Газът поскъпва през септември, ето колко ще плащаме

К омисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за септември в размер на 41,60 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп и пренос, акциз и ДДС.

На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, получили лиценз за производство и пренос на топлинна енергия.

„Булгаргаз“ предлага поскъпване на природния газ през септември

Новата цена е с 5,5% по-висока спрямо тази през август. Въпреки поскъпването обаче българските потребители ще плащат значително по-ниска цена в сравнение с котировките на европейските газови пазари.

С близо 25 евро под европейските котировки

Според данните, цитирани от КЕВР, септемврийските договори на европейските газови борси се търгуват на нива между 66,98 и 68,92 евро за мегаватчас.

Това означава, че утвърдената за България цена е с близо 25 евро за MWh по-ниска.

От регулатора посочват като основен фактор за по-конкурентната цена доставките на природен газ от Азербайджан по дългосрочния договор.

В ценовия микс за септември са включени количества азерски природен газ, както и втечнен природен газ, доставян по договори с търговци след проведен търг.

Очаквания за високи цени през есента

Прогнозите са котировките на природния газ на международните пазари да останат високи през есента.

Сред факторите са опасенията за недостиг на газ при запълването на европейските газохранилища, както и рисковете около доставките на втечнен природен газ на фона на продължаващото геополитическо напрежение в Близкия изток.

Към момента запасите от природен газ в Европа се оценяват на около 62–63% от капацитета на хранилищата – едно от най-ниските нива за този период от години насам.

Какво включва цената

Утвърдената от КЕВР цена за септември включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“, както и разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на количества природен газ в подземното газохранилище „Чирен“.

Средствата за съхранение са свързани с изпълнението на задълженията по Плана за действие при извънредни ситуации.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ за септември 2026 г. е публикувано на интернет страницата на регулатора.