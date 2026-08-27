Българка за ужаса в Непал: Хора крещяха и скачаха от автобуса ни

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Б ългарката Сузана Алексиева е сред оцелелите при тежкото бедствие в Непал. Тя разказа пред NOVA за преживяното край границата с Китай - внезапното връхлитане на стихията, бягството нагоре по планинския склон, нощта под проливния дъжд и последвалата евакуация с военен хеликоптер.

Алексиева се намира в хотел в Катманду и очаква временен документ, с който да се прибере в България. При бедствието тя е изгубила багажа и документите си.

„Не съм спала второ денонощие, след като изгубих документите си, и съм много уморена“, обясни жената.

Алексиева и групата ѝ пристигнали в Непал за духовно пътуване към Кайлаш. Подготовката продължила месеци, а пътуването било организирано чрез туристическа компания.

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„От хотела бяхме тръгнали на духовно пътешествие към Кайлаш. Щяхме да се катерим, защото 2026 година е много важна. За съжаление не се случи това, което искахме да направим с групата“, каза българката.

На 25 август групата тръгнала от Катманду към Сибарубаси, близо до китайската граница. След нощувка там туристите продължили пътя си на следващата сутрин. Валял силен дъжд, а пътищата били в лошо състояние. Около 10-11 часа обаче ситуацията се променила рязко.

„Видяхме, че летят камъни, имаше прахоляк, започна много силен шум и местните хора, които се намираха в автобуса ни, започнаха да скачат и крещяха, че всички трябва да го напуснем“, разказа Алексиева.

Хората успели да се спасят, като се изкачили нагоре по склона. По думите ѝ разположението на автобусите, които били спрени стъпаловидно по планината, им помогнало да избягат.

„Автобусите ни бяха паркирали като на стълбище, което ни помогна да се спасим. Трябваше да се катерим по планината, за да се спасим. Бяхме в самия епицентър и всичко ставаше пред нашите очи“, спомни си тя и добави: „Селцето, където спахме, го няма“

След бедствието групата останала на по-високо място, откъдето наблюдавала как спокойната дотогава река се превръща в огромен воден поток.

„Реката беше тиха и спокойна, но след като всичко падна в нея, стана много голяма и широка“, разказа Алексиева.

Тя описва преживяното като момент, в който човек осъзнава колко безпомощен е пред природната стихия.

„В такива моменти разбираш колко безпомощен е човек, колко важен е животът, как хората не трябва да се карат, а да изживяваме най-прекрасните неща. Никой не мислеше, че два часа след закуска това ще се случи“, каза тя.

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След бедствието спасителни хеликоптери започнали да евакуират пострадалите. С настъпването на нощта оцелелите се изкачили още по-високо, където спали в три малки колиби.

„Всички ние прекарахме там нощта. Цяла нощ валя дъжд. Идваха военните, носиха ни храна. Интересуваха се и как сме. Това беше много приятно“, разказа Алексиева.

На следващата сутрин започнала евакуацията с по-голям военен хеликоптер. Българката и групата ѝ били транспортирани до Катманду, където били посрещнати от медицински екипи и туристическата полиция.

„С чанти и документи всичко замина. Това, което имахме“, каза тя.

В Катманду Алексиева получила съдействие от българската дипломатическа служба в Делхи.

„Утре в 8:30 часа ще отида до германското консулство, където ще ми издадат временен документ, с който ще мога да се прибера“, добави тя.

Бедствието бе причинено от срутването на огромна част от глетчер в Хималаите, което отприщи мощен поток от вода, лед, кал, скали и дървета по речна долина край границата с Китай. Стихията е разруши населени места, пътища, мостове, хотели и гранична инфраструктура. По последни данни 359 души са загинали, а около 1500 са в неизвестност, сред които около 600 туристи. Спасителните операции продължават при тежки метеорологични условия и силно разрушена инфраструктура.