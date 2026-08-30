Жълт код за интензивни валежи: Вижте кои области са засегнати

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В неделя, 30 август, е обявен жълт код за интензивни валежи в областите Враца, Монтана, София, София-област, Перник, Кюстендил и Благоевград, с риск от локални наводнения, намалена видимост и аквапланинг.

В неделя времето ще е предимно слънчево, с краткотрайни дъждове и гръмотевици главно в Рило-Родопската област. Температурите ще достигнат 30–35°, а в София около 32°.

По Черноморието ще остане предимно слънчево с температури 26–28°, докато в понеделник и вторник се очаква слънчево и топло време с максимални температури 31–36°.

Внимание, интензивни валежи! Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обявен е жълт код за валежи в части от страната за неделя, 30 август.

В неделя ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър.

Максималните температури, в повечето места, ще бъдат между 30° и 35°.

В София максималните температури ще бъдат около 32°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 30 август 2026 г. Източник: НИМХ

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите: Враца, Монтана, София, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград.

При жълт код НИМХ съветват гражданите да бъдат внимателни заради възможност от локални, макар и малко на брой, наводнения в засегнатите райони. Специалистите предупреждават, че при интензивни валежи може да се наложи временно прекъсване на дейности на открито. Очакват се и затруднения при шофиране поради намалена видимост, както и риск от аквапланинг на пътните настилки. Препоръчва се водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а гражданите да следят актуалните метеорологични прогнози и предупреждения.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 30.08.2026 г. Източник: НИМХ

В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи, на места с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от север-североизток, по най-високите върхове на Рила и Пирин – умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 19°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна.

В понеделник и вторник времето ще бъде слънчево. Сутрин над източните райони ще има ниска слоеста облачност, а след обяд над планинските в Югозападна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 31 август 2026 г. Източник: НИМХ

Вятърът ще е слаб от изток, в много райони временно ще стихва. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°.