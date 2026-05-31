Пенсиите скачат от 1 юли по „швейцарското правило“: Какво точно означава това

Минималната пенсия ще бъде увеличена от 322.37 евро на 347.51 евро от 1 юли 2026 г. Всички пенсии по правило се осъвременяват ежегодно от тази дата, но минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се определя в бюджета на Държавното обществено осигуряване

31 май 2026, 13:02
М инималната пенсия ще бъде увеличена от 322.37 евро на 347.51 евро от 1 юли 2026 г. Всички пенсии по правило се осъвременяват ежегодно от тази дата, но минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се определя в бюджета на Държавното обществено осигуряване.

Тъй като редовният бюджет за 2026 г. се очаква да бъде окончателно приет през юли, без поправките част от пенсионерите можеше временно да останат извън увеличението.

По разчетите пенсиите трябва да бъдат увеличени със 7.8% по т.нар. швейцарско правило. 

Какво представлява „швейцарското правило“

Осъвременяването на пенсиите е регламентирано с разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (чл. 100 от КСО). Постановено е, че пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Тази норма (чл. 100, ал. 1 от КСО) е придобила обществена популярност с наименованието „швейцарско правило“. В случай, че изчисленият процент е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват и остават в същия размер, обясняват експертите от НОИ.

Процентът на нарастване на осигурителния доход се определя въз основа на данните за средномесечния осигурителен доход за съответната календарна година, утвърдени със заповеди на управителя на НОИ.

Процентът на нарастване на индекса на потребителските цени се определя въз основа на данни от Националния статистически институт. Съгласно § 1, ал. 1, т. 4а от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване  „индексът на потребителските цени“ по чл. 100 от КСО е хармонизираният индекс на потребителските цени.

Осъвременяването се извършва върху действителния или запазен размер на пенсията към датата на осъвременяване, без изплащаните към нея добавки. Когато осъвремененият размер е под новия минимален размер, се приравнява на него, а ако е над максималния, се ограничава на този размер на основание преходна и заключителна разпоредба от КСО (§ 6, ал. 1 от ПЗР на КСО). Когато се получава повече от една пенсия за трудова дейност, осъвременяване се извършва на всяка една поотделно.

Когато осъвремененият размер на получаваните една или повече от една пенсии е под минималния размер за съответния вид, всяка поотделно се приравнява на него и пенсиите се изплащат съгласно изискванията за съвместимост (чл. 101 от КСО).

Осъвременяването на наследствените пенсии се извършва като се увеличи действителният или запазеният размер на пенсията или пенсиите на наследодателя, след което пенсията/ите на наследника/ците се определя в процентите, съобразно броя на наследниците (чл. 81, ал. 1 от КСО).

Същото се отнася и за добавките от починал съпруг/съпруга (т.н. „вдовишка добавка“), като се осъвременява пенсията на починалия съпруг/а, след което се определя размерът на добавката.

Източник: Агенция "Фокус"    
пенсии минимална пенсия швейцарско правило Кодекс за социално осигуряване НОИ осъвременяване на пенсиите Държавно обществено осигуряване осигурителен доход индекс на потребителските цени вдовишка добавка
Любители откриха най-голямото викингско съкровище в историята на Норвегия

Съкровището се състои от 2970 сребърни монети, за които се смята, че са заровени около 1047 г. Те носят имената на владетели като Етелред II, Ото III, Харалд Хардрада и легендарния крал Кнут

Възрастна жена и две деца пострадаха при пожар в апартамент във Варна

Огънят е тръгнал в събота следобед от кухнята, сигнал за инцидента е подаден минути след 14:00 ч.

Държана под ключ в „Люлин" от раждането си: Пред NOVA говори едно от децата заложници

Преди 8 години една история потресе България. Възрастен мъж беше убит, след като разказа пред предаването „Съдебен спор”, че внучките му са заложници на собствените си родители

Зеленски бие тревога: Русия открито заплашва и други държави

„Армения трябва да бъде подкрепена. Молдова трябва да бъде подкрепена. Балтийските държави също. Азербайджан трябва да бъде подкрепен. Трябва да намерим начини да подкрепим и народа на Грузия – и това е обща европейска задача“, посочи украинският президент

Образът на Владимир Путин: Плахият бюрократ, обсебен от идеята да бъде „спасител"

През цялото си време като руски президент Владимир Путин е бил нащрек за силата на визуалните образи. През годините Путин трансформира Русия от крехка зараждаща се демокрация в до голяма степен авторитарна държава, въртяща се около самия него като президент. Той също така драматично трансформира и себе си

След огнения ад край Стара Загора: Има ли опасност за населението

„Вчерашният ден за нашите граждани, за нашата област беше притеснителен във връзка с пожарната ситуация тук, но за радост тя е напълно овладяна“, това коментира областният управител доц. д-р Калоян Дамянов

Тътен с енергия на 300 тона тротил разтърси САЩ, НАСА разкри от какво е

Съобщения за експлозия от хора в цяла Нова Англия в САЩ в събота следобед вдигнаха на крак полицията и други служби, които се опитваха да разберат какво е предизвикало двойния тътен, разтърсил сгради в Масачузетс и Род Айлънд

Петдесетница е: Какво повелява традицията и какви са забраните на този ден

Осмата нeделя след Великден е и се чества празникът Петдесетница, както и паметта на свети апостол Ерм и на мъченик Ермий. На Петдесетница се празнува рожденият ден на Христовата църква

Топ 5 „здравословни" храни, които тайно съсипват зъбите ни

Някои от най-здравословните междинни закуски (снаксове) може да носят повече вреда, отколкото полза, когато става въпрос за денталното здраве

31 май: Започва царуването на Живия бог, когото времето забрави

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Рязък обрат във времето: Слънчевата неделя приключва с гръмотевичен хаос

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Кралете от Париж! ПСЖ покори Шампионската лига за втора поредна година

Парижани триумфираха в "турнира на богатите" за втора поредна година след победа над Арсенал след изпълнение на дузпи

Транспортираха с хеликоптер мъж с 40% изгаряния от Смолян до Пловдив

Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности на обект в Смолян

Златен триумф! България е отборен шампион на Европейското по художествена гимнастика

Националките Стилияна Николова, Ева Брезалиева при жените и София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова събраха от десетте си изигравания 277.600 точки

ДНК анализ разкри причините за смъртта на Лудвиг ван Бетовен

Близо 200 години след смъртта му ДНК анализът хвърля нова светлина върху живота, болестите и семейната история на един от най-великите композитори в историята

Петима остават в ареста за разпространение на наркотици в ж.к. "Дружба"

На 27 май бяха задържани общо седем души за организирана престъпна група във връзка с разпространение на наркотици в София

