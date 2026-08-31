България

Андрей Гюров ще обяви кандидатурата си за президент във вторник

Очаква се Георги Кандев да бъде негов вицепрезидент

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 3 часа / 31 август 2026, 10:52
Андрей Гюров ще обяви кандидатурата си за президент във вторник
Източник: БТА

Б ившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви във вторник (1 септември) в Гоце Делчев официално кандидатурата си за президент. Събитието е насрочено за 10:30 ч., потвърдиха за NOVA от екипа на Гюров.

Надпреварата за "Дондуков" 2: Кои имена на кандидати за президент вече са известни

При обявяването на номинацията се очаква да стане ясно и името на кандидата за вицепрезидент. Като вероятен партньор на Гюров се посочва бившият главен секретар на МВР Георги Кандев.

Към момента подкрепа за кандидатурата на Гюров са заявили „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г. Решението бе прието от Народното събрание на 31 юли.

Атанасов обяви: Андрей Гюров ще е кандидат за президент, Кандев може да е вице

  • Кои са кандидатите до момента

Към 31 август вече има няколко официално обявени кандидатури за „Дондуков“ 2.

Илияна Йотова обяви намерението си да участва в изборите и ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя получи подкрепата на БСП и „Прогресивна България“. Кандидатът за вицепрезидент все още не е обявен. Йотова съобщи, че името му ще стане известно през следващата седмица.

Николай Ненчев, бивш министър на отбраната и посланик, беше номиниран от БЗНС. За негов кандидат за вицепрезидент е посочена Цвета Кирилова.

Иван Христанов, бивш министър на земеделието в служебния кабинет на Андрей Гюров, също обяви, че ще се кандидатира. Той ще участва като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Христанов съобщи кандидатурата си на 14 август.

Акад. Борислав Йотов беше обявен за кандидат от партия „Нова сила“. Кандидатурата му беше представена на 26 август.

Доц. Георги Димов беше издигнат от инициативен комитет „Народна сила“, който посочи за негов кандидат за вицепрезидент ген. Димитър Шивиков. Кандидат-президентската двойка беше представена на 25 август.

Радостин Василев влиза в президентската надпревара като кандидат на партия МЕЧ. За вицепрезидент е номиниран Красимир Манов. Решението е взето от Изпълнителния съвет на МЕЧ на 25 август.

Андрей Гюров ще се кандидатира ли за президент?

  • Гюров – очакваната кандидатура на десницата

Кандидатурата на Андрей Гюров е една от най-обсъжданите в последните седмици. Той е посочван като възможен общ кандидат на формациите от център-дясно, но досега официалното му решение се бавеше.

На 31 август Гюров ще сложи край на неизвестността и ще обяви дали влиза официално в президентската надпревара. Очаква се заедно с него да бъде представен и кандидатът за вицепрезидент.

Името на Георги Кандев се обсъжда като вероятен избор за тази позиция. Ако кандидатурата на Гюров бъде официално потвърдена, той ще се превърне в един от основните претенденти на предстоящия вот, подкрепен от ПП и ДБ.

ПП и "Да, България" ще издигнат общ кандидат за президент, но пазят името в тайна

  • Кои партии все още не са обявили кандидат

Част от големите политически формации все още не са обявили своите кандидат-президентски двойки.

ГЕРБ-СДС не е посочил свой кандидат. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за по-широко демократично обединение вдясно и заяви, че без такова партийните кандидатури трудно биха имали шанс срещу Илияна Йотова.

Все още не е окончателно изяснена и кандидатурата на „Възраждане“. Сред обсъжданите имена е евродепутатът Петър Волгин, но към 31 август няма официално решение за негово участие.

  • Какво предстои

До изборите на 25 октомври остават по-малко от два месеца, а окончателният списък с кандидатите все още не е известен.

Регистрацията на партиите и коалициите за участие във вота приключва през септември, а предложенията за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент трябва да бъдат внесени в ЦИК до 22 септември. Предизборната кампания започва на 25 септември.

С обявяването на кандидатурата си Андрей Гюров се очаква да внесе допълнителна яснота в конфигурацията на десницата, докато големият въпрос остава дали основните политически сили ще успеят да се обединят около кандидатури, способни да достигнат до балотаж.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

"Мъжът блъскаше колите по улицата": Съседи разказват за убийството на младата жена в София

„Туитовете му са смешни“: Иран се подигра на Тръмп за симулирания въздушен удар

„Туитовете му са смешни“: Иран се подигра на Тръмп за симулирания въздушен удар

Важна промяна за втората пенсия: От 1 септември избираме подфонд - какво трябва да знаем

Важна промяна за втората пенсия: От 1 септември избираме подфонд - какво трябва да знаем

Първи снимки зад решетките: Николас Мадуро показа знака на мира

Първи снимки зад решетките: Николас Мадуро показа знака на мира

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
BMW прави EV не защото трябва, а защото иска

BMW прави EV не защото трябва, а защото иска

carmarket.bg
От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит
Ексклузивно

От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

Преди 1 ден
Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС
Ексклузивно

Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС

Преди 1 ден
Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си
Ексклузивно

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Преди 1 ден
Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити
Ексклузивно

Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

22-годишен стреля с газов пистолет от кола в Стара Загора заради сватба

22-годишен стреля с газов пистолет от кола в Стара Загора заради сватба

България Преди 9 минути

Полицията е иззела оръжието и гилзите, срещу младежа е образувано бързо производство

Изтича крайният срок за реформите по Плана за възстановяване и устойчивост

Изтича крайният срок за реформите по Плана за възстановяване и устойчивост

България Преди 16 минути

Окончателните искания за плащане трябва да се внесат до 30 септември, а всички преводи от ЕК ще приключат до края на 2026 г.

