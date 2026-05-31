Схемата „Баба Алино”: Как се строи незаконно цял комплекс

Н ад 100 декара площ и 104 построени сгради – всичките без разрешителни. И институции, пренебрегвали въпроса с години. Това е историята на „Баба Алино” – местност край Варна, за която доскоро малцина бяха чували, но днес всички познават като незаконния град до морската столица, който доскоро беше невидим за властите, съобщи NOVA.

Отстрани всичко изглежда прекрасно – модерни сгради до морето, но и сред горска зеленина, площадки за игра и спокойна обстановка.

Тази картина през последните дни вдигна на крака редица институции в държавата – от премиера, през депутати, до настоящата и бивша власт на Варна.

Зад строителството стоят компанията „КУБ” и нейният собственик Олег Невзоров. Сигнали за нередности около строителството са подавани от 2023 година насам. Проверките видимо не дават резултат. В момента в комплекса живеят около 100 души, предимно украинци, избягали от войната. Разказват, че избират мястото, след като попадат на реклами за него. При покупките нямали никакви проблеми с документите.

„Извикахме български юрист, който да провери документите. Всичкото беше наред. Всички документи имаше. И ние имаме нотариални актове на нашите апартаменти. Ние сме обикновени хора, продали жилищата си в Украйна, вложили парите тук. И още имаме да плащаме с години”, разказва Диана, която е собственик на апартамент.