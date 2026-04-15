Накратко: Германия с нови правила за мъжете – разрешение за престой в чужбина и задължителни въпросници

Н ова клауза в германски закон предизвика вълна от реакции.
Мъже до 45 години може да трябва да искат разрешение, ако искат да живеят в чужбина за повече от 3 месеца.
Германия променя политиката си за военна служба, за да увеличи армията и резервистите през следващите години.
Новият закон изисква всички 18-годишни мъже да попълнят въпросник за годност за военна служба.
Засега службата остава доброволна, но ако няма достатъчно желаещи, може да се върне задължителната казарма.
Най-коментираната част от закона обаче е друга: мъже между 17 и 45 години трябва да искат разрешение, ако ще живеят в чужбина повече от 3 месеца.
Според министерството това е, за да се знае къде се намират потенциалните резервисти при нужда. Официално се казва, че разрешенията ще се дават автоматично и няма санкции.
Но целта е ясна: Германия иска да увеличи армията си до около 460 000 души до 2035 г., което е огромно увеличение спрямо сегашните нива.
Европа бавно се връща към политика, за която доскоро мислехме, че е останала в миналото – подготовка за голяма война, а не за мир.
Василена Василева пренася най-важното от социалните мрежи на Vesti.bg директно в рубриката „Накратко“.