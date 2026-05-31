Свят

Тръмп обяви мир с Иран, но Техеран отвърна: Нямаме доверие на врага!

Тръмп заяви, че Ислямската република се е съгласила да не разработва или притежава ядрени оръжия

31 май 2026, 15:52
Тръмп обяви мир с Иран, но Техеран отвърна: Нямаме доверие на врага!
Източник: БТА

И ран няма да приеме никакво споразумение със САЩ, докато не се увери, че правата на народа му ще бъдат гарантирани, каза главният преговарящ на Техеран Мохамад Багер Галибаф, цитиран от агенциите.

"Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага. Единственият ни критерий е постигането на ясни резултати, преди и ние да изпълним своите задължения в замяна", добави той, след като положи клетва като преизбран председател на парламента заедно с неговия президиум.

Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред „Фокс нюз“, че Вашингтон и Техеран може скоро да сключат мирно споразумение, но в същото време подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. В интервюто Тръмп добави, че Ислямската република се е съгласила да не разработва или притежава ядрени оръжия.

Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
Иран САЩ Мохамад Багер Галибаф Доналд Тръмп ядрени оръжия международни отношения дипломация преговори Вашингтон Техеран
Последвайте ни

По темата

Златна буря във Варна! Феноменалната Стилияна Николова пак е на върха

Златна буря във Варна! Феноменалната Стилияна Николова пак е на върха

Край на евтината сянка в Гърция: На Халкидики сменят правилата на плажа

Край на евтината сянка в Гърция: На Халкидики сменят правилата на плажа

От 8 до 37 градуса: НИМХ обяви какво време ни очаква през юни

От 8 до 37 градуса: НИМХ обяви какво време ни очаква през юни

Тръмп обяви мир с Иран, но Техеран отвърна: Нямаме доверие на врага!

Тръмп обяви мир с Иран, но Техеран отвърна: Нямаме доверие на врага!

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
BMW прави търговско изложение със 120 автомобила на едно място

BMW прави търговско изложение със 120 автомобила на едно място

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 4 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 4 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 4 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ралф Шумахер вдигна бляскава сватба в Сен Тропе, снимат я за документален сериал

Ралф Шумахер вдигна бляскава сватба в Сен Тропе, снимат я за документален сериал

Любопитно Преди 13 минути

Младоженците изглеждаха сияещи от щастие, заобиколени от своите най-близки хора

,

Исторически избори в Малта: Лейбъристите на Робърт Абела с четвърта поредна победа

Свят Преди 28 минути

"Нека запазим духа на национално единство и заедно да работим в името на прогреса на страната", посочи политикът

Грешката, която всички правим в жегите: Отворени или затворени трябва да са прозорците?

Грешката, която всички правим в жегите: Отворени или затворени трябва да са прозорците?

Любопитно Преди 2 часа

Експерти съветват за намаляване на топлинния приток към сградата през горещите месеци. Топлината идва основно от слънчевата светлина и горещия въздух. Затова е важно да се намали топлинното натрупване, като се избягва и „парниковият ефект“

.

След 700 години в тайна: Продават уникален средновековен ръкопис за крал Артур и Мерлин

Любопитно Преди 2 часа

Той е един от най-ранните документи, които разказват легендата за крал Артур и търсенето на Свещения граал

Пенсиите скачат от 1 юли по „швейцарското правило“: Какво точно означава това

Пенсиите скачат от 1 юли по „швейцарското правило“: Какво точно означава това

България Преди 3 часа

Минималната пенсия ще бъде увеличена от 322.37 евро на 347.51 евро от 1 юли 2026 г. Всички пенсии по правило се осъвременяват ежегодно от тази дата, но минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се определя в бюджета на Държавното обществено осигуряване

След трагедията в Благоевград: Полицията удари дилъри и заведения

След трагедията в Благоевград: Полицията удари дилъри и заведения

България Преди 4 часа

На територията на цялата област е проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на битовата и конвенционалната престъпност, както и на съхранението и разпространението на наркотични вещества

