Кървава нощ в Париж: Стотици арестувани и труп след финала на Шампионска лига

Обновена преди 8 минути / 31 май 2026, 13:56
Общо 219 души са ранени при сблъсъци между футболни фенове и полицията във Франция след победата на Пари Сен Жермен (ПСЖ) на финала на Шампионската лига срещу Арсенал.

Осем от тях са в тежко състояние, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуниес. Хиляди служители на реда бяха мобилизирани, за да овладеят безредиците, които парализираха автобусния и железопътния транспорт в столицата Париж. От ранените 57 са полицаи.

Нуниес допълни, че 780 души са били арестувани заради насилието, като над 450 от тях остават в ареста. Един човек е открит мъртъв след катастрофа на околовръстния път на Париж, който протестиращите са се опитали да блокират през нощта, съобщава Би Би Си (BBC).

Около 6000 полицаи са мобилизирани за неделния парад по случай победата, който ще се проведе пред емблематичната Айфелова кула.

Вътрешният министър заяви, че силите за сигурност ще бъдат „безкомпромисни“ в действията си. „Ние сме велика страна по отношение на поддържането на обществения ред. Позволяваме свобода на събиранията, но не и ексцесии“, категоричен беше той.

Имаше подобно насилие и когато ПСЖ спечели същия трофей миналата година, като тогава празненствата завършиха с жертви.

В събота бяха изстреляни фойерверки и сигнални ракети, като при сблъсъците бяха ранени няколко полицейски служители. Полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне тълпите в центъра на града.

Огромният парижки булевард „Шанз-Елизе“ беше залят от фенове малко след като френският отбор спечели след изпълнение на дузпи. Кадри от града показват възпламеняване на сигнални ракети, горящи електрически велосипеди по пътищата и празнуващи, които трошат витрината на поне един магазин.

„Огромното мнозинство от хората излизат, за да празнуват, и всичко минава много добре. Но други лица, които не са привърженици на ПСЖ и дори не гледат мача, идват само за да създават проблеми и безредици. Ние сме тук, за да им попречим да го направят. Нашият отговор е много твърд“, заяви вътрешният министър в неделя.

Лидерът на крайната десница Марин Льо Пен написа в социалната мрежа X: „Само във Франция победата на един футболен клуб отпушва бунтове. Само във Франция всеки се чувства принуден да се затвори в дома си в нощта на победата, за да избегне сблъсък с насилието“.

