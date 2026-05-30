В какво здраве е Доналд Тръмп? Лекари разкриха неочакван детайл за сърцето му

Р езултатите от годишния медицински преглед на президента Доналд Тръмп бяха публикувани от Белия дом в петък вечерта, съобщават редица американски медии.

По-рано тази седмица Тръмп посети Националния военен медицински център „Уолтър Рийд“ за ежегодния си преглед, който, според резултатите, е включвал консултации с 22-ма специалисти от „множество академични институции“, пише Newsweek.

В официалното съобщение жизнените показатели на Тръмп са посочени като: тегло 238 паунда (около 108 кг), кръвно налягане 105/71 и телесна температура 98,7 градуса по Фаренхайт (около 37°C). Очният преглед на Тръмп е в рамките на нормалното, а прегледът на ушите, носа и гърлото също е нормален, с изключение на белег на дясното ухо, който „съответства на предишно нараняване от огнестрелно оръжие“.

В доклада на лекаря на Тръмп, капитан Шон П. Барбабела, се добавя, че ЕКГ анализ, подсилен с изкуствен интелект, показва, че състоянието на сърцето на президента съответства на възраст с около 14 години по-млада от реалната му възраст. Тръмп ще навърши 80 години на 14 юни. „Като цяло сърдечната функция е нормална, а кръвообращението на крайниците остава незасегнато“, се казва отчасти в документа.

Прегледът се провежда в момент, когато здравето и външният вид на президента са обект на засилено внимание. Тръмп и неговият медицински екип обаче многократно са заявявали, че няма скрит здравословен проблем, свързан с вида на ръцете му. По време на прегледа му през април 2025 г. Барбабела заяви, че президентът „остава в отлично здраве, демонстрирайки стабилна сърдечна, белодробна, неврологична и обща физическа функция“.

Преди това Белият дом приписваше видимото изменение на цвета и синините по ръцете на Тръмп на честото ръкостискане, употребата на аспирин и леко раздразнение на меките тъкани, като последователно твърдеше, че президентът е в добро здраве.

В съобщението от Барбабела в петък също се споменават синини, „съответстващи на леко раздразнение на меките тъкани, свързано с често ръкостискане на фона на употреба на аспирин за сърдечносъдова профилактика“. Той поясни, че това е „често срещан“ и „безопасен ефект“ от приема на аспирин.

В документа от петък се казва още, че при президента има леко подуване на долната част на краката, но то е „подобрение в сравнение с миналата година“.

В заключението се посочва, че Тръмп „остава в отлично здраве“, като се добавя: „Той е напълно годен да изпълнява всички задължения на главнокомандващ и държавен глава“.