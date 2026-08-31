България

Газът поскъпва през септември, ето колко ще плащаме

КЕВР утвърди цена от 41,60 евро за MWh, т.е. с 5,5% повече спрямо август

Василена Василева Василена Василева

31 август 2026, 12:03
Газът поскъпва през септември, ето колко ще плащаме
Източник: iStock photos/Getty images

К омисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за септември в размер на 41,60 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп и пренос, акциз и ДДС.

На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, получили лиценз за производство и пренос на топлинна енергия.

„Булгаргаз“ предлага поскъпване на природния газ през септември

Новата цена е с 5,5% по-висока спрямо тази през август. Въпреки поскъпването обаче българските потребители ще плащат значително по-ниска цена в сравнение с котировките на европейските газови пазари.

  • С близо 25 евро под европейските котировки

Според данните, цитирани от КЕВР, септемврийските договори на европейските газови борси се търгуват на нива между 66,98 и 68,92 евро за мегаватчас.

Това означава, че утвърдената за България цена е с близо 25 евро за MWh по-ниска.

От регулатора посочват като основен фактор за по-конкурентната цена доставките на природен газ от Азербайджан по дългосрочния договор.

В ценовия микс за септември са включени количества азерски природен газ, както и втечнен природен газ, доставян по договори с търговци след проведен търг.

  • Очаквания за високи цени през есента

Прогнозите са котировките на природния газ на международните пазари да останат високи през есента.

Сред факторите са опасенията за недостиг на газ при запълването на европейските газохранилища, както и рисковете около доставките на втечнен природен газ на фона на продължаващото геополитическо напрежение в Близкия изток.

Към момента запасите от природен газ в Европа се оценяват на около 62–63% от капацитета на хранилищата – едно от най-ниските нива за този период от години насам.

  • Какво включва цената

Утвърдената от КЕВР цена за септември включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“, както и разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на количества природен газ в подземното газохранилище „Чирен“.

Средствата за съхранение са свързани с изпълнението на задълженията по Плана за действие при извънредни ситуации.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ за септември 2026 г. е публикувано на интернет страницата на регулатора.

Редактор: Василена Василева
Източник: КЕВР    
Природен газ Цена на газа КЕВР Булгаргаз Енергетика Поскъпване Доставки на газ Европейски пазари Втечнен природен газ Газохранилище Чирен
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

"Мъжът блъскаше колите по улицата": Съседи разказват за убийството на младата жена в София

„Туитовете му са смешни“: Иран се подигра на Тръмп за симулирания въздушен удар

„Туитовете му са смешни“: Иран се подигра на Тръмп за симулирания въздушен удар

Важна промяна за втората пенсия: От 1 септември избираме подфонд - какво трябва да знаем

Важна промяна за втората пенсия: От 1 септември избираме подфонд - какво трябва да знаем

Първи снимки зад решетките: Николас Мадуро показа знака на мира

Първи снимки зад решетките: Николас Мадуро показа знака на мира

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Кои вкусове разпознават котките

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg
От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит
Ексклузивно

От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

Преди 1 ден
Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС
Ексклузивно

Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС

Преди 1 ден
Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си
Ексклузивно

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Преди 1 ден
Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити
Ексклузивно

Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доли Партън

Легло от памук вместо кристали: Погребаха легендата Доли Партън

Свят Преди 7 минути

Партън почина спокойно в Нашвил, Тенеси, във вторник (25 август) след кратка битка с рака

22-годишен стреля с газов пистолет от кола в Стара Загора заради сватба

22-годишен стреля с газов пистолет от кола в Стара Загора заради сватба

България Преди 9 минути

Полицията е иззела оръжието и гилзите, срещу младежа е образувано бързо производство

Синабунг се събуди: Огромен облак пепел се издигна над Суматра

Синабунг се събуди: Огромен облак пепел се издигна над Суматра

Свят Преди 30 минути

Няма данни за жертви, а властите предупредиха хората да стоят далеч от опасните зони около вулкана

