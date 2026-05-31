Пенсиите скачат от 1 юли по „швейцарското правило“: Какво точно означава това

М инималната пенсия ще бъде увеличена от 322.37 евро на 347.51 евро от 1 юли 2026 г. Всички пенсии по правило се осъвременяват ежегодно от тази дата, но минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се определя в бюджета на Държавното обществено осигуряване.

Тъй като редовният бюджет за 2026 г. се очаква да бъде окончателно приет през юли, без поправките част от пенсионерите можеше временно да останат извън увеличението.

По разчетите пенсиите трябва да бъдат увеличени със 7.8% по т.нар. швейцарско правило.

Какво представлява „швейцарското правило“

Осъвременяването на пенсиите е регламентирано с разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (чл. 100 от КСО). Постановено е, че пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Тази норма (чл. 100, ал. 1 от КСО) е придобила обществена популярност с наименованието „швейцарско правило“. В случай, че изчисленият процент е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват и остават в същия размер, обясняват експертите от НОИ.

Процентът на нарастване на осигурителния доход се определя въз основа на данните за средномесечния осигурителен доход за съответната календарна година, утвърдени със заповеди на управителя на НОИ.

Процентът на нарастване на индекса на потребителските цени се определя въз основа на данни от Националния статистически институт. Съгласно § 1, ал. 1, т. 4а от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване „индексът на потребителските цени“ по чл. 100 от КСО е хармонизираният индекс на потребителските цени.

Осъвременяването се извършва върху действителния или запазен размер на пенсията към датата на осъвременяване, без изплащаните към нея добавки. Когато осъвремененият размер е под новия минимален размер, се приравнява на него, а ако е над максималния, се ограничава на този размер на основание преходна и заключителна разпоредба от КСО (§ 6, ал. 1 от ПЗР на КСО). Когато се получава повече от една пенсия за трудова дейност, осъвременяване се извършва на всяка една поотделно.

Когато осъвремененият размер на получаваните една или повече от една пенсии е под минималния размер за съответния вид, всяка поотделно се приравнява на него и пенсиите се изплащат съгласно изискванията за съвместимост (чл. 101 от КСО).

Осъвременяването на наследствените пенсии се извършва като се увеличи действителният или запазеният размер на пенсията или пенсиите на наследодателя, след което пенсията/ите на наследника/ците се определя в процентите, съобразно броя на наследниците (чл. 81, ал. 1 от КСО).

Същото се отнася и за добавките от починал съпруг/съпруга (т.н. „вдовишка добавка“), като се осъвременява пенсията на починалия съпруг/а, след което се определя размерът на добавката.