Воден ад на границата между Непал и Тибет: Има жертви, стотици са изчезнали

С тена от кал и скали се срути в река на хималайската граница между Непал и китайския регион Тибет в сряда, предизвиквайки катастрофално наводнение от непалска страна. Загинали са най-малко девет души, а стотици туристи са в неизвестност.

При все още разгръщащото се бедствие потвърдени видеоклипове показват десетки хора, отнесени от водата на границата, като властите и от двете страни се опасяват от значително по-голям брой жертви и мащабни разрушения, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Къщи, пътища и енергийни проекти бяха отнесени в Непал, докато официални лица в Тибет заявиха, че се опасяват от „сериозни жертви“, като има изчезнали хора в окръг Гиронг след свлачище, ударило сухопътния граничен пункт.

Първоначалните съобщения показват, че земетресение в района може да е предизвикало лавина и да е причинило наводненията, каза външният министър на Непал Шишир Ханал пред парламента на страната в сряда, съобщават местните медии.

Floods in Nepal wreak havoc, sweeping away several villages and leaving over 1,000 people missing. Bridges and power plants destroyed. Army deployed.



horrific helicopter view of the Trishuli River corridor after the flood.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/Gdj3JyAVrX — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Най-малко 384 души включително 105 индийци, 93 непалци, трима американски граждани и 12 британски граждани, са в неизвестност от региона, съобщиха от органа по туризъм на Непал. Южнокорейската информационна агенция Yonhap съобщи отделно, че около осем нейни граждани също са в неизвестност в Непал.

Предупреждения за наводнения бяха издадени в гъсто населените северни индийски щати Утар Прадеш и Бихар, тъй като те граничат с Непал и няколко реки се спускат от планините към техните равнини.

Експертите се опасяват от второ наводнение

Кадри от камери за сигурност, заснети от китайската страна на границата между Непал и Тибет, показват как много хора бягат, преди стена от скали, кал и вода да унищожи сгради, превозни средства и да отнеме много животи.

Точната причина за свлачището не може да бъде установена веднага, но Германският изследователски център за геонауки (GFZ) съобщи, че е имало земетресение с магнитуд 4.4 приблизително седем минути преди времето, показано на видеокадрите.

Ледено-скална лавина в река Ленде Кхола от непалска страна е била поводът, но причината остава непотвърдена, каза Цянгон Чжан, ръководител на отдела за климатични и екологични рискове в базирания в Катманду Международен център за интегрирано развитие на планините.

„Тъй като по течението на граничната река между Непал и Китай все още има заприщване, властите предупреждават, че може да възникне второ наводнение“, каза Цянгон.

Спасителните хеликоптери не успяха да кацнат в засегнатите райони на Непал Сяпру Беси и Тимуре в планинския окръг Расуа, с население от около 50 000 души, казаха официални лица, като реката тече над нормалното си корито.

Телевизионни кадри показват срутени къщи в придошлите води, плаващи коли и отнесен метален мост, докато свидетели казаха пред Ройтерс, че водите са погълнали цели села.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

„Възможно е да има страшно много жертви и тежка загуба на имущество“, каза областният администратор Нарендра Парияр, който призова жителите по бреговете на река Бхоте Коши да се преместят на по-високи места, след съобщения за отнесени села и инфраструктурни обекти.

„Навсякъде, където погледнем, има разрушения. Селищата до реката са напълно отнесени. Петима мои роднини са в неизвестност“, каза пред Ройтерс Тула Бахадур БК, здравен работник в Расуа.

Китай съобщава за засегнатото пристанище Гиронг

Официалната китайска информационна агенция Синхуа съобщи, че свлачището е станало от непалска страна и е ударило пристанището Гиронг, прекъсвайки пътища, комуникации и захранване в региона Шигатсе близо до границата, но не даде повече подробности.

Китайската държавна телевизия CCTV съобщи, че властите са изпратили най-малко 574 спасители на сухопътния пункт Гиронг. Спасител каза пред CCTV, че ще отнеме най-малко четири часа на екипа да стигне до мястото поради наносите с дълбочина 1.5 метра, които са блокирали пътищата, водещи до засегнатия район. Отломките са се придвижили нагоре по течението от непалската страна на пункта, каза спасителят.

Президентът Си Дзинпин призова за „мащабни“ усилия за търсене на изчезналите, както и за по-силни системи за наблюдение и ранно предупреждение за предотвратяване на последващи бедствия.

Енергийното министерство на Непал съобщи, че са засегнати 430 MW електропреносни мощности, предимно от хидроелектрически проекти, което е повече от 12% от общия национален капацитет на хидроенергията от 3.2 GW, показват изчисления на Ройтерс.

Полицията и военните се присъединяват към спасителните операции, каза премиерът Балендра Шах. „Дадени са инструкции... хората, живеещи в ниските райони, да бъдат преместени на по-безопасни места. Съветваме хората покрай реката да проявяват изключителна предпазливост и да бдят“, каза той.

Индийският премиер Нарендра Моди заяви, че Ню Делхи е готов да предостави цялата възможна хуманитарна помощ и екипи от двете страни координират бързо спасителните операции.

От изворите си в Тибет река Бхоте Коши се влива в непалската река Тришули, която в крайна сметка се влива в Индия под името Гандак.

Миналогодишното наводнение на река Бхоте Коши уби девет души, а 24 бяха в неизвестност, като отнесе „Моста на дружбата“, свързващ Непал и Китай, блокирайки търговията и транспорта за месеци. Това наводнение беше предизвикано от преливането на надглациално езеро в Тибет, според регионален наблюдател на климата.