След 700 години в тайна: Продават уникален средновековен ръкопис за крал Артур и Мерлин

Б езценният том, съдържащ едни от най-ранните разкази за Свещения граал и Рицарите на Кръглата маса, излиза на аукцион и се очаква да достигне цена от 2,7 милиона долара, съобщи CNN.

Средновековен ръкопис, съдържащ ранен вариант на историите за крал Артур и Мерлин, който е бил в частни ръце в продължение на около 700 години, отива на рядка разпродажба това лято.

Очаква се илюрованият ръкопис, който датира от XIII или XIV век, да бъде продаден за сума до 2,7 милиона долара. Той е един от най-ранните документи, които разказват легендата за крал Артур и търсенето на Свещения граал.

Написан някъде между 1290 и 1310 г., „Граалът Клермон-Тонер“ (The Clermont-Tonnerre Grail) е акцентът в предстоящия аукцион за ценни книги и ръкописи на аукционна къща „Кристис“ (Christie’s) през юли.

Томът съдържа текст на старофренски език от поредица, известна като цикъла „Ланселот-Граал“, и е оценен на стойност между 1,5 милиона лири (2 милиона долара) и 2 милиона лири (2,7 милиона долара).

Изработен върху пергамент и декориран със златен варак, ръкописът включва 126 „богати илюстрации“ към легендата, която е вдъхновила безброй книги, филми и академични дебати. Това съобщава Еудженио Донадони, директор за средновековни и ренесансови ръкописи в „Кристис“. Сред изображенията има такива, които показват как магьосникът Мерлин променя образа си в различни форми, както и сцени от приключенията на крал Артур и неговите рицари.

Според аукционната къща документът никога не е бил излаган публично, нито е бил изследван подробно.

В имейл до CNN Донадони заявява, че това е „практически непознат“ ръкопис, който вероятно ще предизвика огромен интерес, когато бъде обявен за продажба.

„Това е новооткрит ръкопис на един от най-великите средновековни романи: историята за Свещения граал, Мерлин, младия крал Артур и Рицарите на Кръглата маса – текстове, които са фундаментални за западната култура“, казва той. Донадони допълва, че в частни ръце съществуват само три подобни ръкописа, като този е най-ранният от тях.

Ръкописът е подвързан през XVII век със зелено кадифе, което е заменило оригиналната корица, и съдържа позлатен надпис, който гласи „Роман за Артур“ (Roman de Artus).

Аукционната къща разполага с подробна история на произхода на ръкописа, която показва дълга линия от предишни собственици, обяснява Донадони. Той добавя, че сред тях са рицар от XV век, участник в рицарски турнири, „обсебен медиевист“ и индустриалец от XX век на име Жан Лебоди, който е бил награден с два Военни кръста (Croix de Guerre) за своите „героични дела в двете световни войни“.

Въпреки че продавачът на ръкописа не се назовава, Донадони споделя пред CNN, че той идва от „отдавна утвърдена частна колекция“.

„В този ръкопис има толкова много привлекателни аспекти: исторически, изкуствоведски, текстови и културни“, казва той. „Тук е християнският елемент – Търсенето на Свещения граал; рицарският елемент – приключенията, мисиите, турнирите, битките.“

Очаква се разпродажбата да привлече много потенциални купувачи, смята Донадони.

„Той би трябвало да заинтересува институциите, тъй като е практически неизвестен ръкопис на един от най-великите средновековни романи. В същото време би могъл да привлече и частни купувачи по същите причини, поради които е бил ценен от дългата поредица собственици, съхранявали го в продължение на последните 700 години.“

Той допълва: „Беше привилегия да работя по ръкопис от такъв ранг и рядкост. Историите са универсални и той все още има какво да предложи по отношение на научните изследвания и читателското удоволствие. Както самият Мерлин пророкува в текста: „И историята завинаги ще бъде разказвана и с радост слушана, докато свят светува“.“