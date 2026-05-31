Голям американски град е застрашен от потъване под водата

Г олям американски град е застрашен от потъване под водата.

Американски учени заявиха, че град Ню Орлиънс може да бъде погълнат от вода до края на този век поради бързото покачване на морското равнище и унищожаването на крайбрежните блата. Според CNN това се посочва в нов анализ, публикуван в списанието Nature Sustainability. Авторите на изследването смятат, че регионът на практика е „преминал точката на безвъзвратност“ и властите трябва да започнат да планират стратегии за постепенно преместване на населението още сега.

Ню Орлиънс се смята за един от най-уязвимите градове в света заради последиците от изменението на климата. Значителна част от града е разположена под морското равнище, а естествените защити под формата на влажни зони бързо изчезват поради застрояване, нефтена инфраструктура и диги.

Изследователите изчисляват, че крайбрежният щата Луизиана е изправена пред покачване на морското равнище с 3-7 метра. Това може да доведе до загуба на приблизително 75% от останалите блата, а бреговата линия може да се измести навътре с почти 100 километра.

Авторите на изследването подчертават, че преместването на населението трябва да бъде контролиран и дългосрочен процес. В противен случай, според тях, регионът ще се сблъска с хаотичен отлив на население след нови големи бури и наводнения. Особено тревожен е фактът, че градът все още не се е възстановил от последиците от урагана Катрина, който отне живота на близо 1400 души. След бедствието населението на града е намаляло с приблизително една четвърт. Според отделно проучване почти 99% от жителите на града са в зона с висок риск от наводнения. Учените предупреждават, че друг ураган с магнитуд като Катрина може да има катастрофални последици за почти целия град.

Учените също така подчертават социалните рискове. Те се опасяват, че без ясен план бедните общности ще пострадат най-много, тъй като нямат ресурси за преместване или адаптиране. Като пример за контролирано преместване авторите посочват Кируна – този град постепенно се премества поради заплахата от срутване на почвата заради добива на руда. Процесът на преселване там продължава повече от 20 години.

Дори поддръжниците на преселването обаче признават, че за Ню Орлиънс това ще представлява не само инженерно, но и културно предизвикателство. Местните активисти се опасяват от загубата на исторически квартали, социални връзки и културно наследство на града. Проблемът не се ограничава само до Луизиана. Покачването на морското равнище заплашва десетки големи крайбрежни градове по света – от Ню Йорк и Лондон до Банкок и Шанхай.