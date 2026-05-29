Букурещ обвини Москва в "сериозна и безотговорна ескалация"

М инистерството на външните работи на Румъния обвини Русия в "сериозна и безотговорна ескалация", след като дрон удари жилищна сграда в близост до границата с Украйна и рани двама души.

Дрон удари жилищна сграда в Румъния, двама са ранени

"Румъния ще действа с максимална решителност за засилване на международния натиск върху Русия с цел незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня", се казва в съобщение на външното министерство, цитирано от БНР, след като през нощта дрон, участвал в атаки срещу обекти в Украйна, се разби в румънския град Галац, предизвиквайки пожар в жилищен блок.

Двама души бяха ранени, а сградата беше евакуирана.

„Агресията на Русия прекрачи нова граница” - Фон дер Лайен коментира дрона в Румъния

От министерството уточняват, че след засичането на руските дронове на радарите са били вдигнати по тревога самолети и хеликоптер на румънските военновъздушни сили.

Букурещ е информирал генералния секретар на НАТО за инцидента и "е поискал мерки за ускоряване на трансфера на способности за противодронова защита на Румъния".

От своя страна НАТО заяви, че ще засили защитата си срещу всички заплахи, включително дронове, и осъди "безразсъдството на Русия".