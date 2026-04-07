Накратко: Може ли конфликтът в Иран да предизвика нова глобална енергийна криза?

Блокада на Ормузкия проток може да доведе до шоков скок в цените на горивата и храните в Европа. Василена Василева обяснява защо 20% от световния петрол са ключът към стабилността на икономиката ни и какви мерки за икономии обмисля вече Брюксел

7 април 2026, 06:43
Иран: Арогантните изказвания на Тръмп нямат никакъв ефект

Израел удари най-голямото газово находище в Иран

40-те минути, в които екипажът на „Артемис II” ще загуби връзка със Земята

Водно бедствие в Русия, загинали и хиляди евакуирани

Иран: Операцията на САЩ по спасяването на пилот може да е била прикритие за кражба на обогатен уран

Критичен момент: Иран отхвърля

Пробив в блокадата: Трети турски кораб премина през Ормузкия проток

„Ще живеете в Ада!“: Искат спешното сваляне от власт на Тръмп след вулгарния ултиматум към Иран

З аради конфликта в Иран Европа може да се изправи пред енергийна криза, сравнима с COVID кризата и началото на войната в Украйна.

Причината е проста: Около 20% от световния петрол и газ минават през Ормузкия проток. Ако той бъде затворен – започва глобален недостиг.

Какво означава това?

  • Първо – по-скъпи горива.
  • Второ – по-скъпи храни.

Защото вносът, износът, транспортът и производството зависят от енергията? Около 20% от световния петрол и газ минават през Ормузкия проток.

Ако има проблем там - глобален недостиг на енергия. Когато енергията поскъпне, поскъпва всичко, защото: транспортът работи с гориво (камиони, кораби, самолети); производството работи с ток и газ (фабрики, торове, пластмаси, опаковки); земеделието използва горива и торове (които се правят от газ); вносът и износът зависят от кораби и логистика.

Затова не поскъпва само бензинът — поскъпва цялата верига, а накрая това се вижда най-много в цените на храните.

  • Трето – удари по индустрията.

Стомана, химия, торове, пластмаси – всичко това зависи от евтина енергия.

Вече се обсъждат и мерки. Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен говори за доброволни мерки за ограничаване на търсенето на гориво, особено в транспорта. Това може да означава призиви към хората да шофират и пътуват по-малко, за да се запазят горивата за по-неотложни нужди.

Ако Ормузкият проток бъде затворен, това няма да е просто регионална война. Това ще бъде икономически шок за целия свят.

И въпросът вече не е дали светът ще усети кризата… а колко тежка ще бъде тя и какви мерки могат да се предприемат.

Василена Василева пренася най-важното от социалните мрежи на Vesti.bg директно в рубриката „Накратко“.

Бъдете подготвени! Опасно, но топло време ни очаква във вторник

Иран: Арогантните изказвания на Тръмп нямат никакъв ефект

Започва изплащането на пенсиите за април и великденските добавки

7 април: Когато мракът погълна Кигали и началото на безкрайната нощ

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Нов шоурум на 8 мотоциклетни марки и премиум употребявани коли

<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Кабинетът осигурява средства за превоз на ученици и междуселищен транспорт

България Преди 16 минути

Блястящ спектакъл в Нощта на дуетите в "Като две капки вода"

Любопитно Преди 35 минути

Дуото Симона и Михаела Маринова спечелиха с образите на Марая Кери и Уитни Хюстън

Мислите се за аутсайдер? 3 знака, че всъщност притежавате мощна харизма, без да го осъзнавате

Любопитно Преди 1 час

Харизмата не е в силния глас, а в начина, по който другите се чувстват около вас. Разберете защо способността да разведрявате неудобното мълчание и фактът, че непознати ви се доверяват, са сигурни сигнали, че притежавате рядък вроден магнетизъм

Войната в Украйна: Как Русия унищожава културното наследство

Свят Преди 1 час

Русия да бъде извадена от списъка на цивилизованите страни, които се грижат за културното наследство – за това настоява Украйна

Грешките, които съсипват великденските яйца

Любопитно Преди 1 час

Великденските яйца могат да загубят равномерния си цвят или да изглеждат небрежно поради няколко често срещани грешки по време на подготовката и боядисването

ЦИК призова младите избиратели да гласуват

България Преди 9 часа

От избирателната комисия съветват младежите да проверят къде ще гласуват

Една жена загина, а три са ранени в тежка катастрофа край Хитово

България Преди 10 часа

Жените, пътуващи в лекия автомобил, са граждани на Израел

Тръмп се ядоса: Ще открием кой каза за втория пилот на медиите

Свят Преди 11 часа

Над 170 самолета участвали в спасителните операции в Иран

Голям спад на продажбите на имоти в София и други големи градове

България Преди 11 часа

В София са вписани 7529 сделки, което е спад с 38,1 на сто спрямо предходното тримесечие

Румънски съд освободи Андрю Тейт

Свят Преди 12 часа

Братята Тейт са обект на разследвания и в други държави

Тежка катастрофа с жертва затвори пътя София – Варна

България Преди 12 часа

Пътят е затворен, въведени са обходни маршрути и в двете посоки

Тръмп заплаши да унищожи Иран за 4 часа

Свят Преди 12 часа

Тръмп нарече американците, които са против войната с Иран, "глупави"

Тръмп обяви, че е въоръжил опозицията и кюрдите в Иран, те отричат

Свят Преди 13 часа

Хаменей обвини Тръмп, че е "престъпник" и че е лично замесен в подстрекаването на демонстрациите

Уникална снимка на обратната страна на Луната от НАСА

Любопитно Преди 13 часа

АПИ спира 24-часовата пътна помощ за леки автомобили

България Преди 14 часа

Започват проверки на договорите от предходните месеци

Арестуваха в България шейх от кралската фамилия на ОАЕ

България Преди 15 часа

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

Как да се погрижим за котешката козина през пролетта

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

Слънцето изгрява за Цветница

Дневен хороскоп за 7 април, вторник

Нумерологична прогноза за 7 април, вторник

Обявиха съдията за дербито на Пловдив, повериха Левски на Радослав Гидженов

Решаващ сблъсък за Везенков и Олимпиакос в битката за върха срещу Реал

Велики вторник: Църквата припомня притчата за десетте девици

Жълт код за силен вятър за 6 области в страната