Планината Рейнир

„Свлачища на смъртта“: Вулканът, който плаши учените в САЩ

Свят Преди 4 часа

Учени предупреждават, че вулканът Маунт Рейнир (Mount Rainier) в щата Вашингтон може да отпуши катастрофално кално свлачище, което има потенциала да опустоши три големи града в рамките на броени минути

Любители откриха най-голямото викингско съкровище в историята на Норвегия

Любители откриха най-голямото викингско съкровище в историята на Норвегия

Любопитно Преди 4 часа

Съкровището се състои от 2970 сребърни монети, за които се смята, че са заровени около 1047 г. Те носят имената на владетели като Етелред II, Ото III, Харалд Хардрада и легендарния крал Кнут

Тиранозавър рекс

Край на мистерията: Учени разкриха истината за малките ръчички на T.rex

Любопитно Преди 4 часа

Независимо от малките си ръце, T. rex се смята за най-големия сухоземен хищник на Земята. Той е достигал над 12 метра дължина, тежал е между 8 и 14 тона и е могъл да смазва кости със сила над 5400 килограма

Възрастна жена и две деца пострадаха при пожар в апартамент във Варна

Възрастна жена и две деца пострадаха при пожар в апартамент във Варна

България Преди 4 часа

Огънят е тръгнал в събота следобед от кухнята, сигнал за инцидента е подаден минути след 14:00 ч.

Социалният министър Наталия Ефремова

Какво следва за помощите за гориво, детските и пенсиите - говори социалният министър

България Преди 5 часа

Голямото завръщане: Дичо и Митко Кърнев от D2 в откровен разказ за раздялата

Голямото завръщане: Дичо и Митко Кърнев от D2 в откровен разказ за раздялата

Любопитно Преди 5 часа

След години на медийно мълчание, недоизказани думи и десетки градски легенди защо емблематичният тандем на D2 се разпадна на върха на славата си, основателите на групата застанаха един до друг

<p>Държана под ключ в &bdquo;Люлин&ldquo; от раждането си: Говори едно от децата заложници</p>

Държана под ключ в „Люлин“ от раждането си: Пред NOVA говори едно от децата заложници

България Преди 6 часа

Преди 8 години една история потресе България. Възрастен мъж беше убит, след като разказа пред предаването „Съдебен спор”, че внучките му са заложници на собствените си родители

Володимир Зеленски

Зеленски бие тревога: Русия открито заплашва и други държави

Свят Преди 6 часа

„Армения трябва да бъде подкрепена. Молдова трябва да бъде подкрепена. Балтийските държави също. Азербайджан трябва да бъде подкрепен. Трябва да намерим начини да подкрепим и народа на Грузия – и това е обща европейска задача“, посочи украинският президент

Владимир Путин

Образът на Владимир Путин: Плахият бюрократ, обсебен от идеята да бъде „спасител“

Свят Преди 7 часа

През цялото си време като руски президент Владимир Путин е бил нащрек за силата на визуалните образи. През годините Путин трансформира Русия от крехка зараждаща се демокрация в до голяма степен авторитарна държава, въртяща се около самия него като президент. Той също така драматично трансформира и себе си

Пожарът в склад за пластмасови отпадъци, предназначени за рециклиране, който се намира срещу гробищния парк на Стара Загора

След огнения ад край Стара Загора: Има ли опасност за населението

България Преди 8 часа

„Вчерашният ден за нашите граждани, за нашата област беше притеснителен във връзка с пожарната ситуация тук, но за радост тя е напълно овладяна“, това коментира областният управител доц. д-р Калоян Дамянов

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
1

Поставиха метална стълба на Караджов камък

sinoptik.bg
1

Юни идва с опасни летни бури с градушки

sinoptik.bg

30 години по-късно: Класът на Стефан Данаилов отново се събра

Edna.bg

Преди да стане принцеса: непоказвани снимки разкриват живота на Даяна далеч от двореца

Edna.bg

Черна гора идва без капитана си в Пловдив - вижте причината

Gong.bg

Моуриньо и Винисиус: огън и лед на "Бернабеу"

Gong.bg

До 37 градуса и валежи около нормата през юни

Nova.bg

Злато за Стилияна Николова на финала на бухалки на шампионата на Европа във Варна

Nova.bg