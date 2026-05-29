СЗО потвърди първи излекуван от Ебола в Конго

С ветовната здравна организация съобщи за първия потвърден случай на оздравял пациент от настоящото огнище на Ебола в Демократична република Конго.
„Демократична република Конго информира, че на 27 май пациент е оздравял, напуснал е болницата и е изписан обратно в общността“, заяви пред журналисти представителят на СЗО Анаис Леган.
May 29, 2026
Тя уточни, че това е „първият такъв случай“ от началото на настоящата епидемия, предаде АФП.
Новината идва на фона на усилията на здравните власти и международните организации да овладеят разпространението на заболяването в централноафриканската държава.