Исторически избори в Малта: Лейбъристите на Робърт Абела с четвърта поредна победа

Л ейбъристката партия на малтийския премиер Робърт Абела печели историческа четвърта поредна победа на парламентарни избори, съобщиха агенциите.

"Това е победа на целия народ въз основа на програмата, която предложихме с мисъл за целия народ", каза Абела пред репортери и добави, че резултатът от вота показва, че партията му е получила категоричен мандат за управление от хората.

"Нека запазим духа на национално единство и заедно да работим в името на прогреса на страната", посочи политикът.

Журналисти, следящи броенето на гласовете, казаха, че лейбъристите ще имат комфортно мнозинство за управление, макар че, както изглежда, то ще бъде по-малко от това от 2022 г. Тогава те събраха 55% от вота на избирателите.

Чарлз Бонело, генерален секретар на опозиционната Националистическа партия, призна изборното поражение в ефира на малтийската телевизия, но отбеляза, че неговата политическа сила все пак е успяла да намали мнозинството на Лейбъристката партия.

Изборите бяха произведени вчера при избирателна активност от 87,4%, което е малко повече в сравнение с предишните през 2022 г.

Лейбъристите заложиха в кампанията на послание за силна икономика и експертно и надеждно управление. Националистическата партия агитираше, че качеството на живота на хората се е влошило въпреки икономическия растеж в най-малката държава член на ЕС.

Абела, който наследи Джоузеф Мускат като лидер на Лейбъристката партия през 2020 г., ще положи клетва утре сутрин.