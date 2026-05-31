„Свлачища на смъртта“: Вулканът, който плаши учените в САЩ

У чени предупреждават, че вулканът Маунт Рейнир (Mount Rainier) в щата Вашингтон може да отпуши катастрофално кално свлачище, което има потенциала да опустоши три големи града в рамките на броени минути.

Често смятана за перлата в короната на пощенските картички от Вашингтон, високата над 4200 метра планина е считана за най-опасната в САЩ поради огромната си височина, честите земетресения и несигурното си местоположение в горното течение на речна система, в чието подножие живеят над 100 000 души.

Въпреки че няма доказателства, че Рейнир е напът да изригне точно сега, магмата не е най-опасната заплаха от този първенец на Каскадните планини, пише The New York Post.

Далеч по-опустошителни са т.нар. „лахари“ – яростни потоци от скални отломки, кал и разтопена вода, които се зараждат по склоновете на планината и се спускат надолу с над 160 км/ч, помитайки всичко по пътя си за минути, съобщава списание Popular Mechanics.

Те могат да достигнат височина от десетки метри и да изминат над 80 километра от отправната си точка. „Това са сложни явления, които се променят много по време на движението си. Те могат да нараснат, но могат и да се разредят“, казва пред Popular Mechanics Лизет Кабайеро Гарсия, вулканолог от Националния автономен университет на Мексико.

Двадесет и петте големи глетчера на Маунт Рейнир съдържат повече от пет пъти повече сняг и лед в сравнение с всички останали вулкани в Каскадните планини, взети заедно. Това означава, че дори едно леко размразяване би могло да отпуши лахар с апокалиптични размери без никакво предупреждение.

Това би било опустошително, като се има предвид, че прогнозираният път на калния поток преминава през окръг Пиърс във Вашингтон – регион със 150 000 души население, разположен само на около 100 километра от Сиатъл.

Ако един от тези кални потоци изригне от Рейнир, той ще прегази градовете Ортинг, Пюуалъп и Съмнър само за 30 минути, засягайки потенциално 60 000 жители. Най-лошото е, че тези „свлачища на смъртта“ нямат нужда от истинско вулканично изригване, за да се задействат – лахар „без предупреждение“ може да бъде предизвикан от проливен дъжд, топене на снегове или дори от скъсване на язовирна стена.

„Лахарите без предупреждение са нещото, което те кара да подскачаш нощем в леглото. От това ме побиват тръпки“, казва бившият геофизик от Вулканологичната обсерватория на Каскадите (CVO) Анди Локхарт.

Един от най-смъртоносните лахари в историята се случи през ноември 1985 г., когато вулканът Невадо дел Руис в Колумбия изригна, причинявайки порой от кал, скали, лава и ледена вода, който заля град Армеро и уби над 23 000 души за броени минути, припомня CNN.

За да се предотврати подобен катаклизъм, обсерваторията CVO е инсталирала мрежа от монитори в целия планински масив, които да улавят лахарите и сеизмичната активност и да предават информацията на спасителните служби, за да могат те да реагират бързо.

Междувременно преди две години над 45 000 ученици и служители от над 20 училища в общините на запад от Рейнир участваха в едно от най-големите учения за евакуация при лахар в света.

Както и в предишни години, симулацията доказа, че бягството пеша е най-ефективният начин хората да се спасят в краткия прозорец от време, който тези кални потоци оставят.