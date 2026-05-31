Челен сблъсък парализира Подбалканския път край „Стражата“: Кола се заби в камион

Подбалканският път в района на Калофер временно е затворен заради катастрофа с пострадал възрастен мъж, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив. Движението в района се регулира от служители на „Пътна полиция“.

В 11:15 часа на телефон 112 е получен сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие на път I-6 в района на местността „Стражата“. По предварителни данни лек автомобил, управляван от водач на над 85 години, навлязъл в насрещната лента за движение и се ударил в камион.

Възрастният мъж е откаран в болница за прегледи. По данни на полицаите на място той не е получил сериозни травми.

Движението е спряно и се регулира от служители на РУ – Карлово.