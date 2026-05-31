Израел превзе историческа крепост в Ливан и вдигна флага си

И зраелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че армията е превзела средновековния замък "Бофор" в южната част на Ливан, където е разширила операциите си срещу проиранската групировка "Хизбула", и ще остане там като част от зоната за сигурност на Израел в Ливан, предаде Франс прес.

"Под ръководството на министър-председателя (Бенямин) Нетаняху и под мое ръководство армията разшири операциите си в Ливан, пресече река Литани и превзе хребета Бофор – една от най-важните стратегически точки за защита на населените места в Галилея (в северната част на Израел - бел. АФП) и за да гарантира сигурността на нашите войници", посочи министърът в канала си в Телеграм.

Израелските сили използват замъка "Бофор" като база по време на окупацията на Южен Ливан, продължила две десетилетия и приключила през 2000 г. Оттам се разкрива гледка към обширни части от Южен Ливан.

"Четиридесет и четири години след героичната битка при "Бофор" и в този ден, посветен на паметта на загиналите войници от Първата ливанска война (1982 г.), войници се върнаха на хребета на Бофор и отново издигнаха израелското знаме", добави Кац.

Снимки на AФП показват тази сутрин израелското знаме да се вее над замъка, докато се чуват артилерийски изстрели и дим се издига от околностите.

Построен като замък на кръстоносците около 12-и век върху по-стари укрепления, крепостта е използвана от кръстоносците, йерусалимската армия на Саладин, мамелюците, османците, френския мандат, Организацията за освобождение на Палестина и израелската армия до 2000 г., когато бе частично възстановена и отворена за посетители. Кръстоносците го нарекли "Бофор", което на старофренски означава "красива крепост", посочва Асошиейтед прес.

Отнемането на замъка от контрола на Организацията за освобождение на Палестина през 1982 г. е голяма победа за израелската армия, водена по това време от министъра на отбраната Ариел Шарон, който по-късно става министър-председател на страната. По това време израелската армия настъпва на север и окупира Бейрут.

По време на предишната война между Израел и "Хизбула" през 2024 г. ЮНЕСКО предостави засилена защита на 34 културни обекта в Ливан, включително замъка "Бофор", за да го предпази от повреди.

Замъкът се намира на няколко километра северно от границата с Израел и предлага гледка към големи части от Южен Ливан и Северен Израел. На арабски той се нарича замък "Аш Шакиф", което е старо сирийско наименование, отнасящо се до внушителната скалиста местност.

Междувременно израелската армия съобщи днес, че един от нейните войници е бил убит ден по-рано от дрон на "Хизбула" в Южен Ливан, с което броят на загиналите в редиците ѝ от началото на март насам достигна 25.

Старши сержант Микаел Тюкин, на 21 години, "е загинал в бой в южната част на Ливан", посочи армията в кратко изявление. Той е бил убит от дрон с експлозиви на "Хизбула", уточни говорител на армията пред АФП.

Общо 25 израелци са били убити, от които 24 войници и един цивилен служител, от подновяването на военните действия между Израел и "Хизбула" на 2 март, когато шиитското движение отвори отново фронт в подкрепа на Иран след израелско-американската офанзива срещу Ислямската република.