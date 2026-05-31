Любопитно

След 700 години в тайна: Продават уникален средновековен ръкопис за крал Артур и Мерлин

Той е един от най-ранните документи, които разказват легендата за крал Артур и търсенето на Свещения граал

31 май 2026, 14:03
След 700 години в тайна: Продават уникален средновековен ръкопис за крал Артур и Мерлин

Б езценният том, съдържащ едни от най-ранните разкази за Свещения граал и Рицарите на Кръглата маса, излиза на аукцион и се очаква да достигне цена от 2,7 милиона долара, съобщи CNN.

Средновековен ръкопис, съдържащ ранен вариант на историите за крал Артур и Мерлин, който е бил в частни ръце в продължение на около 700 години, отива на рядка разпродажба това лято.

Очаква се илюрованият ръкопис, който датира от XIII или XIV век, да бъде продаден за сума до 2,7 милиона долара. Той е един от най-ранните документи, които разказват легендата за крал Артур и търсенето на Свещения граал.

Написан някъде между 1290 и 1310 г., „Граалът Клермон-Тонер“ (The Clermont-Tonnerre Grail) е акцентът в предстоящия аукцион за ценни книги и ръкописи на аукционна къща „Кристис“ (Christie’s) през юли.

Томът съдържа текст на старофренски език от поредица, известна като цикъла „Ланселот-Граал“, и е оценен на стойност между 1,5 милиона лири (2 милиона долара) и 2 милиона лири (2,7 милиона долара).

Изработен върху пергамент и декориран със златен варак, ръкописът включва 126 „богати илюстрации“ към легендата, която е вдъхновила безброй книги, филми и академични дебати. Това съобщава Еудженио Донадони, директор за средновековни и ренесансови ръкописи в „Кристис“. Сред изображенията има такива, които показват как магьосникът Мерлин променя образа си в различни форми, както и сцени от приключенията на крал Артур и неговите рицари.

Според аукционната къща документът никога не е бил излаган публично, нито е бил изследван подробно.

В имейл до CNN Донадони заявява, че това е „практически непознат“ ръкопис, който вероятно ще предизвика огромен интерес, когато бъде обявен за продажба.

„Това е новооткрит ръкопис на един от най-великите средновековни романи: историята за Свещения граал, Мерлин, младия крал Артур и Рицарите на Кръглата маса – текстове, които са фундаментални за западната култура“, казва той. Донадони допълва, че в частни ръце съществуват само три подобни ръкописа, като този е най-ранният от тях.

Ръкописът е подвързан през XVII век със зелено кадифе, което е заменило оригиналната корица, и съдържа позлатен надпис, който гласи „Роман за Артур“ (Roman de Artus).

Аукционната къща разполага с подробна история на произхода на ръкописа, която показва дълга линия от предишни собственици, обяснява Донадони. Той добавя, че сред тях са рицар от XV век, участник в рицарски турнири, „обсебен медиевист“ и индустриалец от XX век на име Жан Лебоди, който е бил награден с два Военни кръста (Croix de Guerre) за своите „героични дела в двете световни войни“.

Въпреки че продавачът на ръкописа не се назовава, Донадони споделя пред CNN, че той идва от „отдавна утвърдена частна колекция“.

„В този ръкопис има толкова много привлекателни аспекти: исторически, изкуствоведски, текстови и културни“, казва той. „Тук е християнският елемент – Търсенето на Свещения граал; рицарският елемент – приключенията, мисиите, турнирите, битките.“

Очаква се разпродажбата да привлече много потенциални купувачи, смята Донадони.

„Той би трябвало да заинтересува институциите, тъй като е практически неизвестен ръкопис на един от най-великите средновековни романи. В същото време би могъл да привлече и частни купувачи по същите причини, поради които е бил ценен от дългата поредица собственици, съхранявали го в продължение на последните 700 години.“

Той допълва: „Беше привилегия да работя по ръкопис от такъв ранг и рядкост. Историите са универсални и той все още има какво да предложи по отношение на научните изследвания и читателското удоволствие. Както самият Мерлин пророкува в текста: „И историята завинаги ще бъде разказвана и с радост слушана, докато свят светува“.“

Източник: CNN    
Средновековен ръкопис Свещен граал Крал Артур Кристис Рицари на Кръглата маса аукцион Ланселот-Граал Граалът Клермон-Тонер старофренски език исторически ръкописи
Последвайте ни

По темата

След трагедията в Благоевград: Полицията удари дилъри и заведения

След трагедията в Благоевград: Полицията удари дилъри и заведения

От 8 до 37 градуса: НИМХ обяви какво време ни очаква през юни

От 8 до 37 градуса: НИМХ обяви какво време ни очаква през юни

Кървава нощ в Париж: Стотици арестувани и труп след финала на Шампионска лига

Кървава нощ в Париж: Стотици арестувани и труп след финала на Шампионска лига

Край на мистерията: Учени разкриха истината за малките ръчички на T.rex

Край на мистерията: Учени разкриха истината за малките ръчички на T.rex

Осигуряването „на минимума

Осигуряването „на минимума": колко ви струва при пенсиониране

pariteni.bg
BMW прави търговско изложение със 120 автомобила на едно място

BMW прави търговско изложение със 120 автомобила на едно място

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 4 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 4 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 4 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Планината Рейнир

„Свлачища на смъртта“: Вулканът, който плаши учените в САЩ

Свят Преди 2 часа

Учени предупреждават, че вулканът Маунт Рейнир (Mount Rainier) в щата Вашингтон може да отпуши катастрофално кално свлачище, което има потенциала да опустоши три големи града в рамките на броени минути