Лиляна Панова Йорданова

Спешно издирване: 78-годишна жена от село Горна Диканя напусна дома си и изчезна

България Преди 30 минути

Жена нахлу в чужд имот и рани мъж с коса в Старозагорско

Жена нахлу в чужд имот и рани мъж с коса в Старозагорско

България Преди 37 минути

Той от своя страна я блъснал, при което жената паднала и ударила главата си

Отбранителен щит

Гърция и Израел изграждат „Щита на Ахил“ за €3 млрд. срещу ракети и дронове

Свят Преди 37 минути

Новата система ще обедини Patriot, Spyder, Barak MX и David’s Sling и ще използва изкуствен интелект

КРИБ: Ново увеличение на максималния осигурителен доход ще отблъсне инвеститорите

КРИБ: Ново увеличение на максималния осигурителен доход ще отблъсне инвеститорите

България Преди 43 минути

Според изпълнителния директор честите промени създават непредвидима среда за бизнеса

Зловещо откритие в Атина: Откриха замразено бебе в куфар

Зловещо откритие в Атина: Откриха замразено бебе в куфар

Свят Преди 43 минути

28-годишна жена твърди пред властите, че бебето е нейно, че е починало преди осем месеца и че го е държала във фризера

Експертизите потвърдиха: Никола Бургазлиев е употребил марихуана до 48 часа преди катастрофата

Експертизите потвърдиха: Никола Бургазлиев е употребил марихуана до 48 часа преди катастрофата

България Преди 48 минути

Преди началото на заседанието майка му поиска отвод на съдебния състав

Арестуваха двама за кражба на луксозна кола в София

Арестуваха двама за кражба на луксозна кола в София

България Преди 53 минути

Става дума за 42-годишния Асен Колев, известен с прякора Пуйката, и 33-годишния Валентин Кирилов, познат като Хастара

<p>Българите не знаят какво става с парите им за пенсия</p>

„Тренд“: Българите не знаят достатъчно за парите си за втора пенсия

България Преди 55 минути

Само 35% знаят, че средствата в личната им партида се натрупват и наследяват

Участъкът Русе - Бяла трябва да бъде завършен до края на 2028 г.

Участъкът Русе - Бяла трябва да бъде завършен до края на 2028 г.

България Преди 1 час

Сред най-сложните съоръжения по трасето са големите виадукти, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков

<p>Оцеляла по чудо в катастрофа: Шампионката по катерене Мария Георгиева влезе в &bdquo;Игри на волята&ldquo;</p>

Оцеляла по чудо в катастрофа: Шампионката по катерене Мария Георгиева счупи инвалидната количка, за да влезе във Вулканите в „Игри на волята“

Любопитно Преди 1 час

След челен сблъсък с дрогиран шофьор и черна прогноза, че никога няма да ходи, 42-годишната 4-кратна шампионка по катерене и каскадьорка Мария Георгиева успя да се възстанови физически и влезе в племето на Вулканите в „Игри на волята“ 8

Глобиха мъжа, който се опита да прегази екип на NOVA в Ловешко

Глобиха мъжа, който се опита да прегази екип на NOVA в Ловешко

България Преди 1 час

Волтова дъга уби 42-годишен работник край Кюстендил

Волтова дъга уби 42-годишен работник край Кюстендил

България Преди 1 час

Мъжът е загинал на място

Ратко Младич

„Касапинът от Босна“ ще бъде погребан с държавни почести

Свят Преди 1 час

Осъденият за геноцид босненско-сръбски генерал почина на 84 години в ареста на ООН в Хага

Българин се удави в Гърция

Българин се удави в Гърция

Свят Преди 1 час

Инцидентът е станал в морето край Ксанти

Всичко от днес

От мрежата

Котките потят ли се

dogsandcats.bg

﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ни отвежда до Самодивските езера – едно от най-живописните кътчета на Пирин

sinoptik.bg
1

Гургулиците и пъдпъдъците у нас намаляват

sinoptik.bg

„Ще го разглезиш“ и още 5 мита за сигурната привързаност, които е време да забравим

Edna.bg

Мирела Илиева: С Юлиан мога и да се смея, и да плача

Edna.bg

Моуриньо със закачка към журналистите: Колко струваше Диоманде?

Gong.bg

Какво се случва с Джокович?

Gong.bg

Експертизите по делото „Слънчев бряг“: Никола Бургазлиев е употребил марихуана до 48 часа преди катастрофата

Nova.bg

„Игри на волята“ стартира есенния сезон на NOVA с безкомпромисна преднина

Nova.bg