СЗО потвърди първи излекуван от Ебола в Конго

С ветовната здравна организация съобщи за първия потвърден случай на оздравял пациент от настоящото огнище на Ебола в Демократична република Конго.

„Демократична република Конго информира, че на 27 май пациент е оздравял, напуснал е болницата и е изписан обратно в общността“, заяви пред журналисти представителят на СЗО Анаис Леган.

The World Health Organization on Friday announced the first recovery of a confirmed Ebola patient in the outbreak raging in the Democratic Republic of Congohttps://t.co/h4NMphRn3E pic.twitter.com/FyA8lMGbxF — TRT Afrika (@trtafrika) May 29, 2026

Тя уточни, че това е „първият такъв случай“ от началото на настоящата епидемия, предаде АФП.

Новината идва на фона на усилията на здравните власти и международните организации да овладеят разпространението на заболяването в централноафриканската държава.