Любители откриха най-голямото викингско съкровище в историята на Норвегия

Любители откриха най-голямото викингско съкровище в историята на Норвегия

Любопитно Преди 2 часа

Съкровището се състои от 2970 сребърни монети, за които се смята, че са заровени около 1047 г. Те носят имената на владетели като Етелред II, Ото III, Харалд Хардрада и легендарния крал Кнут

Голямото завръщане: Дичо и Митко Кърнев от D2 в откровен разказ за раздялата

Голямото завръщане: Дичо и Митко Кърнев от D2 в откровен разказ за раздялата

Любопитно Преди 3 часа

След години на медийно мълчание, недоизказани думи и десетки градски легенди защо емблематичният тандем на D2 се разпадна на върха на славата си, основателите на групата застанаха един до друг

<p>Държана под ключ в &bdquo;Люлин&ldquo; от раждането си: Говори едно от децата заложници</p>

Държана под ключ в „Люлин“ от раждането си: Пред NOVA говори едно от децата заложници

България Преди 4 часа

Преди 8 години една история потресе България. Възрастен мъж беше убит, след като разказа пред предаването „Съдебен спор”, че внучките му са заложници на собствените си родители

Володимир Зеленски

Зеленски бие тревога: Русия открито заплашва и други държави

Свят Преди 4 часа

„Армения трябва да бъде подкрепена. Молдова трябва да бъде подкрепена. Балтийските държави също. Азербайджан трябва да бъде подкрепен. Трябва да намерим начини да подкрепим и народа на Грузия – и това е обща европейска задача“, посочи украинският президент

Владимир Путин

Образът на Владимир Путин: Плахият бюрократ, обсебен от идеята да бъде „спасител“

Свят Преди 5 часа

През цялото си време като руски президент Владимир Путин е бил нащрек за силата на визуалните образи. През годините Путин трансформира Русия от крехка зараждаща се демокрация в до голяма степен авторитарна държава, въртяща се около самия него като президент. Той също така драматично трансформира и себе си

Пожарът в склад за пластмасови отпадъци, предназначени за рециклиране, който се намира срещу гробищния парк на Стара Загора

След огнения ад край Стара Загора: Има ли опасност за населението

България Преди 6 часа

„Вчерашният ден за нашите граждани, за нашата област беше притеснителен във връзка с пожарната ситуация тук, но за радост тя е напълно овладяна“, това коментира областният управител доц. д-р Калоян Дамянов

Тътен с енергия на 300 тона тротил разтърси САЩ, НАСА разкри от какво е

Тътен с енергия на 300 тона тротил разтърси САЩ, НАСА разкри от какво е

Свят Преди 6 часа

Съобщения за експлозия от хора в цяла Нова Англия в САЩ в събота следобед вдигнаха на крак полицията и други служби, които се опитваха да разберат какво е предизвикало двойния тътен, разтърсил сгради в Масачузетс и Род Айлънд

Петдесетница

Петдесетница е: Какво повелява традицията и какви са забраните на този ден

България Преди 7 часа

Осмата нeделя след Великден е и се чества празникът Петдесетница, както и паметта на свети апостол Ерм и на мъченик Ермий. На Петдесетница се празнува рожденият ден на Христовата църква

Топ 5 „здравословни“ храни, които тайно съсипват зъбите ни

Топ 5 „здравословни“ храни, които тайно съсипват зъбите ни

Любопитно Преди 7 часа

Някои от най-здравословните междинни закуски (снаксове) може да носят повече вреда, отколкото полза, когато става въпрос за денталното здраве

Рамзес II

31 май: Започва царуването на Живия бог, когото времето забрави

Любопитно Преди 7 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Рязък обрат във времето: Слънчевата неделя приключва с гръмотевичен хаос

Рязък обрат във времето: Слънчевата неделя приключва с гръмотевичен хаос

България Преди 7 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Кралете от Париж! ПСЖ покори Шампионската лига за втора поредна година

Кралете от Париж! ПСЖ покори Шампионската лига за втора поредна година

Свят Преди 15 часа

Парижани триумфираха в "турнира на богатите" за втора поредна година след победа над Арсенал след изпълнение на дузпи

Транспортираха с хеликоптер мъж с 40% изгаряния от Смолян до Пловдив

Транспортираха с хеликоптер мъж с 40% изгаряния от Смолян до Пловдив

България Преди 16 часа

Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности на обект в Смолян

Златен триумф! България е отборен шампион на Европейското по художествена гимнастика

Златен триумф! България е отборен шампион на Европейското по художествена гимнастика

България Преди 16 часа

Националките Стилияна Николова, Ева Брезалиева при жените и София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова събраха от десетте си изигравания 277.600 точки

Лудвиг ван Бетовен

ДНК анализ разкри причините за смъртта на Лудвиг ван Бетовен

Любопитно Преди 16 часа

Близо 200 години след смъртта му ДНК анализът хвърля нова светлина върху живота, болестите и семейната история на един от най-великите композитори в историята

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Поставиха метална стълба на Караджов камък

sinoptik.bg
1

Юни идва с опасни летни бури с градушки

sinoptik.bg

30 години по-късно: Класът на Стефан Данаилов отново се събра

Edna.bg

Преди да стане принцеса: непоказвани снимки разкриват живота на Даяна далеч от двореца

Edna.bg

Усещане за дежавю носи предстоящия сблъсък между България и Франция

Gong.bg

Стилияна Николова е европейска шампионка на бухалки във Варна

Gong.bg

Злато за Стилияна Николова на финала на бухалки на шампионата на Европа във Варна

Nova.bg

Изповедта на Боги - момичето, държано цял живот под ключ от родителите си

Nova.bg