Свят

„Свлачища на смъртта“: Вулканът, който плаши учените в САЩ

Учени предупреждават, че вулканът Маунт Рейнир (Mount Rainier) в щата Вашингтон може да отпуши катастрофално кално свлачище, което има потенциала да опустоши три големи града в рамките на броени минути

31 май 2026, 12:19
„Свлачища на смъртта“: Вулканът, който плаши учените в САЩ
Планината Рейнир   
Източник: iStock/GettyImages

У чени предупреждават, че вулканът Маунт Рейнир (Mount Rainier) в щата Вашингтон може да отпуши катастрофално кално свлачище, което има потенциала да опустоши три големи града в рамките на броени минути.

Често смятана за перлата в короната на пощенските картички от Вашингтон, високата над 4200 метра планина е считана за най-опасната в САЩ поради огромната си височина, честите земетресения и несигурното си местоположение в горното течение на речна система, в чието подножие живеят над 100 000 души.

Въпреки че няма доказателства, че Рейнир е напът да изригне точно сега, магмата не е най-опасната заплаха от този първенец на Каскадните планини, пише The New York Post.

Далеч по-опустошителни са т.нар. „лахари“ – яростни потоци от скални отломки, кал и разтопена вода, които се зараждат по склоновете на планината и се спускат надолу с над 160 км/ч, помитайки всичко по пътя си за минути, съобщава списание Popular Mechanics.

Те могат да достигнат височина от десетки метри и да изминат над 80 километра от отправната си точка. „Това са сложни явления, които се променят много по време на движението си. Те могат да нараснат, но могат и да се разредят“, казва пред Popular Mechanics Лизет Кабайеро Гарсия, вулканолог от Националния автономен университет на Мексико. 

Двадесет и петте големи глетчера на Маунт Рейнир съдържат повече от пет пъти повече сняг и лед в сравнение с всички останали вулкани в Каскадните планини, взети заедно. Това означава, че дори едно леко размразяване би могло да отпуши лахар с апокалиптични размери без никакво предупреждение.

Това би било опустошително, като се има предвид, че прогнозираният път на калния поток преминава през окръг Пиърс във Вашингтон – регион със 150 000 души население, разположен само на около 100 километра от Сиатъл.

Ако един от тези кални потоци изригне от Рейнир, той ще прегази градовете Ортинг, Пюуалъп и Съмнър само за 30 минути, засягайки потенциално 60 000 жители. Най-лошото е, че тези „свлачища на смъртта“ нямат нужда от истинско вулканично изригване, за да се задействат – лахар „без предупреждение“ може да бъде предизвикан от проливен дъжд, топене на снегове или дори от скъсване на язовирна стена.

„Лахарите без предупреждение са нещото, което те кара да подскачаш нощем в леглото. От това ме побиват тръпки“, казва бившият геофизик от Вулканологичната обсерватория на Каскадите (CVO) Анди Локхарт.

Един от най-смъртоносните лахари в историята се случи през ноември 1985 г., когато вулканът Невадо дел Руис в Колумбия изригна, причинявайки порой от кал, скали, лава и ледена вода, който заля град Армеро и уби над 23 000 души за броени минути, припомня CNN.

За да се предотврати подобен катаклизъм, обсерваторията CVO е инсталирала мрежа от монитори в целия планински масив, които да улавят лахарите и сеизмичната активност и да предават информацията на спасителните служби, за да могат те да реагират бързо.

Междувременно преди две години над 45 000 ученици и служители от над 20 училища в общините на запад от Рейнир участваха в едно от най-големите учения за евакуация при лахар в света.

Както и в предишни години, симулацията доказа, че бягството пеша е най-ефективният начин хората да се спасят в краткия прозорец от време, който тези кални потоци оставят.

По темата

Източник: The New York Post    
Маунт Рейнир вулкан лахар природно бедствие кално свлачище Каскадни планини геоложка опасност Вашингтон евакуация сеизмична активност
Последвайте ни
След трагедията в Благоевград: Полицията удари дилъри и заведения

След трагедията в Благоевград: Полицията удари дилъри и заведения

„Свлачища на смъртта“: Вулканът, който плаши учените в САЩ

„Свлачища на смъртта“: Вулканът, който плаши учените в САЩ

Пенсиите скачат от 1 юли по „швейцарското правило“: Какво точно означава това

Пенсиите скачат от 1 юли по „швейцарското правило“: Какво точно означава това

Край на мистерията: Учени разкриха истината за малките ръчички на T.rex

Край на мистерията: Учени разкриха истината за малките ръчички на T.rex

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
Как кучетата си намират приятели

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 4 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 4 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 4 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Любители откриха най-голямото викингско съкровище в историята на Норвегия

Любители откриха най-голямото викингско съкровище в историята на Норвегия

Любопитно Преди 1 час

Съкровището се състои от 2970 сребърни монети, за които се смята, че са заровени около 1047 г. Те носят имената на владетели като Етелред II, Ото III, Харалд Хардрада и легендарния крал Кнут

Възрастна жена и две деца пострадаха при пожар в апартамент във Варна

Възрастна жена и две деца пострадаха при пожар в апартамент във Варна

България Преди 1 час

Огънят е тръгнал в събота следобед от кухнята, сигнал за инцидента е подаден минути след 14:00 ч.

