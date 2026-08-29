Непал поиска чуждестранна помощ след катастрофалните наводнения

Наводнението в Хималаите е причинило близо 600 жертви, а над 2000 души остават в неизвестност в Непал и Тибет след срутването на част от ледник.

Непал търси чуждестранна помощ за специализирани дейности, включително спасяване от тунели, възстановяване на разрушена инфраструктура, идентификация на жертви, ДНК тестове и съхранение на тела.

Катманду смята, че сам може да извършва основните спасителни операции, но е поискал от Индия и Китай мостове тип „Бейли“ за бързо възстановяване на транспортните и комуникационните връзки.

Dramatic video captures raging floodwaters tearing through Nepal, sweeping away a bridge as deadly flash floods devastate communities along the Nepal-China border.



At least 160 people have been killed, while hundreds remain missing. Nepalese officials say 403 people are… pic.twitter.com/08s9HGa3W9 — Fox News (@FoxNews) August 26, 2026

Непал се нуждае от чуждестранна помощ в специализирани и технически области, в които страната не разполага с експертен опит, след опустошителното наводнение, което засегна хималайския район по границата с Китай, но не и в областта на дейностите по търсене и спасяване, заяви пред Ройтерс министърът на външните работи на Непал Шисир Кханал.

Срутването на част от ледник в сряда предизвика огромен поток от скали, лед, кал и отломки по речните системи в Хималаите, като отне живота на близо 600 души в Непал и Тибет, а над 2 000 все още са в неизвестност.

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Кханал заяви, че Катманду се нуждае от чуждестранна помощ в области като спасяването на хора, заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационните услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на труповете, извършването на ДНК тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. "Вече сме отправили искания за такива специализирани услуги и техническа помощ в области, в които не разполагаме с достатъчен опит и технически знания", заяви късно снощи непалският външен министър.

Към огромните по площ съседи Индия и Китай, между които е заклещена бедната хималайска страна, са отправени искания за мостове от типа "Бейли", за да бъде възстановен възможно най-скоро транспортът и комуникациите в засегнатия от бедствието район, където вследствие на случилото се бяха разрушени десетки мостове.

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Вчера Министерството на външните работи на Непал заяви, че Катманду може да се справи със спасителните операции самостоятелно и отхвърли чуждестранно участие.

Попитан за тази позиция на правителството, Кханал заяви, че няма нужда от помощ при общите операции по търсене ​и спасяване, които се извършват ​от непалски спасители. "Смятаме, че няма нужда от повтаряне в това отношение", каза той.