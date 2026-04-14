Накратко: Последен шанс – Легендарни дестинации, които можем да загубим до 20 години

Климатичните промени и покачването на морското равнище вече не са просто прогнози, а реалност, която застрашава някои от най-емблематичните места на планетата. Учените предупреждават, че следващите две десетилетия може да са последният ни шанс да видим тези природни и културни съкровища в автентичния им вид

14 април 2026, 06:42
К ои легендарни дестинации можем да загубим завинаги… и имаме може би само 20 години да ги видим?

Климатичните промени и покачването на морското равнище вече унищожават някои от най-известните места на планетата.

  • Малдивите – 80% от островите са на по-малко от 1 метър над морето и могат да изчезнат.
  • Венеция – градът потъва и наводненията стават все по-чести.
  • Големият бариерен риф – може да загуби до 90% от коралите си.
  • Ледниците на Килиманджаро – може да изчезнат напълно.
  • Мъртво море – губи около 1 метър вода всяка година.
  • Амазонка – приближава се до точка, след която може да се превърне в савана.

И това не са просто туристически места.

Това са цели екосистеми, градове и история, които могат да изчезнат.

Учените предупреждават, че следващите 20 години може да са последният шанс да видим много от тези места в истинския им вид.

Въпросът вече не е „Къде да пътувам някой ден? А „Какво трябва да видя, преди да изчезне?“.

Василена Василева пренася най-важното от социалните мрежи на Vesti.bg директно в рубриката „Накратко“.

Автор: Василена Василева
Тръмп заплаши: След като "приключим с Иран" може "да се отбием" в Куба

Украйна се оттегли от още едно село в Сумска област

Aмериканската армия блокира иранските пристанища

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

„Сърцето ми е разбито": Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Ще им бъде показано нагледно как се гласува с машина и как с хартия преди вота на 19 април

Изследователи от университета Аалто са установили, че популярните ботове с изкуствен интелект постепенно разрушават социалния живот на хората. Въпреки илюзията за постоянна подкрепа, подобни ботове карат потребителите да се чувстват още по-самотни в реалния свят

Тръмп: Мога да ви кажа, че другата страна се свърза с нас

Угандийски генерал поиска милиард долара и най-красивата туркиня

После Кайнеругаба написа, че се страхува от всички страни с ядрени оръжия, включително Русия

Той е предоставил пари на собственик на местен магазин

Смята се, че десетки бойци на „Хизбула" са в капан в Бинт Джбейл

Тялото му е намерено рано тази сутрин пред блок в града

Орбан е организирал операция под фалшив флаг с т. нар. план за взрив на „Турски поток", смята Мадяр

Киев и Москва взаимно се обвиняваха, че са нарушили примирието стотици пъти

Tова става в момент, когато той е подложен на остри критики от Тръмп

Мадяр: На първо място, става дума за държава, която е във война

Мъск открито подкрепяше Виктор Орбан

От началото на ударите срещу Иран ЕС е платил 22 милиарда евро повече за внасяните изкопаеми горива

Танкерът „Аврора" е натоварен с ирански петролни продукти

На 19 април се очаква краят на окултацията на звездния куп Плеяди от Луната

Тъй като е непълнолетен, ще бъде съден от специализиран съд, а максималното наказание е до 2,5 години

