Любители откриха най-голямото викингско съкровище в историята на Норвегия

Д вама любители откриха безпрецедентно викингско съкровище в Норвегия. Откритието, направено близо до град Рена, представлява най-голямата находка от монети от викингската епоха в страната от 1950 г. насам и най-големият в цялата норвежка история. Съкровището се състои от 2970 сребърни монети, за които се смята, че са заровени около 1047 г. Те носят имената на владетели като Етелред II, Ото III, Харалд Хардрада и легендарния крал Кнут.

Монетите са сечени между 980-те и 1040-те години. Повечето от тях са от Англия или Германия, което отразява силното чуждестранно влияние върху норвежката икономика през късната викингска епоха.

Според професор Свейн Гулебек от Музея на културната история към Университета в Осло, съкровището е заровено в самото начало на развитието на национална валута в Норвегия, което го прави изключително ценно за изследователите. Директорът на Дирекцията за културно наследство, Хана Гайран, описа находката като „съкровище без паралел в норвежки контекст“.

Причината за заровеното съкровище остава неясна, но археолозите предполагат, че то може да е свързано с процъфтяващата търговия с желязо в региона през викингската епоха. Археологът Йощайн Бергстьол от Музея на културната история смята, че масивната колекция от монети може да представлява богатство, натрупано от тази търговия. От 900-те до късните 1200-те години в района е имало огромно производство на желязо, като добитата руда е била изнасяна за Европа.

Двамата откриватели, Руне Сетре и Вегард Сьорлие, са похвалени за спазването на всички процедури. Те незабавно са уведомили властите и са съдействали активно за обезопасяването и документирането на находката. Археологът Май-Тове Смисет от окръжната управа на Инландет подчерта, че това е „пример как трябва да се постъпва“.

Откритието в Норвегия се присъединява към нарастващия списък от значими находки от викингската епоха през последната година. През 2025 г. в Германия бяха открити около 1000-годишни викингски съкровища, а в Швеция беше обявено откриването на викингски гроб с „християнски привкус“. Монетите от Норвегия ще бъдат обект на изследвания в продължение на много години.