Любопитно

Грешката, която всички правим в жегите: Отворени или затворени трябва да са прозорците?

Експерти съветват за намаляване на топлинния приток към сградата през горещите месеци. Топлината идва основно от слънчевата светлина и горещия въздух. Затова е важно да се намали топлинното натрупване, като се избягва и „парниковият ефект"

31 май 2026, 14:03
С настъпването на летните горещини, поддържането на комфортна температура в дома се превръща в приоритет. Основният въпрос, който възниква, е дали е по-ефективно да държим прозорците отворени или затворени, за да се предпазим от високите температури.

Експерти съветват за намаляване на топлинния приток към сградата през горещите месеци. Топлината идва основно от слънчевата светлина и горещия въздух. Затова е важно да се намали топлинното натрупване, като се избягва и „парниковият ефект“, който повишава вътрешната температура, пише The Independent.

Според съветите на британската здравна служба NHS, завесите трябва да останат спуснати, за да се запазят стаите, изложени на слънце, максимално сенчести. Препоръчва се пиенето на достатъчно течности, избягването на алкохол, както и оставането на сянка между 11:00 и 15:00 ч. Избягването на физически упражнения в най-горещата част на деня също е ключово.

Според проф. Амин Ал-Хабибех, експерт по топлопредаване в сгради в Университета Нотингам Трент, решението за отваряне на прозорците зависи от типа на сградата и външните температури. „В общи линии, отваряйте прозорците, когато температурата вътре в къщата стане по-висока от външната, иначе ги дръжте затворени“, обяснява той. Важно е щорите да останат затворени през деня, за да се намали слънчевият приток.

Д-р Линдзи Браунинг, психолог и експерт по съня, подкрепя идеята за затваряне на прозорците през деня. „Като цяло, когато навън е наистина горещо, е добра идея да държите прозорците затворени през деня, тъй като не искате горещият външен въздух да влиза в къщата и да я затопля. След като слънцето залезе обаче, външният въздух започва да се охлажда“, посочва тя.

„В този момент е чудесна идея да отворите прозорците, за да пуснете хладен външен въздух в спалнята, което ще помогне за охлаждането на стаята и ще осигури необходимата циркулация на въздуха“, добавя д-р Браунинг. Тя също препоръчва поддържането на стаята тъмна през деня, за да се предотврати затоплянето ѝ от слънцето.

Представител на NHS Property Services препоръчва „затваряне на щорите и завесите в стаите, които са изложени на слънце, отваряне на прозорците от страната на сградата, която е в сянка, но затваряне на прозорците, които са под пряка слънчева светлина“. Също така се препоръчва прозорците да останат затворени, ако има климатична инсталация, за да може хладният въздух да циркулира.

Източник: The Independent    
