни по поречието на река Бхотекоши. 

Броят на жертвите при наводненията в Непал и Китай се увеличава

Експерти твърдят, че срутване на ледник в Непал може да е предизвикало бедствието, изпращайки огромни количества вода надолу по речната долина в хималайския граничен регион между Непал и Китай. 

Най-малко 734 души са загинали в Непал, съобщи агенцията, като почти 2500 са в неизвестност. Китайските държавни медии съобщиха за най-малко 16 смъртни случая и 546 изчезнали.  

Българин е в неизвестност след бедствието в Непал

Междувременно правителството на САЩ заяви, че ще предостави 3,6 милиона долара помощ на Непал. 

„Животоспасяващата хуманитарна помощ ще включва до три месеца спешна хранителна помощ за до 10 000 засегнати от наводнения домакинства, съобщи Държавният департамент в “Екс”.  

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
наводнения Непал Китай бедствие жертви срутване на ледник хуманитарна помощ изчезнали река Бхотекоши САЩ
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Жесток челен сблъсък край Асеновград - един загина, четирима са ранени

Жесток челен сблъсък край Асеновград - един загина, четирима са ранени

Исландия каза „Не“ на възобновяването на преговорите за ЕС

Исландия каза „Не“ на възобновяването на преговорите за ЕС

Стрелба в Швейцария, един загинал и петима ранени на рейв парти

Стрелба в Швейцария, един загинал и петима ранени на рейв парти

Експерт разкри как да различаваме

Експерт разкри как да различаваме "добрите" от "лошите" пластмасови шишета

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Защо котките обичат да седят нависоко

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg
От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит
Ексклузивно

От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

Преди 15 часа
Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС
Ексклузивно

Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС

Преди 13 часа
Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си
Ексклузивно

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Преди 14 часа
Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити
Ексклузивно

Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ратко Младич

Животът на Ратко Младич - от генерал до „Касапина на Босна“

Свят Преди 1 час

Ратко Младич почина в затвора в Хага, след като сръбските власти не успяха да осигурят предсрочното му освобождаване и връщането му в родината

<p>Венецуела даде разяснения за &bdquo;гигантската&ldquo; петролна сделка със САЩ</p>

Венецуела съхранява собствеността и суверенитета върху петрола си, заяви венецуелската президентка

Свят Преди 2 часа

Делси Родригес заяви, че петролните ресурси остават собственост на Венецуела

Бенямин Нетаняху

Синът на Бенямин Нетаняху се завърна спешно в Израел заради заплахи

Свят Преди 3 часа

„Шин Бет“ съобщи, че Яир Нетаняху е напуснал САЩ след оценка на екипа по сигурността

Ким Чен Ун, върховен ръководител на КНДР

Изненадваща рокада в Пхенян: Ким Чен-ун отстрани военния министър

Свят Преди 3 часа

Но Гуан-чхол е освободен от поста, а негов наследник става Ким Сон-ги

Снимката е илюстративна

ФБР вече не третира използването на услугите на проститутки като автоматична пречка при наемане на работа

Свят Преди 3 часа

Кандидатите ще бъдат оценявани индивидуално, но определени случаи остават дисквалифициращи

Пловдив (30 август 2001) Министърът на отбраната Николай Свинаров (вляво) и началникът на Генералния щаб Михо Михов прерязаха лентата и откриха новата самолетна писта в авиобаза "Граф Игнатиево" край Пловдив. Според военните специалисти на пистата могат да кацат всички видове военни и транспортни самолети

25 години по-късно: Как авиобаза „Граф Игнатиево“ беше модернизирана по стандартите на НАТО

България Преди 4 часа

Пистата е удължена до 3 км, а Министерството на отбраната инвестира 10 млн. долара

<p>Маратон блокира части от София - къде движението ще бъде променено</p>

Юбилейен маратон блокира части от София - къде движението ще бъде променено

България Преди 4 часа

Над 300 атлети ще участват в 20-ото издание на скоростното изкачване на Витоша

„Комплексът на Пепеляшка“: Грешката с обувките, която съсипва краката след 50-годишна възраст

„Комплексът на Пепеляшка“: Грешката с обувките, която съсипва краката след 50-годишна възраст

Любопитно Преди 4 часа

Мнозина продължават да носят същия номер обувки десетилетия наред, без да осъзнават, че краката се променят с възрастта. Експерт предупреждава за опасностите от т.нар. „комплекс на Пепеляшка“, как бременността и стареенето влияят на стъпалата и как да избираме правилно

35 компании стоят зад производството на смъртоносните ракети „Искандер-М“ на Русия

35 компании стоят зад производството на смъртоносните ракети „Искандер-М“ на Русия

Свят Преди 4 часа

Украинското военно разузнаване твърди, че Москва продължава да използва значителен брой чуждестранни компоненти

AI агентите ще са кошмарът на киберсигурността

AI агентите ще са кошмарът на киберсигурността

Технологии Преди 4 часа

Изкуственият интелект се развива все по-бързо, като това поражда и доста рискове. Някои от тях все още дори не можем да си представим, но според експерти, автономните агенти тепърва ще ни създават главоболия със своите все по-задълбочени умения

Владимир Путин

Руснаци се опасяват, че Путин тайно подготвя нова мобилизация

Свят Преди 4 часа

Рязък скок на трафика по южната граница на Русия идва на фона на все по-агресивни мерки за набиране на военнослужещи и опасения от нова мобилизационна вълна

Антонио Бандерас

"Понякога човек има нужда от шамар": Сърдечният удар на Антонио Бандерас подхрани актьорската му кариера

Любопитно Преди 4 часа

Актьорът се научи да отваря стриди и да чисти риба, за да изиграе наставник на младия Антъни Бурдейн в новия филм „Тони“

Жълт код за интензивни валежи: Вижте кои области са засегнати

Жълт код за интензивни валежи: Вижте кои области са засегнати

Свят Преди 4 часа

НИМХ предупреждава за локални наводнения, намалена видимост и опасност от аквапланинг

Силна буря причини сблъсък на три лодки край Кипър, един загинал

Силна буря причини сблъсък на три лодки край Кипър, един загинал

Свят Преди 13 часа

Проливни дъждове и силни ветрове предизвикаха наводнения и свлачища, три лодки потънаха край югоизточното крайбрежие

Нетаняху остро осъди насилието на заселници на Западния бряг

Нетаняху остро осъди насилието на заселници на Западния бряг

Свят Преди 13 часа

Израелският премиер осъди нападенията над палестински села като „престъпни актове“, вредящи на позициите на страната пред света

Археолози откриха изгубения библейски град, където Исус е извършвал чудеса

Археолози откриха изгубения библейски град, където Исус е извършвал чудеса

Любопитно Преди 14 часа

След десет сезона на разкопки край Галилейското езеро археолози събраха неоспорими доказателства за местоположението на древния град Витсаида. В него Исус според Библията е нахранил хиляди с пет хляба и две риби и е върнал зрението на сляп човек

Всичко от днес

От мрежата

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

Котките усещат ли емоциите на стопаните си

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

Джейми Оливър показа петте си деца, най-голямата вече е сгодена

Edna.bg

Почитаме защитника на вярата и мъжете, виж кой има имен ден

Edna.bg

Роджър Федерер влезе в Залата на славата и трогна света с речта си (ВИДЕО)

Gong.bg

ЦСКА ще гони задължителни три точки в efbet Лига след поражението от ОФИ

Gong.bg

Един загинал и петима ранени при стрелба на технопарти в Швейцария (ВИДЕО)

Nova.bg

Мъж загина, а четирима са ранени при челен сблъсък край Асеновград

Nova.bg