Видео с два неуспешни опита за паркиране предизвика реакции в социалните мрежи

Видео от паркинг в столичния квартал „Малинова долина“ показва как две момичета неуспешно се опитват да паркират автомобил, като при първия опит удрят друга кола.

При втория опит автомобилът се врязва в крака на едното момиче, но за щастие няма нараняване. Двете след това оглеждат ударената кола и преценяват, че „нищо ѝ няма“.

Кадрите предизвикаха остри реакции в социалните мрежи, като потребители поставиха под въпрос дали момичетата имат шофьорски книжки и предупредиха, че подобно поведение може да доведе до много по-сериозен инцидент.

Видео, разпространено във Facebook, предизвика множество реакции сред потребителите в социалната мрежа. На кадрите се вижда как автомобил се опитва да паркира на паркинг в столичния квартал „Малинова долина“.

От видеото става ясно, че в автомобила се возят две млади момичета.

При първия опит за паркиране едната от девойките удря друг автомобил, който е паркиран на същия паркинг. След като се задейства алармата на ударения автомобил, момичето от пасажерското място излиза от колата и се качва на мястото на шофьора.

Следва втори опит за паркиране на малкия модел автомобил. Този път паркирането отново е неуспешно. Кадрите показват как автомобилът бута крака на едно от момичетата. За щастие, това не предизвиква наранявания.

От видеото става ясно още, че двете момичета оглеждат ударената от тях кола, но констатират, че на нея „нищо й няма“.

Част от потребителите поставят под съмнение дали двете момичета имат свидетелство за управление на МПС.

В публикацията са оставени редица коментари, сред които:

Петя Енева: „Не едно а цели две камикадзета ....сега е кола, а жертвата утре може да човек...“.

Антоанета Атанасова: „Най-страшното е, че тия двечките и техни подобия са из пътищата, трагедия“.

Динева Динева: „За мен тия момичета не са адекватни. Който ги познава, нека им помогне да получат правилната помощ или да им обясни спокойно, че няма да стане шофьор от тях, защото никак не е смешно. Може човек да убият утре“.

Друг потребител, използващ името Иван Бруталити, насочва критиките си към инструктора и изпитващия, като според него те не са си свършили работата, ако са издали удостоверения за управление на двете момичета. Той определя ситуацията като опасна и обръща внимание, че при единия от опитите едното момиче за малко да бъде ударено в краката от автомобила. Потребителят подчертава, че случилото се не е смешно и призовава родителите да вземат мерки, за да не се стигне до по-тежък инцидент.