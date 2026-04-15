Накратко: Алгоритъмът е новият парламент – как телефонът в джоба ни пренаписа правилата на властта

В Унгария един човек с телефон в ръка разклати цяла система. Но Петер Мадяр не е изключение – той е част от нов световен ред. От Будапеща до Буенос Айрес и от Манила до Варшава, правилата се промениха. Политиците вече не печелят избори, ако имат само класическите медиите. Печелиш, ако превземеш алгоритъма в социалните мрежи

В Полша Славомир Ментцен превърна TikTok в своя предизборна платформа, говорейки на езика на Gen Z. В Румъния Джордже Симион използва Facebook Live, за да бъде в ефир 24/7, прескачайки телевизиите. В Италия Матео Салвини създаде „Звярът“ – софтуер, който му казваше какво точно искат да чуят хората във всяка една минута. Всички те разбраха едно: телефонът в джоба на избирателя е по-силен от всичко друго

В Аржентина Хавиер Милей стана президент, защото неговите гневни видеа бяха създадени да се споделят лавионообразно. В Ел Салвадор Найиб Букеле управлява държавата си като инфлуенсър – през X (Twitter) и TikTok. А във Филипините синът на бившия диктатор Маркос успя да изчисти историята на фамилията си чрез масирана кампания в YouTube. Те не просто водят кампания – те пренаписват реалността в реално време.

Дори в Непал, рапърът Бален Шах стана премиер, защото младите просто спряха да гледат телевизия и започнаха да вярват на неговия фийд и всичко, което публикува. В Индонезия генерал с тежко минало се превърна в „сладък дядо“ чрез AI аватари в TikTok и спечели вота на милиони. Във всяка точка на света стратегията е една и съща: ако влезеш в алгоритъма на хората, ти вече си влязъл в управлението.

И един от най-ярките примери – кметът на Ню Йорк. Ерик Адамс, си спечели титлата „дигитален кмет“, след като превърна своя Instagram в денонощен лайфстрийм канал, демонстрира имидж на енергичен лидер, който е навсякъде – от нощните клубове до местопрестъпленията. Той успя да спечели вота на нюйоркчани, като използва социалните мрежи, за да превърне личната си харизма в политическа марка, заобикаляйки традиционните пресконференции.

Днес властта не е в парламента. Тя е в кода на приложенията, които ползвате всеки ден. Въпросът не е кой е най-добрият лидер, а кой е най-добрият инфлуенсър сред политиците. Защото следващият премиер вероятно в момента се появява във вашия „For You“ фийд. Петер Мадяр е само върхът на айсберга! От Унгария до Непал, социалните мрежи пренаписват правилата на демокрацията и печелившите на изборите. Кой според вас е следващият "дигитален" лидер?

Василена Василева пренася най-важното от социалните мрежи на Vesti.bg директно в рубриката „Накратко“.