Свят

„Като да се биеш с динозавър“: Жена оцеля след свирепо нападение на 4-метрова акула

Лия Стюарт разказа как голямата бяла акула я повлякла под водата и как ударите ѝ помогнали да се измъкне

31 август 2026, 12:11
„Като да се биеш с динозавър“: Жена оцеля след свирепо нападение на 4-метрова акула
Източник: Istock
  • 34-годишната Лия Стюарт от Сидни оцелява след нападение от 4-метрова голяма бяла акула на плажа Куги, въпреки тежките травми и огромната загуба на кръв, довели до ампутация на лявата ѝ ръка.
  • Когато акулата я повлича под водата, Стюарт си представя дъщеря си и започва многократно да удря хищника, докато той я освобождава. След това други плувци я извличат на брега.
  • След изкуствена кома и близо десетина операции тя се възстановява и заявява, че не иска да бъде запомнена като жертвата на нападение, а като „жената, която удари акулата в лицето“.

Дете преби акула

Жена от Сидни, оцеляла след нападение на акула, разказа за момента, в който се озовала лице в лице с 4-метрова голяма бяла акула и започнала многократно да я удря.

34-годишната Лия Стюарт била повлечена под водата на плажа Куги през юни, след като акулата захапала бедрото и ръцете ѝ. Тя загубила огромно количество кръв и получила толкова тежки травми, че лекарите били принудени да ампутират лявата ѝ ръка.

В интервю за BBC, излъчено в неделя, майката на едно дете разказа, че решимостта ѝ да оцелее била заради малката ѝ дъщеря.

„В главата ми беше: „Няма да ме отнемеш от дъщеря ми“. Обърнах се и просто започнах да я удрям отново и отново, беше като да се биеш с динозавър.“

Малко преди това Стюарт тъкмо била приключила редовното си сутрешно плуване и се връщала към брега, когато била предупредена за опасността.

„Чух едно момиче зад себе си… пронизителен писък. Обърнах се и видях огромна, огромна перка зад нея. Беше масивна“, разказа тя пред предаването 60 Minutes на Nine Network.

„Погледнах размера ѝ и осъзнах, че това не е делфин“, допълни тя.

Стюарт се обърнала и разбрала, че акулата е „точно там… и се приближаваше все повече и повече“.

Лицето на акулата било „ужасяващо“, с „малки черни очички“, а „зъбите и устата ѝ бяха огромни“.

„Гледахме се лице в лице“, разказа Стюарт, като в един момент акулата била само на около 30 сантиметра от лицето ѝ.

Дори тогава Стюарт запазила самообладание.

„Аз съм левичарка, затова си помислих: „Хайде, ляво кроше“, каза тя.

„Просто замахнах с лявата си ръка и тя захапа предмишницата ми и изтръгна, изтръгна кожата, мускула - всичко… остана огромна празнина между предмишницата и ръката“, обясни тя.

Акулата започнала да дърпа Стюарт под водата, като захванала и крака ѝ.

„Помислих си: „Това е. Така ще умра“. После си помислих за дъщеря ми и че тя ще остане без майка, ще порасне без майка“, каза тя през сълзи.

„Просто знаех, че не мога да я оставя… Знам, че звучи странно, но сякаш сама се накарах да изплувам обратно“, обясни жената.

Борбата с акулата била „като да удряш тухлена стена“, но тя не спряла.

„Сигурно съм я ударила наистина силно и тя ме пусна. Беше най-трудното нещо на света, но успях да се измъкна“, каза тя.

Други плувци издърпали Стюарт до брега и тя била откарана в болница, където претърпяла няколко операции.

Въпреки преживяното Стюарт казва, че не иска да бъде запомнена като „момичето, което беше нападнато на плажа“.

„Аз съм жената, която удари акулата в лицето“, категорична е тя.

Източник: BBC     
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