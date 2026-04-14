Накратко: Последен шанс – Легендарни дестинации, които можем да загубим до 20 години

Виктор: “Пееш или лъжеш” ми даде увереност да повярвам в себе си

Рая Пеева обяви, че е бременна от Явор Бахаров

Диана от Hell’s Kitchen: Кухнята и сцената носят едно и също усещане! (ВИДЕО)

Христос Воскресе! Празнуваме Великден, а имен ден имат...

Мариус Куркински с откровена изповед за греховете, самотата, любовта и цената на сцената

Светли вторник е, почитаме и паметта на свети Мартин Изповедник, римски папа

К ои легендарни дестинации можем да загубим завинаги… и имаме може би само 20 години да ги видим?

Климатичните промени и покачването на морското равнище вече унищожават някои от най-известните места на планетата.

Малдивите – 80% от островите са на по-малко от 1 метър над морето и могат да изчезнат.

Венеция – градът потъва и наводненията стават все по-чести.

Големият бариерен риф – може да загуби до 90% от коралите си.

Ледниците на Килиманджаро – може да изчезнат напълно.

Мъртво море – губи около 1 метър вода всяка година.

Амазонка – приближава се до точка, след която може да се превърне в савана.

И това не са просто туристически места.

Това са цели екосистеми, градове и история, които могат да изчезнат.

Учените предупреждават, че следващите 20 години може да са последният шанс да видим много от тези места в истинския им вид.

Въпросът вече не е „Къде да пътувам някой ден? А „Какво трябва да видя, преди да изчезне?“.

Василена Василева пренася най-важното от социалните мрежи на Vesti.bg директно в рубриката „Накратко“.