Лиляна Панова Йорданова

Спешно издирване: 78-годишна жена от село Горна Диканя напусна дома си и изчезна

България Преди 30 минути

Жена нахлу в чужд имот и рани мъж с коса в Старозагорско

Жена нахлу в чужд имот и рани мъж с коса в Старозагорско

България Преди 37 минути

Той от своя страна я блъснал, при което жената паднала и ударила главата си

Отбранителен щит

Гърция и Израел изграждат „Щита на Ахил“ за €3 млрд. срещу ракети и дронове

Свят Преди 37 минути

Новата система ще обедини Patriot, Spyder, Barak MX и David’s Sling и ще използва изкуствен интелект

КРИБ: Ново увеличение на максималния осигурителен доход ще отблъсне инвеститорите

КРИБ: Ново увеличение на максималния осигурителен доход ще отблъсне инвеститорите

България Преди 43 минути

Според изпълнителния директор честите промени създават непредвидима среда за бизнеса

Зловещо откритие в Атина: Откриха замразено бебе в куфар

Зловещо откритие в Атина: Откриха замразено бебе в куфар

Свят Преди 43 минути

28-годишна жена твърди пред властите, че бебето е нейно, че е починало преди осем месеца и че го е държала във фризера

Експертизите потвърдиха: Никола Бургазлиев е употребил марихуана до 48 часа преди катастрофата

Експертизите потвърдиха: Никола Бургазлиев е употребил марихуана до 48 часа преди катастрофата

България Преди 48 минути

Преди началото на заседанието майка му поиска отвод на съдебния състав

Арестуваха двама за кражба на луксозна кола в София

Арестуваха двама за кражба на луксозна кола в София

България Преди 53 минути

Става дума за 42-годишния Асен Колев, известен с прякора Пуйката, и 33-годишния Валентин Кирилов, познат като Хастара

<p>Българите не знаят какво става с парите им за пенсия</p>

„Тренд“: Българите не знаят достатъчно за парите си за втора пенсия

България Преди 55 минути

Само 35% знаят, че средствата в личната им партида се натрупват и наследяват

Участъкът Русе - Бяла трябва да бъде завършен до края на 2028 г.

Участъкът Русе - Бяла трябва да бъде завършен до края на 2028 г.

България Преди 1 час

Сред най-сложните съоръжения по трасето са големите виадукти, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков

<p>Оцеляла по чудо в катастрофа: Шампионката по катерене Мария Георгиева влезе в &bdquo;Игри на волята&ldquo;</p>

Оцеляла по чудо в катастрофа: Шампионката по катерене Мария Георгиева счупи инвалидната количка, за да влезе във Вулканите в „Игри на волята“

Любопитно Преди 1 час

След челен сблъсък с дрогиран шофьор и черна прогноза, че никога няма да ходи, 42-годишната 4-кратна шампионка по катерене и каскадьорка Мария Георгиева успя да се възстанови физически и влезе в племето на Вулканите в „Игри на волята“ 8

Глобиха мъжа, който се опита да прегази екип на NOVA в Ловешко

Глобиха мъжа, който се опита да прегази екип на NOVA в Ловешко

България Преди 1 час

Волтова дъга уби 42-годишен работник край Кюстендил

Волтова дъга уби 42-годишен работник край Кюстендил

България Преди 1 час

Мъжът е загинал на място

Ратко Младич

„Касапинът от Босна“ ще бъде погребан с държавни почести

Свят Преди 1 час

Осъденият за геноцид босненско-сръбски генерал почина на 84 години в ареста на ООН в Хага

Всичко от днес

От мрежата

Котките потят ли се

dogsandcats.bg

﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ни отвежда до Самодивските езера – едно от най-живописните кътчета на Пирин

sinoptik.bg
1

Гургулиците и пъдпъдъците у нас намаляват

sinoptik.bg

„Ще го разглезиш“ и още 5 мита за сигурната привързаност, които е време да забравим

Edna.bg

Мирела Илиева: С Юлиан мога и да се смея, и да плача

Edna.bg

Моуриньо със закачка към журналистите: Колко струваше Диоманде?

Gong.bg

Какво се случва с Джокович?

Gong.bg

Експертизите по делото „Слънчев бряг“: Никола Бургазлиев е употребил марихуана до 48 часа преди катастрофата

Nova.bg

„Игри на волята“ стартира есенния сезон на NOVA с безкомпромисна преднина

Nova.bg