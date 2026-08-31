Гърция се опитва да спечели от „манията“ по „Одисея“

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Гърция се опитва да превърне успеха на филма на Кристофър Нолан „Одисея“ в туристически бум, като рекламира местата, на които е сниман, и подготвя тематични маршрути, свързани с Одисей и древногръцката митология.

Интересът вече показва ръст: резервациите за Гърция при някои туроператори са се увеличили значително, продажбите на произведенията на Омир са скочили с 70% във Великобритания и 76% в САЩ, а търсенията за изучаване на гръцки език са нараснали многократно.

Експерти предупреждават, че „ефектът Нолан“ може да се окаже краткотраен. За да превърне популярността в устойчив туризъм, Гърция трябва да инвестира дългосрочно в археологически обекти, музеи и академични програми.

Епичен триумф: Кристофър Нолан сътвори визуален шедьовър с „Одисея“

Гръцките власти и туристическият сектор се стремят да превърнат възродения интерес към Омировата „Одисея“, предизвикан от блокбъстъра на Кристофър Нолан, в реални приходи от туризъм.

Премиерът Кириакос Мицотакис побърза да организира видеоконференция с Нолан, за да му благодари и да похвали филма за „приноса му към стимулирането на световния интерес към древногръцката култура“.

Значителна част от снимките е направена в Гърция, включително на емблематични места като пещерата на Нестор, плажа Войдокилия, замъка Метони и Акрокоринт.

Гърция Източник: БТА

„Одисееви маршрути“ за туристи

Гръцката национална туристическа организация организира посещение за журналисти на Итака - легендарния дом на Одисей. То доведе до 162-странично специално издание на френския Le Figaro, озаглавено „По стъпките на Одисей“.

Регионът на Пелопонес пък разработва тематичен туристически маршрут „Одисеята - Омировият Пелопонес“, който се очаква да бъде готов през ноември.

Идеята е местата, показани във филма, да бъдат свързани с други локации, които имат отношение към гръцката митология.

Сред тях са островчето Кране, където според легендата Парис от Троя отвел Елена след бягството ѝ от Спарта, както и малкият остров Пефнос, свързван с мита за Зевс и Леда.

„Искаме да се възползваме от създадената мания“, заявява заместник-регионалният управител по туризма на Пелопонес Танасис Михелонгонас. По думите му очакванията вероятно са по-големи от реалността, но публичността, която Гърция е получила, е „на стойност милиони“ и страната трябва да се възползва максимално от нея.

Гърция Източник: iStock/Getty Images

Има ли вече ефект?

Първите данни показват ръст на интереса.

Според easyJet holidays в началото на август резервациите за почивки на гръцкия континент и островите са се увеличили с 18% за седмица. Туроператорът Unforgettable Greece отчита 76% ръст на резервациите за Гърция спрямо същия период на миналата година. Компанията е създала 22 нови тематични маршрута, свързващи Атина, Корфу и Итака. Продажбите на произведенията на Омир са нараснали с 70% във Великобритания и 76% в САЩ от началото на годината. Търсенията онлайн за „learn Greek“ са скочили с до 5000% през двете седмици след премиерата на филма.

Гърция Източник: БТА

Предупреждението: ефектът може да е краткотраен

Историкът Ангелос Ханиотис от Institute for Advanced Study в Принстън предупреждава, че Гърция не трябва да разчита само на краткосрочния туристически ефект от холивудския хит.

Според него филмите понякога могат да насочат трайно внимание към Гърция, но ефектът често е кратък. Затова страната се нуждае от дългосрочна стратегия, която да включва международни академични програми, укрепване на археологическата служба и по-добро представяне на археологическите обекти и музеите.