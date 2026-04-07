Накратко: Може ли конфликтът в Иран да предизвика нова глобална енергийна криза?

З аради конфликта в Иран Европа може да се изправи пред енергийна криза, сравнима с COVID кризата и началото на войната в Украйна.

Причината е проста: Около 20% от световния петрол и газ минават през Ормузкия проток. Ако той бъде затворен – започва глобален недостиг.

Какво означава това?

Първо – по-скъпи горива.

Второ – по-скъпи храни.

Защото вносът, износът, транспортът и производството зависят от енергията? Около 20% от световния петрол и газ минават през Ормузкия проток.

Ако има проблем там - глобален недостиг на енергия. Когато енергията поскъпне, поскъпва всичко, защото: транспортът работи с гориво (камиони, кораби, самолети); производството работи с ток и газ (фабрики, торове, пластмаси, опаковки); земеделието използва горива и торове (които се правят от газ); вносът и износът зависят от кораби и логистика.

Затова не поскъпва само бензинът — поскъпва цялата верига, а накрая това се вижда най-много в цените на храните.

Трето – удари по индустрията.

Стомана, химия, торове, пластмаси – всичко това зависи от евтина енергия.

Вече се обсъждат и мерки. Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен говори за доброволни мерки за ограничаване на търсенето на гориво, особено в транспорта. Това може да означава призиви към хората да шофират и пътуват по-малко, за да се запазят горивата за по-неотложни нужди.

Ако Ормузкият проток бъде затворен, това няма да е просто регионална война. Това ще бъде икономически шок за целия свят.

И въпросът вече не е дали светът ще усети кризата… а колко тежка ще бъде тя и какви мерки могат да се предприемат.

Василена Василева пренася най-важното от социалните мрежи на Vesti.bg директно в рубриката „Накратко“.