<p>Държана под ключ в &bdquo;Люлин&ldquo; от раждането си: Говори едно от децата заложници</p>

Държана под ключ в „Люлин“ от раждането си: Пред NOVA говори едно от децата заложници

България Преди 3 часа

Преди 8 години една история потресе България. Възрастен мъж беше убит, след като разказа пред предаването „Съдебен спор”, че внучките му са заложници на собствените си родители

Володимир Зеленски

Зеленски бие тревога: Русия открито заплашва и други държави

Свят Преди 3 часа

„Армения трябва да бъде подкрепена. Молдова трябва да бъде подкрепена. Балтийските държави също. Азербайджан трябва да бъде подкрепен. Трябва да намерим начини да подкрепим и народа на Грузия – и това е обща европейска задача“, посочи украинският президент

Владимир Путин

Образът на Владимир Путин: Плахият бюрократ, обсебен от идеята да бъде „спасител“

Свят Преди 4 часа

През цялото си време като руски президент Владимир Путин е бил нащрек за силата на визуалните образи. През годините Путин трансформира Русия от крехка зараждаща се демокрация в до голяма степен авторитарна държава, въртяща се около самия него като президент. Той също така драматично трансформира и себе си

Пожарът в склад за пластмасови отпадъци, предназначени за рециклиране, който се намира срещу гробищния парк на Стара Загора

След огнения ад край Стара Загора: Има ли опасност за населението

България Преди 5 часа

„Вчерашният ден за нашите граждани, за нашата област беше притеснителен във връзка с пожарната ситуация тук, но за радост тя е напълно овладяна“, това коментира областният управител доц. д-р Калоян Дамянов

Тътен с енергия на 300 тона тротил разтърси САЩ, НАСА разкри от какво е

Тътен с енергия на 300 тона тротил разтърси САЩ, НАСА разкри от какво е

Свят Преди 5 часа

Съобщения за експлозия от хора в цяла Нова Англия в САЩ в събота следобед вдигнаха на крак полицията и други служби, които се опитваха да разберат какво е предизвикало двойния тътен, разтърсил сгради в Масачузетс и Род Айлънд

Петдесетница

Петдесетница е: Какво повелява традицията и какви са забраните на този ден

България Преди 6 часа

Осмата нeделя след Великден е и се чества празникът Петдесетница, както и паметта на свети апостол Ерм и на мъченик Ермий. На Петдесетница се празнува рожденият ден на Христовата църква

Топ 5 „здравословни“ храни, които тайно съсипват зъбите ни

Топ 5 „здравословни“ храни, които тайно съсипват зъбите ни

Любопитно Преди 6 часа

Някои от най-здравословните междинни закуски (снаксове) може да носят повече вреда, отколкото полза, когато става въпрос за денталното здраве

Рамзес II

31 май: Започва царуването на Живия бог, когото времето забрави

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Рязък обрат във времето: Слънчевата неделя приключва с гръмотевичен хаос

Рязък обрат във времето: Слънчевата неделя приключва с гръмотевичен хаос

България Преди 6 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Кралете от Париж! ПСЖ покори Шампионската лига за втора поредна година

Кралете от Париж! ПСЖ покори Шампионската лига за втора поредна година

Свят Преди 15 часа

Парижани триумфираха в "турнира на богатите" за втора поредна година след победа над Арсенал след изпълнение на дузпи

Транспортираха с хеликоптер мъж с 40% изгаряния от Смолян до Пловдив

Транспортираха с хеликоптер мъж с 40% изгаряния от Смолян до Пловдив

България Преди 15 часа

Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности на обект в Смолян

Златен триумф! България е отборен шампион на Европейското по художествена гимнастика

Златен триумф! България е отборен шампион на Европейското по художествена гимнастика

България Преди 15 часа

Националките Стилияна Николова, Ева Брезалиева при жените и София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова събраха от десетте си изигравания 277.600 точки

Лудвиг ван Бетовен

ДНК анализ разкри причините за смъртта на Лудвиг ван Бетовен

Любопитно Преди 16 часа

Близо 200 години след смъртта му ДНК анализът хвърля нова светлина върху живота, болестите и семейната история на един от най-великите композитори в историята

Петима остават в ареста за разпространение на наркотици в ж.к. "Дружба"

Петима остават в ареста за разпространение на наркотици в ж.к. "Дружба"

България Преди 16 часа

На 27 май бяха задържани общо седем души за организирана престъпна група във връзка с разпространение на наркотици в София

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
1

Поставиха метална стълба на Караджов камък

sinoptik.bg
1

Юни идва с опасни летни бури с градушки

sinoptik.bg

30 години по-късно: Класът на Стефан Данаилов отново се събра

Edna.bg

Преди да стане принцеса: непоказвани снимки разкриват живота на Даяна далеч от двореца

Edna.bg

Георги Костадинов: Вярвам, че оставих добър пример в съблекалнята на Левски

Gong.bg

Сребърна магия: Стилияна Николова покори европейския подиум и на топка

Gong.bg

Катастрофа между три коли блокира входа на Калофер

Nova.bg

Изповедта на Боги - момичето, държано цял живот под ключ от родителите си

Nova.bg