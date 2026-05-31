Свят

Десетки загинали от експлозия в Мианмар

Мианмар е затънал в гражданска война, откакто военните завзеха властта с преврат през 2021 г.

31 май 2026, 19:40
Източник: БТА

Е ксплозия в Северен Мианмар уби десетки хора в неделя, съобщиха двама спасители, а бунтовниците, контролиращи региона, заявиха, че е причинена от случайна детонация на минни взривни вещества. 

Един от спасителите в окръг Намкан в щата Шан, където е станала експлозията, заяви, че 46 души са били убити, включително деца, а над 70 други са били ранени. Друг спасител заяви, че общо 59 души са били убити, като и двамата са говорили при условие за анонимност поради опасения за сигурност. 

Мианмар е затънал в гражданска война, откакто военните завзеха властта с преврат през 2021 г., като въоръжените сили се борят срещу редица продемократични партизани и мощни въоръжени групировки на етнически малцинства. Националноосвободителната армия Таанг (TNLA), една от най-мощните етнически малцинствени фракции в страната, заяви, че „случайната експлозия“ на складирани взривни вещества, използвани в минното дело и добива на камъни, е избухнала около обед местно време в град Намкам в щата Шан, убивайки „много местни жители“. Не се посочва точен брой на жертвите. TNLA заяви, че взривните вещества са принадлежали на нейния икономически отдел и точната причина за експлозията се разследва. 

