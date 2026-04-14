Накратко: Последен шанс – Легендарни дестинации, които можем да загубим до 20 години

К ои легендарни дестинации можем да загубим завинаги… и имаме може би само 20 години да ги видим?
Климатичните промени и покачването на морското равнище вече унищожават някои от най-известните места на планетата.
- Малдивите – 80% от островите са на по-малко от 1 метър над морето и могат да изчезнат.
- Венеция – градът потъва и наводненията стават все по-чести.
- Големият бариерен риф – може да загуби до 90% от коралите си.
- Ледниците на Килиманджаро – може да изчезнат напълно.
- Мъртво море – губи около 1 метър вода всяка година.
- Амазонка – приближава се до точка, след която може да се превърне в савана.
И това не са просто туристически места.
Това са цели екосистеми, градове и история, които могат да изчезнат.
Учените предупреждават, че следващите 20 години може да са последният шанс да видим много от тези места в истинския им вид.
Въпросът вече не е „Къде да пътувам някой ден? А „Какво трябва да видя, преди да изчезне?“.
